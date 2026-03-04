Explicação: Por que os torcedores do Galatasaray foram proibidos de assistir ao jogo da Liga dos Campeões em Liverpool

O campeão turco divulgou um comunicado em seu site oficial, confirmando as pesadas sanções, observando: “Devido aos incidentes com torcedores durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA que disputamos fora de casa contra a Juventus em 25 de fevereiro de 2026, o Comitê Disciplinar da UEFA decidiu impor uma multa de € 40.000 ao nosso clube e uma sanção de jogar sem espectadores na próxima partida fora de casa. Um recurso será interposto junto ao Órgão de Apelação da UEFA contra a decisão em questão.”

Conforme noticiado pela Reuters, o recurso foi rejeitado. A proibição é uma consequência direta da má conduta dos torcedores durante a viagem da semana passada à Juventus, onde as cenas nas arquibancadas ofuscaram um emocionante confronto em campo. Relatos do estádio na Itália indicaram que o comportamento dos torcedores visitantes ultrapassou os limites. As alegações mais graves envolvem danos físicos causados por pirotecnia. Especificamente, um homem e sua filha ficaram feridos quando um foguete foi lançado em direção aos torcedores da Juventus em Turim. A política de tolerância zero da UEFA em relação a tais violações de segurança significava que uma punição significativa era inevitável, independentemente das tentativas subsequentes do clube de contestar a decisão.