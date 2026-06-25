Explosão de gols... Vinícius retribui o favor a Ancelotti

Vinícius Júnior tornou-se uma das principais estrelas da Copa do Mundo de 2026, após marcar gols em todas as três partidas que a seleção brasileira disputou na fase de grupos.
Vinícius marcou quatro gols na atual edição da Copa do Mundo, após encontrar estabilidade e recuperar seu melhor nível sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.
O jornal espanhol “Sport” publicou uma reportagem que destaca o brilhantismo de Vinícius na Seleção Brasileira, sob o comando de Ancelotti.
Vinícius marcou 98 gols em 198 partidas sob o comando do técnico italiano, entre o Real Madrid e a Seleção Brasileira.