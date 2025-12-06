Ex-Manchester United tenta recuperar carreira na segunda divisão da Inglaterra após condenação a 14 meses de prisão

Williams jogou apenas cinco minutos de futebol profissional desde que assinou com os Tigers, quando foi introduzido brevemente como substituto durante o terceiro jogo do Championship na temporada. O que se seguiu foi um período de exclusão dos gramados. Ele apareceu no banco de reservas em quatro ocasiões como substituto não utilizado, e em 11 rodadas, seu nome nem sequer apareceu na lista do elenco. Para um jogador desesperado para reiniciar uma carreira que antes era promissora, a estagnação aparenta ter o afetado significantemente.

Apesar do otimismo em torno de sua chegada no Hull City, os comentários recentes de Jakirovic, treinador da equipe, sugerem que as perspectivas de longo prazo de Williams no clube são incertas. Falando à BBC Radio Humberside, o técnico do Hull confirmou que o lateral-esquerdo sentiu desconforto na panturrilha e faria uma ressonância magnética. Ele também revelou que o clube havia elaborado um programa de seis semanas para ajudá-lo a ganhar ritmo de jogo através de partidas da equipe sub-21.

Ele disse: "Ontem ele sentiu um pouco a panturrilha, então ele fará uma ressonância magnética. Estamos aguardando notícias e também fizemos um plano para ele, um plano de seis semanas, para que ele tenha um ritmo de jogos. Ele jogou para a equipe sub-21 e, junto com o clube, agora decidiremos o que faremos com ele em janeiro. [Se] ele ficará conosco [ou] lutará por seu lugar, então ele continuará em frente talvez, para mudar de clube, mas veremos.

"Este é também um questionamento para todos os clubes. No momento, nesses jogos [da base] ele mostrou algo, mas não sei se é suficiente para [jogar] o campeonato. Isso é algo que talvez eu precise decidir o que faremos com ele. Se ele ficará ou se mudará."