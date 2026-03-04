AFP
Traduzido por
Explicação: Por que os torcedores do Galatasaray foram proibidos de assistir ao jogo da Liga dos Campeões em Liverpool
Um duro golpe para os torcedores do Galatasaray
O confronto marcado para 18 de março prometia ser uma noite clássica europeia, mas os gigantes turcos terão que enfrentá-lo sem o apoio de sua famosa e apaixonada torcida visitante. A ausência dos torcedores visitantes adiciona mais uma dificuldade à tarefa já desafiadora do Galatasaray. Depois de garantir uma emocionante vitória por 7 a 5 sobre a Juventus nos playoffs, o time agora enfrenta o Liverpool, que já derrotou por 1 a 0 em casa na fase de grupos. No entanto, enfrentar o gigante da Premier League em Anfield sem o apoio de seus torcedores muda completamente a dinâmica da partida.
- AFP
Por que os torcedores do Galatasaray foram banidos
O campeão turco divulgou um comunicado em seu site oficial, confirmando as pesadas sanções, observando: “Devido aos incidentes com torcedores durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA que disputamos fora de casa contra a Juventus em 25 de fevereiro de 2026, o Comitê Disciplinar da UEFA decidiu impor uma multa de € 40.000 ao nosso clube e uma sanção de jogar sem espectadores na próxima partida fora de casa. Um recurso será interposto junto ao Órgão de Apelação da UEFA contra a decisão em questão.”
Conforme noticiado pela Reuters, o recurso foi rejeitado. A proibição é uma consequência direta da má conduta dos torcedores durante a viagem da semana passada à Juventus, onde as cenas nas arquibancadas ofuscaram um emocionante confronto em campo. Relatos do estádio na Itália indicaram que o comportamento dos torcedores visitantes ultrapassou os limites. As alegações mais graves envolvem danos físicos causados por pirotecnia. Especificamente, um homem e sua filha ficaram feridos quando um foguete foi lançado em direção aos torcedores da Juventus em Turim. A política de tolerância zero da UEFA em relação a tais violações de segurança significava que uma punição significativa era inevitável, independentemente das tentativas subsequentes do clube de contestar a decisão.
Victor Osimhen cauteloso com a revanche em Anfield
O craque do Galatasaray, Victor Osimhen, acredita que o Liverpool será mais perigoso desta vez, especialmente porque eles querem acertar as contas do último encontro em Istambul.
Em entrevista à CBS Sports, Osimhen explicou antes do sorteio das oitavas de final: “Para ser sincero, enfrentar o Liverpool agora será como uma espécie de revanche. Se eles vierem, sim, vamos dar o nosso melhor, mas não será fácil”. O atacante nigeriano sabe que a atmosfera em Anfield é lendária, mesmo sem uma torcida visitante completa para competir com ela.
Osimhen continua desafiador em relação ao desafio que tem pela frente, acrescentando: “Quero dizer, isso é a Liga dos Campeões, nenhum time é fácil, podemos ver como o Bodo/Glimt está se saindo bem neste torneio. Se você quer vencer, também tem que enfrentar os grandes e deixar sua marca. Já enfrentamos o Liverpool, mas não jogamos em Anfield. Se os enfrentarmos, será um jogo incrível. Acho que estamos à altura da tarefa, não será fácil, é claro, mas temos garra.”
- AFP
O desafio de Anfield aguarda
Apesar da falta de apoio fora de casa, a confiança continua alta no Galatasaray após a heroica atuação na rodada anterior. A equipe mostrou uma incrível força mental para superar uma desvantagem de três gols contra a Juventus, acabando por marcar duas vezes na prorrogação para garantir sua classificação. O time também enfrentará um Liverpool que ainda busca consistência, com uma derrota por 2 a 1 para o Wolves, último colocado da Premier League, marcando seu mais recente revés.
Publicidade