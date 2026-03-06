Explicação: Por que David Beckham não visitou a Casa Branca com Lionel Messi e o elenco do Inter Miami

O time do Inter Miami chegou a Washington, D.C. na quinta-feira para receber o reconhecimento formal por sua notável temporada no campeonato. Após a vitória na final da MLS Cup 2025, a equipe foi recebida na Casa Branca, como é costume para os grandes campeões esportivos americanos. No entanto, Beckham não se juntou ao grupo que viajou. O jogador de 50 anos tinha inicialmente a intenção de liderar a delegação ao lado de seu elenco repleto de estrelas, que inclui os lendários jogadores do Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Apesar de sua ausência, o evento serviu como prova da rápida ascensão de um clube em expansão que só entrou para a liga como sua 25ª franquia há alguns anos.