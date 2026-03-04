Ex-treinador do Tottenham pede desculpas pelas críticas severas a Benjamin Sesko em meio à sequência de gols do atacante do Manchester United

Sherwood, que venceu a Premier League como jogador do Blackburn e treinou o Tottenham na temporada 2013-14, pediu desculpas publicamente a Sesko, admitindo que estava “errado” devido ao recente ressurgimento do esloveno. No podcast No Tippy Tappy Football, daBOYLE Sports eFooty Accumulators, ele admitiu que sua avaliação anterior do jogador de 22 anos tinha sido excessivamente severa. O técnico que se tornou comentarista havia criticado anteriormente o desempenho de Sesko durante os turbulentos últimos meses do clube sob o comando de Ruben Amorim, chegando a sugerir que o atacante “nunca mais deveria vestir a camisa do Man Utd”.

As críticas iniciais culminaram em um empate por 2 a 2 contra o Burnley em janeiro, quando Sherwood pediu que Sesko fosse substituído no intervalo, antes que o esloveno marcasse dois gols no segundo tempo. Sesko teve dificuldades para se adaptar às exigências físicas do futebol inglês após sua saída badalada do RB Leipzig. No entanto, o cenário em Old Trafford mudou drasticamente desde a chegada de Carrick, que integrou com sucesso o atacante a um sistema que aproveita suas imensas qualidades físicas e velocidade.