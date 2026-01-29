O exemplo do Wrexham que Alexandre Pato pode seguir em time da quarta divisão da Inglaterra

O Colchester Community Stadium está gerando grande expectativa, e o comentarista da EFL, Don Goodman, não vê motivos para duvidar que tempos empolgantes estejam por vir para o time. Ele declarou ao NewBettingSites.uk: “Bem, é definitivamente algo positivo. Em relação ao interesse em si, obviamente não há muitos detalhes. Dizem que ele faz parte de um consórcio, mas será que esse consórcio tem experiência no futebol? Quais são os motivos? Quais são as ambições? E, obviamente, Robbie Cowling tem sido um ótimo proprietário para o Colchester United.”

Pelo que li, ele disse que vender o clube seria como entregar um de seus filhos para adoção, então ele precisa ter certeza de que é a escolha certa. Acho que ainda há muita coisa para acontecer nessa história. Este é um clube que está em baixa há muito tempo. Acho que já faz 10 anos na League Two. Quando foram rebaixados da League One há 10 anos, todos esperávamos uma reação e uma recuperação, mas eles só estiveram perto de voltar uma ou duas vezes. Mas agora estão lá em cima novamente, então há um clima positivo no ar.

“Como eu disse, é muito difícil ter uma opinião baseada nas informações que temos. Quer dizer, ele era um jogador e tanto, não era? Dez gols em 27 jogos pela seleção brasileira, o que ele fez pelo Milan e tudo mais. Isso certamente animaria os torcedores do Colchester United. Mas em relação à aquisição em si, ao interesse, à ambição e aos planos, seria ótimo se pudéssemos obter mais detalhes. Tenho certeza de que Robbie Cowling garantirá que isso aconteça, pois ele tem os melhores interesses do Colchester United em mente.”