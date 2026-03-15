Há quase 17 anos que Niko Kovac, hoje com 54 anos, trabalha como treinador. Para o ex-meio-campista defensivo, a transição de jogador profissional para treinador, na época em Salzburgo, foi praticamente ininterrupta. Até hoje, Kovac já comandou bem mais de 400 partidas.
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"Exatamente o que um treinador deseja": Niko Kovac acertou em cheio com sua avaliação sobre o BVB
Ele possui, portanto, vasta experiência, mesmo sem contar seus 18 anos como jogador. Kovac compartilhou uma de suas percepções durante a primeira metade da temporada. Na sua opinião, leva "de três a seis meses", em princípio, "para um jovem jogador se adaptar a um novo clube". A rapidez com que isso ocorre varia, é claro, de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa: “Leva tempo. Mas, às vezes, as pessoas são injustas e esperam grandes avanços imediatos.”
Foi assim também com Jobe Bellingham, sobre quem Kovac fez essas observações. Hoje, pode-se afirmar: Kovac acertou em cheio em sua avaliação. Bellingham, de fato, deu um salto notável em seu desenvolvimento em comparação com seus primeiros tempos no Borussia Dortmund.
O progresso não é gigantesco, o jogador de 20 anos não está de repente jogando duas divisões acima. Trata-se de um crescimento orgânico que Bellingham alcançou com o tempo, exatamente como previa a previsão feita com toda a serenidade por Kovac. Esse passo à frente é notável também porque o novo reforço, que custou mais de 30 milhões de euros ao AFC Sunderland, teve um início tudo menos fácil.
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Começo difícil no BVB para Jobe Bellingham
Poderíamos até dizer que o início de Bellingham no BVB foi exatamente como não deveria ter sido. Sua primeira metade da temporada foi repleta de adversidades: substituição aos 45 minutos na primeira rodada, incluindo a confusão envolvendo seu pai, Mark; várias partidas no banco de reservas; uma jogada infeliz na partida fora de casa em Munique; rumores absurdos sobre uma saída antecipada no meio do ano; e, pouco antes do Natal, um cartão vermelho pelo qual ele não teve culpa.
Era fácil perceber em suas atuações que o inglês estava tendo bastante dificuldade com a transição da Championship, um campeonato fisicamente muito exigente, para a Bundesliga, mais rápida e tecnicamente mais complexa. Só no final de outubro ele disputou sua primeira partida pelos 90 minutos completos. Bellingham quase não teve influência no jogo do Dortmund, optou com demasiada frequência pela segurança em vez da profundidade nos passes e mostrou pouca presença em campo.
Kovac lidou com isso, bem como com a agitação constante em torno de Bellingham, com soberania e de forma decididamente tranquila. Já no início de novembro, ele deixou claro: “Não tenho realmente nenhuma preocupação com ele. Pelo contrário: sei do que ele é capaz. Estamos a integrá-lo aqui aos poucos. Acho que está a ser até mais rápido do que eu próprio imaginava, porque o rapaz tem realmente muita, muita qualidade.”
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Jobe Bellingham atingiu um novo patamar no BVB
O ano de 2026 também não começou da melhor maneira para Bellingham, já que a suspensão por cartão vermelho se estendeu até o início do ano novo. Porém, ele acabou se beneficiando da ausência de Marcel Sabitzer por quase quatro semanas devido a uma lesão. Kovac passou a escalar Bellingham regularmente, o que visivelmente o ajudou a ganhar ritmo e a adquirir mais resistência nas disputas.
Desde então, ele atingiu um novo patamar. Bellingham ganhou força física, parece mais em forma e age com mais firmeza nos duelos diretos, dos quais ele sempre lidera o BVB. De qualquer forma, nunca faltou-lhe dedicação; nos treinos, é preciso até contê-lo.
“O que me agrada nele é o entusiasmo. Ele é realmente alguém que quer melhorar a cada dia. Em campo, fora de campo, no estudo de vídeos, na análise individual, na análise da equipe. Ele é um profissional completo”, disse Kovac há algumas semanas. “Gosto quando alguém, ainda tão jovem, já sabe exatamente o que precisa para melhorar. É exatamente isso que um treinador deseja. Às vezes, preciso freá-lo e lembrá-lo de que temos dois jogos por semana.”
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Jobe Bellingham demonstra mais presença e determinação
Igualmente importante é a evolução de Bellingham na posse de bola. Sua presença aumentou significativamente, ele se oferece com mais frequência e tornou-se mais rápido na execução das jogadas. Todas as suas ações são agora impulsionadas por uma verdadeira determinação. Ele ganhou mais confiança.
Onde ainda há espaço para melhorias é igualmente claro. Bellingham precisa acreditar mais em si mesmo, arriscar com mais frequência, aumentar o número de passes verticais e entrar mais vezes em espaços onde possa se tornar uma ameaça ao gol.
Mas talvez — ou provavelmente — ele precise de mais alguns meses para dar esse próximo passo. Não seria o fim do mundo e, na idade dele, é a coisa mais normal do mundo. De qualquer forma, a direção atual está certa, e os progressos de Bellingham são fáceis de perceber.
Se ele se mantiver saudável, sua atitude impecável deve garantir que ele continue a melhorar em qualidade. Ele pode pedir dicas a Kovac sobre como encontrar o equilíbrio ideal entre a consistência de seu desempenho e um desenvolvimento, de preferência, exponencial. O técnico já lhe deu uma dica: “Às vezes digo a ele que não deve apenas comer, beber e dormir futebol, mas que também precisa de outras coisas na vida para desligar a cabeça.”
Jobe Bellingham: Estatísticas de desempenho pelo BVB
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos 37 0 4 2 1
Perguntas frequentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".