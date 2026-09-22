A Exor, a holding da família Elkann-Agnelli, publicou o balanço semestral até 30 de junho de 2026. O valor líquido dos ativos (NAV) por ação caiu 3,9% na primeira parte do ano, em comparação com os +11,8% do índice global MSCI World. No portfólio da holding também estão os ativos da Juventus e da Ferrari.O valor da participação na Juventus caiu dos 789 milhões de euros de 31 de dezembro de 2025 para 557 milhões em 30 de junho de 2026, com uma queda de 29%. Já o valor da participação na Ferrari subiu de 12.037 para 12.250 milhões, com um aumento de 3%.
Exor, o valor da Juventus cai 232 milhões
-232 milhões
Gazzetta.it, que divulga esses dados, lembra que, para as participações listadas em Bolsa como Juventus e Ferrari, a Exor não registra mais em seu próprio demonstrativo de resultados a parcela de lucros ou prejuízos realizados pelas empresas investidas por meio do método da equivalência patrimonial: a participação, em vez disso, é avaliada pelo valor de mercado. Consequentemente, a variação de valor registrada pela Exor no semestre reflete o desempenho da cotação em Bolsa das participações, e não o resultado econômico obtido por Juventus ou Ferrari no período. No caso da Juventus, a variação de valor da participação foi de -232 milhões de euros; para a Ferrari, por outro lado, foi positiva em 213 milhões.
Fala, Elkann
John Elkann, CEO da Exor, comenta: "A transformação do nosso portfólio continuou. Estamos satisfeitos com as alienações realizadas neste ano e com os retornos que elas geraram, assim como estamos satisfeitos por ter encontrado para essas empresas proprietários adequados, capazes de acompanhá-las na próxima fase de crescimento", lê-se no Gazzetta.it.
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