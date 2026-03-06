Getty Images Sport
Explicação: Por que David Beckham não visitou a Casa Branca com Lionel Messi e o elenco do Inter Miami
Uma rara ausência do arquiteto do clube
O time do Inter Miami chegou a Washington, D.C. na quinta-feira para receber o reconhecimento formal por sua notável temporada no campeonato. Após a vitória na final da MLS Cup 2025, a equipe foi recebida na Casa Branca, como é costume para os grandes campeões esportivos americanos. No entanto, Beckham não se juntou ao grupo que viajou. O jogador de 50 anos tinha inicialmente a intenção de liderar a delegação ao lado de seu elenco repleto de estrelas, que inclui os lendários jogadores do Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Apesar de sua ausência, o evento serviu como prova da rápida ascensão de um clube em expansão que só entrou para a liga como sua 25ª franquia há alguns anos.
A moda tem prioridade sobre a política
O motivo da ausência de Beckham foi puramente logístico, e não uma afronta ao governo. De acordo com reportagens da CNN, um funcionário da Casa Branca confirmou que o ícone do Manchester United permaneceu na Europa para apoiar sua família. Ele estava na Europa para o desfile de moda de sua esposa Victoria, afirmou o funcionário. Dada a importância da marca de Victoria no circuito internacional da moda, o coproprietário do Miami optou por priorizar o marco profissional de sua esposa em detrimento da visita cerimonial à capital, deixando seus colegas membros do conselho para representar o grupo de proprietários.
O ponto alto de um projeto global
O impacto de Beckham no futebol norte-americano não pode ser subestimado, tendo ele passado de um jogador revolucionário do LA Galaxy para o principal arquiteto da equipe em Miami. Ao atrair Messi para a Flórida, Beckham transformou um time em expansão em dificuldades em uma potência global quase da noite para o dia. Esta visita à Casa Branca representa a validação definitiva desse projeto ambicioso, que viu o clube conquistar títulos após a chegada de suas estrelas veteranas.
Defendendo a coroa em uma nova era
Com as formalidades comemorativas concluídas, Miami deve agora voltar a se concentrar nos rigores da campanha de 2026. Os Herons estão atualmente enfrentando um calendário lotado, no qual são o time que todos querem derrotar. Manter a forma física de estrelas envelhecidas como Messi e Suárez continua sendo um dos principais desafios da comissão técnica, especialmente com a pressão adicional da competição continental e a iminente defesa do título da Copa da Liga. Espera-se que Beckham retorne ao círculo interno em breve, enquanto o clube se prepara para uma série crucial de jogos em casa que determinarão se eles conseguirão manter o status de “dinastia” que seu proprietário tão claramente imagina.
