Getty
Traduzido por
Exclusivo com Weston McKennie: estrela da seleção americana e da Juventus admite “pressão” da Copa do Mundo em casa e revela “motivação extra” para o sucesso sob o comando de Mauricio Pochettino
McKennie faz parte da “Geração de Ouro” da seleção americana
McKennie é agora um jogador experiente, tendo feito sua estreia internacional sênior em 2017 e conquistado 62 convocações para sua seleção. Ele se tornou um dos principais destaques do que continua sendo considerado uma “Geração de Ouro”.
Os Estados Unidos estão na posição privilegiada de poder contar com vários jogadores que atuam em clubes europeus de ponta. McKennie se enquadra nessa categoria e recentemente renovou seu contrato com a Juventus, gigante da Série A.
Seu compatriota Christian Pulisic também está na Itália, no AC Milan, enquanto jogadores como Tyler Adams e Brenden Aaronson competem na Premier League inglesa. Folarin Balogun está na França, no Mônaco, ao lado da estrela do Marselha, Tim Weah, e Ricardo Pepi continua a impressionar no PSV, atual campeão holandês.
Ao reunir todo esse talento, a seleção americana tem todos os motivos para acreditar que pode ser competitiva nos maiores palcos esportivos. Uma torcida apaixonada está pronta para torcer por eles em uma jornada épica na Copa do Mundo.
- Getty
Como a seleção masculina dos EUA pode tirar proveito da vantagem de jogar em casa
Questionado sobre como os Estados Unidos podem aproveitar ao máximo a vantagem de jogar em casa, McKennie - falando em parceria com a Vita Coco - disse ao GOAL: “Jogar em casa traz um tipo diferente de energia. Há emoção, orgulho e motivação extra por saber que nossos torcedores estão lá conosco. Também há pressão, mas tento aceitá-la e canalizá-la para o meu jogo.”
O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse à GOAL como seria o sucesso para a equipe de Pochettino neste verão: “Minha expectativa é que passemos pela fase de grupos. Acho que superar as expectativas seria passar das quartas de final. É muito difícil dizer o que considero sucesso ou fracasso, as eliminatórias etc., até ver o sorteio e os jogos eliminatórios. Não há vergonha em ser eliminado pelo Brasil ou pela Inglaterra. Acontece. Para mim, o que importa é a maneira como isso aconteceria.
Conheço Mauricio muito bem e ele terá uma equipe bem preparada, em boa forma, que lutará por todos e competirá muito bem. É por isso que acho que, em um período de três jogos na fase de grupos, eles podem passar da fase de grupos — é isso que espero. Depois disso, infelizmente, não importa o quanto você compita contra algumas das equipes da Copa do Mundo — é por isso que tão poucas ganharam ao longo da história do torneio —, é difícil vencer. Teremos que esperar para ver.
Eu diria que a equipe é definitivamente capaz — com o talento que tem e sabendo como Mauricio trabalha — de chegar às quartas de final. Veremos depois disso, porque então fica realmente difícil.
Às vezes, você vai precisar de sorte, pênaltis, expulsões ou qualquer outra coisa. Veja todas as grandes seleções da Inglaterra que chegaram tão perto. Em termos de talento, jogando com elas e contra elas, elas tinham talento para ganhar uma Copa do Mundo. Por alguma razão, elas não conseguiram finalizar.”
McKennie explica como vai lidar com os desafios do calor e das viagens
Haverá vários fatores com os quais a seleção masculina dos Estados Unidos e seus rivais globais terão que lidar quando a Copa do Mundo começar. As temperaturas devem subir em algumas cidades-sede, enquanto longas viagens serão feitas ao cruzar a América do Norte.
McKennie parece estar em boa posição, pois se tornou embaixadorglobal da Vita Coco, marca líder de água de coco nos Estados Unidos, que oferece ingredientes simples e eletrólitos naturais para atletas de elite e fãs de esportes em geral.
McKennie acrescentou como ele buscará manter sua condição física em pico enquanto ajuda nos esforços coletivos da seleção americana: “Recuperação e hidratação são uma parte importante da minha rotina, especialmente com o calor e as viagens constantes. Quando você tem intervalos curtos entre as partidas, precisa ser muito intencional sobre como se recuperar, e a hidratação é sempre o ponto de partida para mim.
“Eu me concentro em manter a consistência ao longo do dia, seja treinando ou viajando, para que meu corpo se recupere mais rápido e mantenha minha energia estável. É por isso que levo Vita Coco comigo; é uma maneira fácil e confiável de me manter hidratado e repor eletrólitos de forma eficaz, não importa onde eu esteja.”
Copa do Mundo de 2026: jogos da fase de grupos da seleção masculina dos Estados Unidos
Os Estados Unidos iniciarão sua campanha no Grupo D da Copa do Mundode 2026 enfrentando o Paraguai no SoFi Stadium, em Inglewood, no dia 12 de junho. Em seguida, seguirão para Seattle para enfrentar a Austrália, antes de retornarem à Califórnia para enfrentar o vencedor da repescagem da UEFA.
Publicidade