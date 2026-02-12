Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Ex-técnico de Corinthians e Flamengo pode ser a salvação de time de Igor Jesus, John e outros brasileiros contra o rebaixamento na Premier League

Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, comandou o Wolverhampton antes de ser demitido em novembro

O Nottingham Forest vive dias turbulentos na temporada 2025/26. Após demitir Sean Dyche, o terceiro treinador a deixar o cargo nesta campanha, o clube inglês abriu negociações com o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. 

Segundo o The Athletic, Vítor Pereira é o principal candidato ao cargo. O treinador português já trabalhou com o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, no Olympiacos, da Grécia, outro clube que pertence ao empresário, fator que pode facilitar o acerto.

Dyche caiu depois do empate sem gols diante do lanterna Wolverhampton, na última quarta-feira. O resultado foi a gota d’água em uma sequência negativa: apenas três vitórias nos últimos 13 jogos em todas as competições. O Forest ocupa a 17ª colocação da Premier League, somente três pontos acima da zona de rebaixamento.

A troca no comando marca a terceira mudança técnica do clube nesta temporada, após as saídas de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, um retrato claro da instabilidade vivida no Nottingham.

Vitor Pereira está livre no mercado desde novembro, quando foi demitido pelo Wolverhampton. Ele havia assumido os Wolves em dezembro de 2024 com a equipe em situação crítica, conseguiu conduzir o time ao meio da tabela, mas não resistiu a um início de temporada seguinte desastroso, que deixou o clube na última posição da Premier League.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Corinthians v Fluminense - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    A passagem de Vítor Pereira no Brasil

    O português soma duas experiências marcantes no futebol brasileiro.

    Em 2022, assumiu o Corinthians e levou o clube à final da Copa do Brasil, sendo derrotado nos pênaltis justamente para o Flamengo. Ainda naquela temporada, garantiu o Timão na Libertadores de 2023 com o quarto lugar no Brasileirão, a melhor campanha do Alvinegro nesta década.

    No ano seguinte, trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro ao assumir o Flamengo no lugar de Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. 

    Logo de cara, enfrentou o desafio do Mundial de Clubes, mas o Rubro-Negro decepcionou ao cair nas semifinais para o Al-Hilal. A passagem durou apenas três meses e terminou após a derrota por 4 a 1 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade
  • Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    O que esperar do Forest?

    O Forest também conta com um elenco recheado de brasileiros: o goleiro John, os zagueiros Jair, Morato e Murillo, além de Igor Jesus, um dos artilheiros da equipe.

    Mesmo em meio ao caos administrativo e esportivo, o Nottingham aposta que uma nova troca de treinador possa surtir efeito, pela terceira vez na mesma temporada. A prioridade é clara: evitar o rebaixamento à Championship. E, nesse contexto, Vítor Pereira é visto como um nome experiente em cenários de pressão. 

    Enquanto a definição sobre o novo treinador não é oficializada, o clube já tem compromisso importante pela frente. O Forest viaja à Turquia para enfrentar o Fenerbahçe, no dia 19 de fevereiro, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa.

0