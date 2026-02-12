Ex-técnico de Corinthians e Flamengo pode ser a salvação de time de Igor Jesus, John e outros brasileiros contra o rebaixamento na Premier League

O Nottingham Forest vive dias turbulentos na temporada 2025/26. Após demitir Sean Dyche, o terceiro treinador a deixar o cargo nesta campanha, o clube inglês abriu negociações com o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.

Segundo o The Athletic, Vítor Pereira é o principal candidato ao cargo. O treinador português já trabalhou com o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, no Olympiacos, da Grécia, outro clube que pertence ao empresário, fator que pode facilitar o acerto.

Dyche caiu depois do empate sem gols diante do lanterna Wolverhampton, na última quarta-feira. O resultado foi a gota d’água em uma sequência negativa: apenas três vitórias nos últimos 13 jogos em todas as competições. O Forest ocupa a 17ª colocação da Premier League, somente três pontos acima da zona de rebaixamento.

A troca no comando marca a terceira mudança técnica do clube nesta temporada, após as saídas de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, um retrato claro da instabilidade vivida no Nottingham.

Vitor Pereira está livre no mercado desde novembro, quando foi demitido pelo Wolverhampton. Ele havia assumido os Wolves em dezembro de 2024 com a equipe em situação crítica, conseguiu conduzir o time ao meio da tabela, mas não resistiu a um início de temporada seguinte desastroso, que deixou o clube na última posição da Premier League.