Ex-técnico da seleção americana revela conselho de “grandes jogadores” seguido por Weston McKennie, que está prestes a assinar contrato lucrativo com a Juventus

McKennie ingressou na Juventus em 2020 em uma transferência gratuita do time alemão, mas teve dificuldades para realmente deixar sua marca em Turim. O jogador da seleção dos Estados Unidos passou a maior parte do tempo na Itália entrando e saindo do time e passou por uma péssima temporada emprestado ao Leeds em 2023. Quando a passagem de McKennie por Yorkshire resultou no rebaixamento da Premier League e em seu completo afastamento do time, parecia que sua carreira no futebol de alto nível estava por um fio.

Ele voltou para a Itália e para a Juventus, que estava em dificuldades, onde transformou a si mesmo e sua carreira. O jogador versátil tem se mostrado disposto a atuar em várias posições, incluindo lateral, e recentemente encontrou seu lugar como camisa nove. McKennie pode não ser do mesmo calibre de jogadores como Alessandro Del Piero, Michel Platini ou Roberto Baggio, mas tem dado contribuições importantes com Jonathan David fora de ação.

O jogador de 27 anos, que tem quatro gols e cinco assistências até agora na Série A, provavelmente será recompensado por seu bom desempenho com um novo contrato milionário. A notícia não foi uma surpresa para seu ex-técnico da seleção nacional, que insistiu que McKennie é um grande jogador.