Ex-treinador do Tottenham pede desculpas pelas críticas severas a Benjamin Sesko em meio à sequência de gols do atacante do Manchester United
Uma reviravolta dramática no jogador de 74 milhões de libras
Sherwood, que venceu a Premier League como jogador do Blackburn e treinou o Tottenham na temporada 2013-14, pediu desculpas publicamente a Sesko, admitindo que estava “errado” devido ao recente ressurgimento do esloveno. No podcast No Tippy Tappy Football, daBOYLE Sports eFooty Accumulators, ele admitiu que sua avaliação anterior do jogador de 22 anos tinha sido excessivamente severa. O técnico que se tornou comentarista havia criticado anteriormente o desempenho de Sesko durante os turbulentos últimos meses do clube sob o comando de Ruben Amorim, chegando a sugerir que o atacante “nunca mais deveria vestir a camisa do Man Utd”.
As críticas iniciais culminaram em um empate por 2 a 2 contra o Burnley em janeiro, quando Sherwood pediu que Sesko fosse substituído no intervalo, antes que o esloveno marcasse dois gols no segundo tempo. Sesko teve dificuldades para se adaptar às exigências físicas do futebol inglês após sua saída badalada do RB Leipzig. No entanto, o cenário em Old Trafford mudou drasticamente desde a chegada de Carrick, que integrou com sucesso o atacante a um sistema que aproveita suas imensas qualidades físicas e velocidade.
“No início, pensei que ele se tornaria como Weghorst.”
A evolução tática de Sesko e sua maior confiança em campo levaram Sherwood a mudar de ideia. Em sua declaração, ele disse: “Baseei minha avaliação no Benjamin Sesko que vi jogando sob o comando de Ruben Amorim – um atacante que não quis assumir a responsabilidade e cobrar um pênalti em Grimsby. Até mesmo os torcedores mais fervorosos do Manchester United admitirão que ele não correspondeu às expectativas no ano passado. Inicialmente, pensei que ele acabaria por se tornar exatamente como Wout Weghorst e seria mais uma contratação falhada para os Red Devils, mas provou-se que eu estava errado e devo-lhe um pedido de desculpas!”
O efeito Carrick e um aumento estatístico
As estatísticas corroboram o otimismo recém-adquirido de Sherwood. Desde sua chegada da Bundesliga no verão passado, Sesko marcou nove gols em 25 partidas em todas as competições. No entanto, o indicador mais revelador é sua eficiência recente: sete desses gols foram marcados em suas últimas oito partidas. Essa recuperação coincide diretamente com a nomeação de Carrick, sugerindo que o ex-meio-campista do United encontrou a chave tática que escapava ao seu antecessor.
Uma jogada decisiva para o ataque dos Red Devils
Sesko enfrenta um período decisivo, com o United entrando em ação no final da temporada. Com sua produtividade em alta, o desafio para o astro esloveno é manter essa vantagem clínica à medida que a pressão pela disputa entre os quatro primeiros se intensifica. Enquanto se preparam para enfrentar o Newcastle United no St James' Park nesta quarta-feira, os Red Devils, atualmente ocupando o terceiro lugar na tabela da Premier League, estão em busca da vaga na Liga dos Campeões, e Carrick também não descarta uma disputa pelo título no final da temporada.
