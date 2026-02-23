Ex-técnico da França critica Endrick, considerado “inútil”, após a última atuação do jogador emprestado pelo Real Madrid pelo Lyon

Foi uma noite para esquecer para o jovem astro da Seleção, que teve dificuldades para causar algum impacto significativo em sua posição na ala direita. Domenech ficou particularmente irritado com a aparente falta de esforço do jogador, afirmando: “Ele realmente precisava sair, estava inútil em campo e não oferecia soluções. O Lyon me decepcionou um pouco, especialmente Endrick. Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo real, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso.”

O experiente técnico destacou falhas específicas de concentração em que o jogador emprestado pelo Real Madrid parecia estar mentalmente ausente. Domenech, que levou a França à final da Copa do Mundo de 2006, citou a jogada que resultou no segundo gol do Strasbourg como um exemplo claro da falta de intensidade de Endrick.

“No segundo gol, ele ficou a cinco metros da ação - ele estava apenas assistindo”, disse Domenech, irritado. “Ele não oferece opções por trás e, quando tem a bola, simplesmente a perde. Às vezes, ele apenas chuta a bola por cima ou fica com ela. Francamente, o fato de ele ter permanecido em campo durante toda a partida foi decepcionante.”