Ex-Manchester United tenta recuperar carreira na segunda divisão da Inglaterra após condenação a 14 meses de prisão
O acidente e a condenação
Em agosto de 2023, Brandon Williams, jogador formado pela base do Manchester United, foi visto dirigindo seu Audi A3 em alta velocidade em uma estrada perto de Handforth, no distrito de Cheshire. Ele perdeu o controle e colidiu com um Ford Fiesta, mais tarde recebendo uma sentença de prisão de 14 meses — que foi suspendida por dois anos —, juntamente com uma proibição de dirigir por três anos e serviço comunitário obrigatório. Essas questões legais chegaram em um período já desafiador em sua carreira de futebol, o que desencadeou uma espiral de problemas da qual ele tem lutado para sair.
- Getty Images Sport
Lutando para se provar no Hull City
Williams jogou apenas cinco minutos de futebol profissional desde que assinou com os Tigers, quando foi introduzido brevemente como substituto durante o terceiro jogo do Championship na temporada. O que se seguiu foi um período de exclusão dos gramados. Ele apareceu no banco de reservas em quatro ocasiões como substituto não utilizado, e em 11 rodadas, seu nome nem sequer apareceu na lista do elenco. Para um jogador desesperado para reiniciar uma carreira que antes era promissora, a estagnação aparenta ter o afetado significantemente.
Apesar do otimismo em torno de sua chegada no Hull City, os comentários recentes de Jakirovic, treinador da equipe, sugerem que as perspectivas de longo prazo de Williams no clube são incertas. Falando à BBC Radio Humberside, o técnico do Hull confirmou que o lateral-esquerdo sentiu desconforto na panturrilha e faria uma ressonância magnética. Ele também revelou que o clube havia elaborado um programa de seis semanas para ajudá-lo a ganhar ritmo de jogo através de partidas da equipe sub-21.
Ele disse: "Ontem ele sentiu um pouco a panturrilha, então ele fará uma ressonância magnética. Estamos aguardando notícias e também fizemos um plano para ele, um plano de seis semanas, para que ele tenha um ritmo de jogos. Ele jogou para a equipe sub-21 e, junto com o clube, agora decidiremos o que faremos com ele em janeiro. [Se] ele ficará conosco [ou] lutará por seu lugar, então ele continuará em frente talvez, para mudar de clube, mas veremos.
"Este é também um questionamento para todos os clubes. No momento, nesses jogos [da base] ele mostrou algo, mas não sei se é suficiente para [jogar] o campeonato. Isso é algo que talvez eu precise decidir o que faremos com ele. Se ele ficará ou se mudará."
Uma ascensão sob Solskjaer que se apagou muito cedo
Os primeiros anos de Williams no Manchester United prometiam uma trajetória muito diferente. Ele surgiu como um dinâmico jovem de 19 anos sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, fazendo 51 aparições ao longo de duas temporadas, 50 delas durante a gestão do norueguês. Representando a Inglaterra nos níveis Sub-20 e Sub-21, ele era amplamente considerado uma das promessas mais brilhantes do United. Mas sua "estrela" desapareceu rapidamente. Um empréstimo ao Norwich City na temporada 2021/22 deu-lhe tempo de jogo regular, mas isso não o ajudou a chamar a atenção. Ele foi novamente emprestado ao Ipswich Town para a campanha de 2023/24, mas não conseguiu alcançar nem 1.000 minutos em campo. Depois foi para o Portman Road, mas seu empréstimo terminou prematuramente. Quando o United recusou renovar seu contrato em 2024, Williams se viu sem clube por um ano inteiro.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Para um jogador que uma vez parecia destinado a uma longa e bem-sucedida carreira na Premier League, o declínio de Williams foi tanto rápido quanto surpreendente. Enquanto isso, o Hull está atualmente em nono lugar no Championship, com 28 pontos em 18 partidas. Eles continuarão sua busca por uma vaga nos playoffs quando enfrentarem o Middlesbrough na próxima sexta-feira.