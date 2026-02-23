Getty Images
Ex-técnico da França critica Endrick, considerado “inútil”, após a última atuação do jogador emprestado pelo Real Madrid pelo Lyon
Endrick tropeça na derrota do Lyon
Domenech, falando em seu papel de comentarista da La Chaine L'Equipe, fez uma crítica severa ao ritmo de trabalho e à disciplina tática do jovem brasileiro. O ex-técnico da seleção francesa sugeriu que Endrick foi um mero coadjuvante durante toda a partida, não conseguindo dar o impulso que o técnico Paulo Fonseca precisava desesperadamente quando o jogo estava escapando. A derrota foi um golpe duro para o Lyon, que buscava alcançar feitos históricos antes de ser trazido de volta à realidade por um time preciso do Strasbourg.
Endrick criticado por ser “inútil”
Foi uma noite para esquecer para o jovem astro da Seleção, que teve dificuldades para causar algum impacto significativo em sua posição na ala direita. Domenech ficou particularmente irritado com a aparente falta de esforço do jogador, afirmando: “Ele realmente precisava sair, estava inútil em campo e não oferecia soluções. O Lyon me decepcionou um pouco, especialmente Endrick. Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo real, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso.”
O experiente técnico destacou falhas específicas de concentração em que o jogador emprestado pelo Real Madrid parecia estar mentalmente ausente. Domenech, que levou a França à final da Copa do Mundo de 2006, citou a jogada que resultou no segundo gol do Strasbourg como um exemplo claro da falta de intensidade de Endrick.
“No segundo gol, ele ficou a cinco metros da ação - ele estava apenas assistindo”, disse Domenech, irritado. “Ele não oferece opções por trás e, quando tem a bola, simplesmente a perde. Às vezes, ele apenas chuta a bola por cima ou fica com ela. Francamente, o fato de ele ter permanecido em campo durante toda a partida foi decepcionante.”
Fonseca promete uma análise rigorosa
Enquanto Domenech se mostrou satisfeito em destacar o jogador individualmente, o técnico do Lyon, Paulo Fonseca, tentou manter suas críticas públicas coletivas, embora tenha admitido que uma reprimenda privada era iminente. Depois de ver Endrick retornar à equipe titular pela primeira vez desde o cartão vermelho contra o Nantes, Fonseca ficou insatisfeito. O técnico português observou que a intensidade do jogo pareceu passar despercebida pelo seu craque emprestado, que havia marcado cinco gols em suas quatro primeiras partidas pelo clube.
Em entrevista à Ligue 1+ após o apito final, Fonseca deixou claro que o brasileiro não escaparia de uma avaliação de seu desempenho. “Não quero destacar ninguém, nenhum dos jogadores fez uma boa partida”, explicou o técnico. “Vou conversar com ele. Preciso ver o que ele poderia ter melhorado em seu jogo, mas faço isso depois de cada partida. Hoje, todos os jogadores tiveram um desempenho no mesmo nível — um nível diferente do que havíamos mostrado antes.”
Uma análise realista para Endrick
O resultado representa um revés significativo para o Lyon, que perdeu a chance de igualar o recorde do clube de 14 vitórias consecutivas. Fonseca reconheceu que sua equipe foi superada taticamente no início, forçando-o a buscar soluções. “Fizemos ajustes na defesa porque os primeiros minutos foram complicados”, acrescentou. “Eles estavam encontrando espaços na nossa linha defensiva e no meio-campo. Depois, conseguimos restaurar um equilíbrio melhor, mas foi difícil jogar com uma desvantagem de dois gols. Reagimos bem no segundo tempo e tivemos a chance de empatar, mas então eles receberam um pênalti e o jogo acabou.”
Para Endrick, o foco agora se volta para o grande confronto contra o Marselha neste domingo, onde ele deverá provar que essa exibição “inútil” foi apenas um deslize isolado em uma trajetória europeia promissora.
