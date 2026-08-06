Ex-Juventus, Kostic é oficializado pelo PSV

Como se lê nos canais oficiais do clube holandês, o PSV reforçou seu elenco com a chegada de Filip Kostić, que desde 1º de julho estava sem clube após o fim de seu contrato com a Juventus. O ponta esquerda de 33 anos assinou contrato de dois anos com o clube de Eindhoven. Ele vestirá a camisa 18. O sérvio aguarda a permissão de trabalho.





"Quando o PSV entrou em contato comigo, entendi imediatamente que queria vir para Eindhoven", declarou Kostić. "Depois, levou um pouco de tempo para finalizar o acordo, porque eu queria ter certeza de que minha família também se sentiria em casa aqui e que tudo estivesse perfeito. E é exatamente assim. Estou felicíssimo com essa transferência".



