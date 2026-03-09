Exclusivo com Weston McKennie: estrela da seleção americana e da Juventus admite “pressão” da Copa do Mundo em casa e revela “motivação extra” para o sucesso sob o comando de Mauricio Pochettino

Questionado sobre como os Estados Unidos podem aproveitar ao máximo a vantagem de jogar em casa, McKennie - falando em parceria com a Vita Coco - disse ao GOAL: “Jogar em casa traz um tipo diferente de energia. Há emoção, orgulho e motivação extra por saber que nossos torcedores estão lá conosco. Também há pressão, mas tento aceitá-la e canalizá-la para o meu jogo.”

O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse à GOAL como seria o sucesso para a equipe de Pochettino neste verão: “Minha expectativa é que passemos pela fase de grupos. Acho que superar as expectativas seria passar das quartas de final. É muito difícil dizer o que considero sucesso ou fracasso, as eliminatórias etc., até ver o sorteio e os jogos eliminatórios. Não há vergonha em ser eliminado pelo Brasil ou pela Inglaterra. Acontece. Para mim, o que importa é a maneira como isso aconteceria.

Conheço Mauricio muito bem e ele terá uma equipe bem preparada, em boa forma, que lutará por todos e competirá muito bem. É por isso que acho que, em um período de três jogos na fase de grupos, eles podem passar da fase de grupos — é isso que espero. Depois disso, infelizmente, não importa o quanto você compita contra algumas das equipes da Copa do Mundo — é por isso que tão poucas ganharam ao longo da história do torneio —, é difícil vencer. Teremos que esperar para ver.

Eu diria que a equipe é definitivamente capaz — com o talento que tem e sabendo como Mauricio trabalha — de chegar às quartas de final. Veremos depois disso, porque então fica realmente difícil.

Às vezes, você vai precisar de sorte, pênaltis, expulsões ou qualquer outra coisa. Veja todas as grandes seleções da Inglaterra que chegaram tão perto. Em termos de talento, jogando com elas e contra elas, elas tinham talento para ganhar uma Copa do Mundo. Por alguma razão, elas não conseguiram finalizar.”