Ex-técnico da França critica Endrick, considerado “inútil”, após a última atuação do jogador emprestado pelo Real Madrid pelo Lyon

O período de lua de mel de Endrick na França parece ter chegado ao fim. Apesar de um início sensacional no Lyon, o jogador emprestado pelo Real Madrid se viu no centro de uma tempestade após um desempenho desanimador na derrota por 3 a 1 para o Strasbourg no domingo. O jogador de 19 anos, que antes parecia intocável na Ligue 1, foi duramente criticado pelo ex-técnico da seleção francesa Raymond Domenech, que não mediu palavras ao avaliar a contribuição do brasileiro no Stade de la Meinau.

  • Endrick tropeça na derrota do Lyon

    Domenech, falando em seu papel de comentarista da La Chaine L'Equipe, fez uma crítica severa ao ritmo de trabalho e à disciplina tática do jovem brasileiro. O ex-técnico da seleção francesa sugeriu que Endrick foi um mero coadjuvante durante toda a partida, não conseguindo dar o impulso que o técnico Paulo Fonseca precisava desesperadamente quando o jogo estava escapando. A derrota foi um golpe duro para o Lyon, que buscava alcançar feitos históricos antes de ser trazido de volta à realidade por um time preciso do Strasbourg.

    Endrick criticado por ser “inútil”

    Foi uma noite para esquecer para o jovem astro da Seleção, que teve dificuldades para causar algum impacto significativo em sua posição na ala direita. Domenech ficou particularmente irritado com a aparente falta de esforço do jogador, afirmando: “Ele realmente precisava sair, estava inútil em campo e não oferecia soluções. O Lyon me decepcionou um pouco, especialmente Endrick. Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo real, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso.”

    O experiente técnico destacou falhas específicas de concentração em que o jogador emprestado pelo Real Madrid parecia estar mentalmente ausente. Domenech, que levou a França à final da Copa do Mundo de 2006, citou a jogada que resultou no segundo gol do Strasbourg como um exemplo claro da falta de intensidade de Endrick.

    “No segundo gol, ele ficou a cinco metros da ação - ele estava apenas assistindo”, disse Domenech, irritado. “Ele não oferece opções por trás e, quando tem a bola, simplesmente a perde. Às vezes, ele apenas chuta a bola por cima ou fica com ela. Francamente, o fato de ele ter permanecido em campo durante toda a partida foi decepcionante.”

  • Fonseca promete uma análise rigorosa

    Enquanto Domenech se mostrou satisfeito em destacar o jogador individualmente, o técnico do Lyon, Paulo Fonseca, tentou manter suas críticas públicas coletivas, embora tenha admitido que uma reprimenda privada era iminente. Depois de ver Endrick retornar à equipe titular pela primeira vez desde o cartão vermelho contra o Nantes, Fonseca ficou insatisfeito. O técnico português observou que a intensidade do jogo pareceu passar despercebida pelo seu craque emprestado, que havia marcado cinco gols em suas quatro primeiras partidas pelo clube.

    Em entrevista à Ligue 1+ após o apito final, Fonseca deixou claro que o brasileiro não escaparia de uma avaliação de seu desempenho. “Não quero destacar ninguém, nenhum dos jogadores fez uma boa partida”, explicou o técnico. “Vou conversar com ele. Preciso ver o que ele poderia ter melhorado em seu jogo, mas faço isso depois de cada partida. Hoje, todos os jogadores tiveram um desempenho no mesmo nível — um nível diferente do que havíamos mostrado antes.”

    Uma análise realista para Endrick

    O resultado representa um revés significativo para o Lyon, que perdeu a chance de igualar o recorde do clube de 14 vitórias consecutivas. Fonseca reconheceu que sua equipe foi superada taticamente no início, forçando-o a buscar soluções. “Fizemos ajustes na defesa porque os primeiros minutos foram complicados”, acrescentou. “Eles estavam encontrando espaços na nossa linha defensiva e no meio-campo. Depois, conseguimos restaurar um equilíbrio melhor, mas foi difícil jogar com uma desvantagem de dois gols. Reagimos bem no segundo tempo e tivemos a chance de empatar, mas então eles receberam um pênalti e o jogo acabou.”

    Para Endrick, o foco agora se volta para o grande confronto contra o Marselha neste domingo, onde ele deverá provar que essa exibição “inútil” foi apenas um deslize isolado em uma trajetória europeia promissora.

