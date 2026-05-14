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Exclusivo com Bukayo Saka: “Quando chegar a sua hora, vai chegar” – Estrela do Arsenal está determinada a conquistar o título
O início da jornada de Saka
Saka ingressou na famosa academia Hale End do Arsenal aos sete anos de idade e nunca mais olhou para trás. Ao relembrar seus primeiros passos no futebol e, quando questionado se é torcedor do Arsenal desde o início, o atacante dos Gunners afirma: “Sempre. Quando criança, o futebol era pura alegria. Quando você tinha a bola nos pés, nada mais importava. Essa era a minha felicidade.”
Foi em novembro de 2018 que o então técnico Unai Emery deu a Saka sua estreia pelo Arsenal — uma partida da Liga Europa na Ucrânia, com temperaturas abaixo de zero, em que Saka começou no banco. “Estava um frio de rachar! Estávamos jogando fora de casa e a temperatura estava abaixo de zero”, lembra o jogador de 24 anos, que substituiu Aaron Ramsey contra o Vorskla Poltava em uma partida que os Gunners venceram por 3 a 0.
"Eu estava louco para entrar, rezando para que o técnico me desse uma oportunidade. Obviamente, se o time estivesse ganhando, ele se sentiria mais à vontade para colocar os jovens em campo, e foi isso que aconteceu. Entrei e me senti tão livre, simplesmente curtindo o momento."
Um mês depois, Saka fez a primeira de mais de 200 partidas na Premier League — e a contagem continua —, na vitória por 4 a 1 sobre o Fulham. Sobre o momento em que estreou na primeira divisão inglesa, ele diz: “Era uma mistura de nervosismo e emoção. Mais uma vez, eu estava louco para entrar em campo. Lembro que foi no dia de Ano Novo. Que maneira de começar o ano! Fazer minha estreia na Premier League, a liga que todos nós assistimos a vida inteira. Então, foi mais emoção.”
- Getty Images Sport
O papel "incrível" que Arteta desempenhou no desenvolvimento de Saka
Saka tem se destacado sob a orientação de Arteta, com o espanhol ajudando a transformar o ponta em uma das armas ofensivas mais temíveis do mundo. Foi Arteta quem entregou a braçadeira de capitão a Saka pela primeira vez — numa vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Sheffield United, em outubro de 2023 — e o atacante inglês fala com grande admiração sobre a influência do técnico em sua carreira.
Ele diz: “Ele tem ideias incríveis, é um técnico de primeira. Se você conversasse com ele, acabaria acreditando nas ideias dele. Ele é assim tão convincente. Ele se conecta comigo como pessoa, me entende bem, e à minha família também. Sinto essa conexão.”
A presença do ex-meio-campista do Everton foi, sem dúvida, parte do motivo pelo qual Saka assinou um novo contrato de longo prazo com o clube em fevereiro. Questionado se o Arsenal sempre foi a escolha certa para ele, o camisa 7 dos Gunners responde enfaticamente: “Com certeza!”
Recuperação e a trajetória ascendente do Arsenal
O Arsenal está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2003, e os Gunners ainda têm chances de conquistar uma histórica dobradinha. Saka tem desempenhado um papel fundamental nesta campanha de 2025-26, que tem sido extremamente impressionante até o momento, incluindo o gol da vitória na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, e continua convencido de que o time do norte de Londres está prestes a realizar algo especial.
O jogador de 24 anos, no entanto, teve que lidar com sua cota de contratempos vestindo a camisa do Arsenal, incluindo uma derrota por pouco na disputa pelo título de 2022-23, que viu o Manchester City sair vitorioso, cinco pontos à frente dos Gunners, segundos colocados. Questionado sobre o que tirou dessa decepção, Saka relembra: “No começo dói. Você tem que se recuperar. As coisas mais importantes não vêm fáceis, você tem que trabalhar por elas, lutar por elas. Quando for a sua hora, será a sua hora.”
Então, o que significaria para Saka conquistar mais títulos além da FA Cup e das duas Community Shields que ele já ganhou com o Arsenal? “Esse é o sonho. Significaria tudo.”
- Chase
Saka encontra-se com o treinador da base, Ibrahim Fuad
Bukayo é embaixador do programa de treinamento de futebol Chase, que oferece acesso gratuito a cursos de qualificação para treinadores a pessoas em todo o Reino Unido para quem o custo é um obstáculo.
Ele participou de uma sessão de treinamento de base no norte de Londres com o ex-jogador e agora treinador Ibrahim Fuad e sua equipe, antes de discutir como o treinamento é uma ótima maneira de manter ex-jogadores da academia envolvidos no esporte. Ibrahim é um dos mais de 7.000 aspirantes a treinador em todo o Reino Unido que se beneficiaram do programa até agora.
Como Saka e o Arsenal lidam com os altos e baixos
Em grande fase tanto no campeonato nacional quanto na Europa, a temporada 2025-26 do Arsenal não passou sem momentos difíceis. Apesar do Manchester City ter diminuído a diferença na liderança da tabela, os Gunners conseguiram se reorganizar e se concentrar novamente — se vencerem os dois últimos jogos da temporada da Premier League, contra o Burnley e o Crystal Palace, respectivamente, o título será deles. Depois disso, todos os caminhos levam a Budapeste e a uma chance de conquistar a glória da Liga dos Campeões contra o PSG.
Quando questionado sobre como o Arsenal consegue se recompor diante dos altos e baixos de uma campanha fisicamente e emocionalmente exaustiva, que terá totalizado 63 partidas, Saka diz: “Depende do contexto e do que for necessário. Se precisamos nos reunir e conversar ou se simplesmente deixamos rolar. O grupo que temos é muito unido, nos entendemos bem e somos bastante próximos, então lidamos muito bem com os altos e baixos.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado Bukayo Saka
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.