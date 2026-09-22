Exor, o valor da Juventus cai 232 milhões

Gazzetta.it, que divulga esses dados, lembra que, para as participações listadas em Bolsa como Juventus e Ferrari, a Exor não registra mais em seu próprio demonstrativo de resultados a parcela de lucros ou prejuízos realizados pelas empresas investidas por meio do método da equivalência patrimonial: a participação, em vez disso, é avaliada pelo valor de mercado. Consequentemente, a variação de valor registrada pela Exor no semestre reflete o desempenho da cotação em Bolsa das participações, e não o resultado econômico obtido por Juventus ou Ferrari no período. No caso da Juventus, a variação de valor da participação foi de -232 milhões de euros; para a Ferrari, por outro lado, foi positiva em 213 milhões.