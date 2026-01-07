Exposição entre Hulk e Atlético-MG ilustra a dificuldade de fazer um ídolo ter o "final perfeito" — e ambos estão certos

Hulk vai sair do Atlético-MG? A primeira grande novela do futebol brasileiro em 2026 parece ter chegado ao fim. O atacante seguirá vestindo a camisa alvinegra até o final da temporada, mas a relação ficou desgastada. Neste momento, a realidade diz o seguinte: Givanildo seguirá na MRV Arena até dezembro, mas pode assinar um pré-contrato com outro time no meio do ano e deixar o Atlético “de graça” em 2027.

Mas se o Atlético ama Hulk e Hulk ama o Atlético, se o clube queria a permanência do ídolo e o ídolo queria ficar, por que a situação ficou tão tensa? No futebol — e na vida — as coisas não costumam ser tão fáceis. Hulk viu seu status como titular absoluto entrar em xeque, em 2025, e sob o comando de Jorge Sampaoli em 2026 a expectativa é de que siga assim. Se em anos anteriores ele havia começado 92% do total de jogos que fez, no ano passado a proporção caiu um pouco: 81,9% no total e, mais ainda, 69% nos 23 jogos sob o comando de Sampaoli.

Ainda assim, entregou 21 gols e oito assistências ao longo de toda a campanha. Aos 39 anos, mostra que segue como um dos jogadores mais decisivos em ação no Brasil. Apenas Arrascaeta, Flaco López, Kaio Jorge e Pablo Vegetti balançaram mais vezes as redes adversárias. Hulk se cuida em um nível obsessivo equiparável ao de um Cristiano Ronaldo. E ainda não sente que deve se aposentar no final deste ano.