O exemplo do Wrexham que Alexandre Pato pode seguir em time da quarta divisão da Inglaterra
Ryan Reynolds e Rob Mac lançaram tendência em Wrexham
Os atores Reynolds e Mac iniciaram seu reinado no Racecourse Ground em 2021. Eles trouxeram câmeras consigo, já acostumados a viver suas vidas diante das câmeras, e abriram uma janela para o mundo que permitiu a construção de uma torcida global.
O sucesso em campo, através de uma sequência histórica de três promoções consecutivas, facilitou a manutenção do interesse por este conto de fadas desportivo deslumbrante.
É possível que o Colchester siga um caminho semelhante num futuro não muito distante. O clube passou uma década na League Two, escapando por pouco do rebaixamento da quarta divisão na última temporada, mas viu investimentos de um consórcio que inclui o ex-atacante brasileiro Pato, do Milan e do Chelsea, serem especulados.
Pato em Colchester?
O Colchester Community Stadium está gerando grande expectativa, e o comentarista da EFL, Don Goodman, não vê motivos para duvidar que tempos empolgantes estejam por vir para o time. Ele declarou ao NewBettingSites.uk: “Bem, é definitivamente algo positivo. Em relação ao interesse em si, obviamente não há muitos detalhes. Dizem que ele faz parte de um consórcio, mas será que esse consórcio tem experiência no futebol? Quais são os motivos? Quais são as ambições? E, obviamente, Robbie Cowling tem sido um ótimo proprietário para o Colchester United.”
Pelo que li, ele disse que vender o clube seria como entregar um de seus filhos para adoção, então ele precisa ter certeza de que é a escolha certa. Acho que ainda há muita coisa para acontecer nessa história. Este é um clube que está em baixa há muito tempo. Acho que já faz 10 anos na League Two. Quando foram rebaixados da League One há 10 anos, todos esperávamos uma reação e uma recuperação, mas eles só estiveram perto de voltar uma ou duas vezes. Mas agora estão lá em cima novamente, então há um clima positivo no ar.
“Como eu disse, é muito difícil ter uma opinião baseada nas informações que temos. Quer dizer, ele era um jogador e tanto, não era? Dez gols em 27 jogos pela seleção brasileira, o que ele fez pelo Milan e tudo mais. Isso certamente animaria os torcedores do Colchester United. Mas em relação à aquisição em si, ao interesse, à ambição e aos planos, seria ótimo se pudéssemos obter mais detalhes. Tenho certeza de que Robbie Cowling garantirá que isso aconteça, pois ele tem os melhores interesses do Colchester United em mente.”
Colchester aconselhado a seguir os passos do Wrexham
Goodman acrescentou que o Colchester deveria seguir o exemplo do Wrexham: “Deixem as câmeras entrarem! Façam um bom documentário sobre o seu clube de futebol. Façam direito e se envolvam. Tem sido uma mina de ouro, não é? É por isso que o Wrexham conseguiu competir de repente, até mesmo na Championship, onde há mais restrições financeiras do que na League One. Eles ainda conseguiram gastar porque estão operando dentro das suas possibilidades, graças à receita gerada internamente.”
“Foi uma jogada de mestre de Rob Mac e Ryan Reynolds a forma como assumiram o controle do clube. Eles demonstraram ambição, foram visíveis para os torcedores, se integraram, comparecendo aos jogos, se envolvendo e elevando não só o clube, mas toda a região. Eles literalmente não cometeram nenhum erro. Há muitas lições a serem aprendidas com isso. Eles investiram com sabedoria, mantiveram a fé em seu treinador e fizeram as coisas da maneira correta.”
“No caso do Colchester United, eles agora têm um técnico muito experiente e ambicioso no comando, então as peças do quebra-cabeça estão lá e no lugar. Mas, dito isso, a história mostra que nem sempre é tão simples quanto o Wrexham fez parecer. Há muitos exemplos em que as coisas não correram tão bem. Então, sabe, dedos cruzados para todos no Colchester.”
Colchester na disputa pelos play-offs
A equipe de Danny Cowley ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da League Two. Eles estão a apenas quatro pontos da zona de classificação para os playoffs, com 19 jogos ainda por disputar nesta temporada, e a chegada de Pato e companhia pode dar o impulso necessário para que voltem a subir na tabela.
