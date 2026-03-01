Explicação: Por que Martin Odegaard não está no elenco do Arsenal para enfrentar o Chelsea no confronto crucial da Premier League

Em declarações antes do jogo no Emirates Stadium, o técnico do Arsenal, Arteta, deu uma atualização definitiva sobre a condição do seu craque, confirmando que a ausência foi estritamente uma decisão médica.

“Infelizmente, Martin ainda não se sente totalmente confortável com a lesão no joelho, e decidimos não arriscar”, disse Arteta aos repórteres. Essa declaração confirma que o capitão do clube ainda está lutando contra os efeitos persistentes de um problema no joelho que tem prejudicado seu ritmo ao longo da atual campanha. O clube claramente optou por não arriscar seu jogador estrela em um clássico fisicamente exigente, priorizando sua disponibilidade a longo prazo em vez de uma aposta de curto prazo.