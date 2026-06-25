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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

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Explosão de gols... Vinícius retribui o favor a Ancelotti

Especiais e Opinião
Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Brasil

Vinícius Júnior tornou-se uma das principais estrelas da Copa do Mundo de 2026, após marcar gols em todas as três partidas que a seleção brasileira disputou na fase de grupos.

Vinícius marcou quatro gols na atual edição da Copa do Mundo, após encontrar estabilidade e recuperar seu melhor nível sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

O jornal espanhol “Sport” publicou uma reportagem que destaca o brilhantismo de Vinícius na Seleção Brasileira, sob o comando de Ancelotti.

Vinícius marcou 98 gols em 198 partidas sob o comando do técnico italiano, entre o Real Madrid e a Seleção Brasileira.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti montou a seleção brasileira pensando em Vinícius

    Os números falam por si: entre a Seleção Brasileira e o Real Madrid, Vinícius disputou 198 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti, marcando 98 gols, com uma média de 0,49 gol por partida.

    Essa média supera claramente o que Vinícius alcançou sob o comando de Xabi Alonso, quando marcou apenas 7 gols em 33 partidas, com uma média de 0,21 gol por partida, depois que o técnico espanhol não conseguiu utilizá-lo da maneira adequada.

    Com Álvaro Arbeloa, a situação mudou relativamente, já que Vinícius marcou 16 gols em 26 partidas, sendo um dos poucos pontos positivos do Real Madrid.

    Carlo Ancelotti havia dito, antes do início da Copa do Mundo, que esperava extrair “a melhor versão de Vinícius”. 

    E isso realmente aconteceu, depois que ele lhe deu total liberdade para demonstrar sua criatividade, aliviou algumas de suas responsabilidades defensivas para não esgotar suas energias e o colocou mais perto do gol adversário.

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    A personalidade tranquila de Ancelotti

    A personalidade tranquila de Carlo Ancelotti e sua vasta experiência no relacionamento com os jogadores combinam perfeitamente com a natureza de Vinícius Júnior, embora o técnico italiano tenha enfrentado, durante sua passagem pelo Real Madrid, dificuldades reais para controlar as emoções do jogador. 

    Mas Ancelotti nunca o abandonou, sempre o defendeu e esteve ao seu lado em todas as circunstâncias, e parece que Vinícius sabe hoje como retribuir esse favor.

    O ponta do Real Madrid marcou o único gol do Brasil no empate contra o Marrocos na partida de estreia; depois, marcou um gol e deu uma assistência para seu companheiro Matheus Cunha na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, antes de confirmar todas as expectativas ao marcar dois gols contra a Escócia.

    Aos 25 anos, e com grande paixão por conquistar títulos, Vinícius chegou à Copa do Mundo de 2026 para ser uma das principais estrelas do torneio, mas desta vez apenas por motivos positivos, e sob o comando de seu técnico favorito, Carlo Ancelotti.

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