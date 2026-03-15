"Exatamente o que um treinador deseja": Niko Kovac acertou em cheio com sua avaliação sobre o BVB

Ele possui, portanto, vasta experiência, mesmo sem contar seus 18 anos como jogador. Kovac compartilhou uma de suas percepções durante a primeira metade da temporada. Na sua opinião, leva "de três a seis meses", em princípio, "para um jovem jogador se adaptar a um novo clube". A rapidez com que isso ocorre varia, é claro, de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa: “Leva tempo. Mas, às vezes, as pessoas são injustas e esperam grandes avanços imediatos.”

Foi assim também com Jobe Bellingham, sobre quem Kovac fez essas observações. Hoje, pode-se afirmar: Kovac acertou em cheio em sua avaliação. Bellingham, de fato, deu um salto notável em seu desenvolvimento em comparação com seus primeiros tempos no Borussia Dortmund.

O progresso não é gigantesco, o jogador de 20 anos não está de repente jogando duas divisões acima. Trata-se de um crescimento orgânico que Bellingham alcançou com o tempo, exatamente como previa a previsão feita com toda a serenidade por Kovac. Esse passo à frente é notável também porque o novo reforço, que custou mais de 30 milhões de euros ao AFC Sunderland, teve um início tudo menos fácil.