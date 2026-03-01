Getty
Explicação: Por que Martin Odegaard não está no elenco do Arsenal para enfrentar o Chelsea no confronto crucial da Premier League
Surpreendente omissão da equipe do clássico londrino
O Arsenal sofreu um duro golpe antes do confronto decisivo da Premier League contra o Chelsea, com o capitão Martin Odegaard inesperadamente omitido da escalação para a partida. O craque norueguês de 26 anos era amplamente esperado em Stamford Bridge após seu recente retorno à equipe titular. No último fim de semana, Odegaard entrou no segundo tempo durante o clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur, apresentando uma atuação brilhante e criativa. Além disso, o meio-campista participou dos treinos durante toda a semana e foi até fotografado participando de um evento da Fundação Arsenal. Essa preparação ativa tornou sua ausência da escalação oficial uma hora antes do início da partida um grande choque para a torcida do Arsenal, que viajava para o jogo, gerando imediatamente preocupações sobre uma possível recaída em uma temporada já fragmentada por vários contratempos devido a lesões.
Mikel Arteta confirma lesão no joelho
Em declarações antes do jogo no Emirates Stadium, o técnico do Arsenal, Arteta, deu uma atualização definitiva sobre a condição do seu craque, confirmando que a ausência foi estritamente uma decisão médica.
“Infelizmente, Martin ainda não se sente totalmente confortável com a lesão no joelho, e decidimos não arriscar”, disse Arteta aos repórteres. Essa declaração confirma que o capitão do clube ainda está lutando contra os efeitos persistentes de um problema no joelho que tem prejudicado seu ritmo ao longo da atual campanha. O clube claramente optou por não arriscar seu jogador estrela em um clássico fisicamente exigente, priorizando sua disponibilidade a longo prazo em vez de uma aposta de curto prazo.
Os problemas físicos de Odegaard continuam
Odegaard começou a sentir o problema no empate do Arsenal com o Brentford no mês passado e perdeu os dois jogos seguintes. O jogador da seleção norueguesa tem tido dificuldades para encontrar o ritmo ideal ao longo da temporada, ficando de fora de um total de 15 partidas em todas as competições devido a uma série de lesões diferentes.
Antecipando uma agenda exigente
A natureza recorrente do problema no joelho do norueguês é, sem dúvida, o aspecto mais preocupante para a diretoria do Arsenal e para os torcedores. Os fãs esperam desesperadamente que este último revés seja apenas um pequeno obstáculo, e não um sintoma de uma condição subjacente mais grave. Com a disputa pelo título da Premier League chegando ao auge e compromissos europeus cruciais se aproximando, ter Odegaard em plena forma é essencial para as ambições do clube do norte de Londres.
A equipe médica trabalhará incansavelmente para garantir que o capitão possa retornar aos gramados com tranquilidade. Por enquanto, os torcedores do Emirates devem aguardar mais notícias após a partida contra o Chelsea para saber se será necessário outro longo período de reabilitação para o astro internacional.
