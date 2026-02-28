Getty Images Sport
Ex-técnico da seleção americana revela conselho de “grandes jogadores” seguido por Weston McKennie, que está prestes a assinar contrato lucrativo com a Juventus
McKennie encontra a forma
McKennie ingressou na Juventus em 2020 em uma transferência gratuita do time alemão, mas teve dificuldades para realmente deixar sua marca em Turim. O jogador da seleção dos Estados Unidos passou a maior parte do tempo na Itália entrando e saindo do time e passou por uma péssima temporada emprestado ao Leeds em 2023. Quando a passagem de McKennie por Yorkshire resultou no rebaixamento da Premier League e em seu completo afastamento do time, parecia que sua carreira no futebol de alto nível estava por um fio.
Ele voltou para a Itália e para a Juventus, que estava em dificuldades, onde transformou a si mesmo e sua carreira. O jogador versátil tem se mostrado disposto a atuar em várias posições, incluindo lateral, e recentemente encontrou seu lugar como camisa nove. McKennie pode não ser do mesmo calibre de jogadores como Alessandro Del Piero, Michel Platini ou Roberto Baggio, mas tem dado contribuições importantes com Jonathan David fora de ação.
O jogador de 27 anos, que tem quatro gols e cinco assistências até agora na Série A, provavelmente será recompensado por seu bom desempenho com um novo contrato milionário. A notícia não foi uma surpresa para seu ex-técnico da seleção nacional, que insistiu que McKennie é um grande jogador.
Berhalter não se surpreende com McKennie
Questionado sobre a forma de McKennie, Berhalter explicou, através do TuttoJuve, que a notícia de um novo contrato na Juventus “não me surpreende de todo”.
Ele continuou: “Isso demonstra a determinação do guerreiro em continuar lutando mesmo quando as coisas ficam difíceis. Lembro-me de Pierre Low ter dito a ele no início, durante sua primeira passagem pela Juventus, que ‘é fácil jogar pela Juventus por uma temporada, mas só grandes jogadores conseguem fazer isso por 10 anos’”.
Berhalter acredita que esse conselho ficou na cabeça de McKennie durante todo o período conturbado na Itália. “Ele entendeu que é preciso dar 100% todos os dias para fazer parte de um clube de ponta. O que é ótimo em Weston é como ele conseguiu superar os desafios e sempre estar à altura das circunstâncias. É isso que o diferencia, e seu caráter o ajuda a ter sucesso no mais alto nível.”
McKennie apresentando “desempenhos completos”
Berhalter acrescentou que viu sinais de melhora no astro da seleção americana, com sua capacidade de oferecer uma opção em várias funções diferentes, ajudando-o a se destacar na Série A.
“Ele melhorou muito nos últimos anos, tornando-se um jogador maduro com a capacidade de causar impacto em diferentes posições”, acrescentou Berhalter. “Ele sempre teve a capacidade de marcar gols e dar assistências, mas agora acho que está apresentando um desempenho mais completo.”
As dificuldades da Juventus continuam
Tem sido uma temporada difícil para a Juventus, que luta para se classificar para a Liga dos Campeões. A equipe ocupa apenas a sexta posição na Série A, quatro pontos atrás da Roma, quarta colocada, e pode correr o risco de ficar de fora da principal competição europeia na próxima temporada.
A Velha Senhora está muito atrás do líder Inter de Milão e também está distante dos times que a perseguem. Além disso, sofreu uma decepção no meio da semana na Europa, sendo eliminada da Liga dos Campeões pelo Galatasaray após uma péssima atuação na Turquia na partida de ida.
O time terá a chance de diminuir a diferença para a Roma no domingo, quando viajar para a capital italiana, buscando chegar a um ponto da equipe de Gian Piero Gasperini. McKennie está determinado a desempenhar um papel o mais importante possível pelo clube até o final da temporada, antes de entrar em campo e liderar seu país na Copa do Mundo que será disputada em casa neste verão.
