+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

Exposição entre Hulk e Atlético-MG ilustra a dificuldade de fazer um ídolo ter o "final perfeito" — e ambos estão certos

Se um lado ama o outro, por que a situação ficou tão difícil? Vale lembrar que nem a despedida de Reinaldo, nos anos 80, foi das melhores

Hulk vai sair do Atlético-MG? A primeira grande novela do futebol brasileiro em 2026 parece ter chegado ao fim. O atacante seguirá vestindo a camisa alvinegra até o final da temporada, mas a relação ficou desgastada. Neste momento, a realidade diz o seguinte: Givanildo seguirá na MRV Arena até dezembro, mas pode assinar um pré-contrato com outro time no meio do ano e deixar o Atlético “de graça” em 2027.

Mas se o Atlético ama Hulk e Hulk ama o Atlético, se o clube queria a permanência do ídolo e o ídolo queria ficar, por que a situação ficou tão tensa? No futebol — e na vida — as coisas não costumam ser tão fáceis. Hulk viu seu status como titular absoluto entrar em xeque, em 2025, e sob o comando de Jorge Sampaoli em 2026 a expectativa é de que siga assim. Se em anos anteriores ele havia começado 92% do total de jogos que fez, no ano passado a proporção caiu um pouco: 81,9% no total e, mais ainda, 69% nos 23 jogos sob o comando de Sampaoli.

Ainda assim, entregou 21 gols e oito assistências ao longo de toda a campanha. Aos 39 anos, mostra que segue como um dos jogadores mais decisivos em ação no Brasil. Apenas Arrascaeta, Flaco López, Kaio Jorge e Pablo Vegetti balançaram mais vezes as redes adversárias. Hulk se cuida em um nível obsessivo equiparável ao de um Cristiano Ronaldo. E ainda não sente que deve se aposentar no final deste ano.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    A mensagem de Hulk e a posição do Atlético

    Ou seja: não quer apenas jogar. Quer ser valorizado pelo que ainda consegue fazer em campo. Em sequência de mensagens publicadas em seu Instagram, Hulk deu o seu lado da história. Resumindo: não pediu para sair do clube, não forçou uma saída, garantiu que vai cumprir o contrato até o fim do ano e ressaltou que seu amor pelo Atlético não mudou (“jamais mudou. Nem mudará!!!”); mas revelou que se sente desvalorizado, que se sentiu forçado a se aposentar ao final de 2026, que o Atlético deu aval para outros clubes fazerem propostas e que recebeu (provavelmente do Fluminense) uma oferta de dois anos que o valorizava como ele sentia que o Atlético não o vinha valorizando.

    Horas antes, o executivo de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, concedeu entrevista coletiva na qual afirmava que “ninguém está aposentando o Hulk” e que o clube ofereceu renovação de contrato até o fim de 2027. Disse, ainda, que Hulk “é um assunto institucional. Ele é muito grande e tem que ser tratado de forma institucional”. Tratou o camisa 7 como “maior ídolo da história” atleticana.

    • Publicidade
  • Hulk Reinaldo Atlético-MG 2024Pedro Souza / Atlético

    Sobre Hulk e Reinaldo

    O status de Hulk dentro da história do Galo já demonstra a importância do assunto. Ainda que possa haver algum tipo de discussão entre quem foi maior para o clube, entre ele e Reinaldo, fato é que a comparação existe. E se a comparação existe, vale lembrar como foi a saída do Rei, em 1985. “A relação”, é explicado na biografia oficial do eterno camisa 9, “estava muito desgastada. Reinaldo não se sentia mais valorizado dentro do clube”. Acabou sendo emprestado ao Palmeiras, no final de 1985, mas não teve sucesso.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    Fez amistosos pelo Rio Negro, de Manaus, e quando voltou a Belo Horizonte acreditou que iria, enfim, se aposentar. Ele tinha apenas 29 anos e um longo histórico de lesões no joelho. Para a surpresa de todos, inclusive a de sua família atleticana, acabou acertando com o Cruzeiro. Com o arquirrival! Foram apenas duas partidas, antes de decretar de vez o fim de carreira. Mas a imagem de Reinaldo com a camisa azul causou impacto gigantesco na época.

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Despedidas difíceis

    Pule algumas décadas no tempo: feridas estão cicatrizadas e Reinaldo segue, para muitos, como ídolo maior do Galo. Hulk, o outro candidato ao posto, vive um momento tenso com o clube e sua relação com torcida e instituição ganhou ainda mais holofotes para 2026: será a procissão de uma despedida? Haverá espaço para reconciliação? 

    De qualquer maneira, faz sentido o Atlético rever termos de um jogador caro de 39 anos, assim como faz sentido Hulk, ainda decisivo, mostrar que não merece nenhum tipo de desvalorização.

    No final disso tudo, a exposição entre ídolo e clube só mostra o quão difícil é escrever um final perfeito para uma relação tão bonita. Mas independentemente de como for este final, o próprio exemplo de Reinaldo mostra: o tempo conserta tudo!

Mineiro
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Betim crest
Betim
BEC
Carioca
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Madureira crest
Madureira
MAR
0