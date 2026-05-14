Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bukayo Saka Arsenal BMO GFXGOAL
Stephen Darwin

Traduzido por

Exclusivo com Bukayo Saka: “Quando chegar a sua hora, vai chegar” – Estrela do Arsenal está determinada a conquistar o título

B. Saka
Arsenal
A. Akinfenwa
Premier League
Inglaterra

Bukayo Saka explicou que conquistar títulos importantes com o Arsenal “significaria tudo” para ele, ao prometer “lutar” para trazer troféus para os Gunners e seus torcedores. Como convidado especial do programa “Beast Mode On”, o atacante inglês conversou com Adebayo Akinfenwa sobre tudo o que diz respeito ao Arsenal.

  • O início da jornada de Saka

    Saka ingressou na famosa academia Hale End do Arsenal aos sete anos de idade e nunca mais olhou para trás. Ao relembrar seus primeiros passos no futebol e, quando questionado se é torcedor do Arsenal desde o início, o atacante dos Gunners afirma: “Sempre. Quando criança, o futebol era pura alegria. Quando você tinha a bola nos pés, nada mais importava. Essa era a minha felicidade.”

    Foi em novembro de 2018 que o então técnico Unai Emery deu a Saka sua estreia pelo Arsenal — uma partida da Liga Europa na Ucrânia, com temperaturas abaixo de zero, em que Saka começou no banco. “Estava um frio de rachar! Estávamos jogando fora de casa e a temperatura estava abaixo de zero”, lembra o jogador de 24 anos, que substituiu Aaron Ramsey contra o Vorskla Poltava em uma partida que os Gunners venceram por 3 a 0.

    "Eu estava louco para entrar, rezando para que o técnico me desse uma oportunidade. Obviamente, se o time estivesse ganhando, ele se sentiria mais à vontade para colocar os jovens em campo, e foi isso que aconteceu. Entrei e me senti tão livre, simplesmente curtindo o momento."

    Um mês depois, Saka fez a primeira de mais de 200 partidas na Premier League — e a contagem continua —, na vitória por 4 a 1 sobre o Fulham. Sobre o momento em que estreou na primeira divisão inglesa, ele diz: “Era uma mistura de nervosismo e emoção. Mais uma vez, eu estava louco para entrar em campo. Lembro que foi no dia de Ano Novo. Que maneira de começar o ano! Fazer minha estreia na Premier League, a liga que todos nós assistimos a vida inteira. Então, foi mais emoção.”

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    O papel "incrível" que Arteta desempenhou no desenvolvimento de Saka

    Saka tem se destacado sob a orientação de Arteta, com o espanhol ajudando a transformar o ponta em uma das armas ofensivas mais temíveis do mundo. Foi Arteta quem entregou a braçadeira de capitão a Saka pela primeira vez — numa vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Sheffield United, em outubro de 2023 — e o atacante inglês fala com grande admiração sobre a influência do técnico em sua carreira.

    Ele diz: “Ele tem ideias incríveis, é um técnico de primeira. Se você conversasse com ele, acabaria acreditando nas ideias dele. Ele é assim tão convincente. Ele se conecta comigo como pessoa, me entende bem, e à minha família também. Sinto essa conexão.”

    A presença do ex-meio-campista do Everton foi, sem dúvida, parte do motivo pelo qual Saka assinou um novo contrato de longo prazo com o clube em fevereiro. Questionado se o Arsenal sempre foi a escolha certa para ele, o camisa 7 dos Gunners responde enfaticamente: “Com certeza!”

  • Recuperação e a trajetória ascendente do Arsenal

    O Arsenal está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2003, e os Gunners ainda têm chances de conquistar uma histórica dobradinha. Saka tem desempenhado um papel fundamental nesta campanha de 2025-26, que tem sido extremamente impressionante até o momento, incluindo o gol da vitória na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, e continua convencido de que o time do norte de Londres está prestes a realizar algo especial.

    O jogador de 24 anos, no entanto, teve que lidar com sua cota de contratempos vestindo a camisa do Arsenal, incluindo uma derrota por pouco na disputa pelo título de 2022-23, que viu o Manchester City sair vitorioso, cinco pontos à frente dos Gunners, segundos colocados. Questionado sobre o que tirou dessa decepção, Saka relembra: “No começo dói. Você tem que se recuperar. As coisas mais importantes não vêm fáceis, você tem que trabalhar por elas, lutar por elas. Quando for a sua hora, será a sua hora.”

    Então, o que significaria para Saka conquistar mais títulos além da FA Cup e das duas Community Shields que ele já ganhou com o Arsenal? “Esse é o sonho. Significaria tudo.”


  • Bukayo Saka Chase GFXChase

    Saka encontra-se com o treinador da base, Ibrahim Fuad

    Bukayo é embaixador do programa de treinamento de futebol Chase, que oferece acesso gratuito a cursos de qualificação para treinadores a pessoas em todo o Reino Unido para quem o custo é um obstáculo. 

    Ele participou de uma sessão de treinamento de base no norte de Londres com o ex-jogador e agora treinador Ibrahim Fuad e sua equipe, antes de discutir como o treinamento é uma ótima maneira de manter ex-jogadores da academia envolvidos no esporte. Ibrahim é um dos mais de 7.000 aspirantes a treinador em todo o Reino Unido que se beneficiaram do programa até agora. 



  • Como Saka e o Arsenal lidam com os altos e baixos

    Em grande fase tanto no campeonato nacional quanto na Europa, a temporada 2025-26 do Arsenal não passou sem momentos difíceis. Apesar do Manchester City ter diminuído a diferença na liderança da tabela, os Gunners conseguiram se reorganizar e se concentrar novamente — se vencerem os dois últimos jogos da temporada da Premier League, contra o Burnley e o Crystal Palace, respectivamente, o título será deles. Depois disso, todos os caminhos levam a Budapeste e a uma chance de conquistar a glória da Liga dos Campeões contra o PSG.

    Quando questionado sobre como o Arsenal consegue se recompor diante dos altos e baixos de uma campanha fisicamente e emocionalmente exaustiva, que terá totalizado 63 partidas, Saka diz: “Depende do contexto e do que for necessário. Se precisamos nos reunir e conversar ou se simplesmente deixamos rolar. O grupo que temos é muito unido, nos entendemos bem e somos bastante próximos, então lidamos muito bem com os altos e baixos.”

  • Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado Bukayo Saka


    Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.

    Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR