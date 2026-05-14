Exclusivo com Bukayo Saka: “Quando chegar a sua hora, vai chegar” – Estrela do Arsenal está determinada a conquistar o título

Saka ingressou na famosa academia Hale End do Arsenal aos sete anos de idade e nunca mais olhou para trás. Ao relembrar seus primeiros passos no futebol e, quando questionado se é torcedor do Arsenal desde o início, o atacante dos Gunners afirma: “Sempre. Quando criança, o futebol era pura alegria. Quando você tinha a bola nos pés, nada mais importava. Essa era a minha felicidade.”

Foi em novembro de 2018 que o então técnico Unai Emery deu a Saka sua estreia pelo Arsenal — uma partida da Liga Europa na Ucrânia, com temperaturas abaixo de zero, em que Saka começou no banco. “Estava um frio de rachar! Estávamos jogando fora de casa e a temperatura estava abaixo de zero”, lembra o jogador de 24 anos, que substituiu Aaron Ramsey contra o Vorskla Poltava em uma partida que os Gunners venceram por 3 a 0.

"Eu estava louco para entrar, rezando para que o técnico me desse uma oportunidade. Obviamente, se o time estivesse ganhando, ele se sentiria mais à vontade para colocar os jovens em campo, e foi isso que aconteceu. Entrei e me senti tão livre, simplesmente curtindo o momento."

Um mês depois, Saka fez a primeira de mais de 200 partidas na Premier League — e a contagem continua —, na vitória por 4 a 1 sobre o Fulham. Sobre o momento em que estreou na primeira divisão inglesa, ele diz: “Era uma mistura de nervosismo e emoção. Mais uma vez, eu estava louco para entrar em campo. Lembro que foi no dia de Ano Novo. Que maneira de começar o ano! Fazer minha estreia na Premier League, a liga que todos nós assistimos a vida inteira. Então, foi mais emoção.”