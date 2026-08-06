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Kostic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Ex-Juventus, Kostic é oficializado pelo PSV

F. Kostic
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O ponta sérvio assina por dois anos com o clube holandês

Como se lê nos canais oficiais do clube holandês, o PSV reforçou seu elenco com a chegada de Filip Kostić, que desde 1º de julho estava sem clube após o fim de seu contrato com a Juventus. O ponta esquerda de 33 anos assinou contrato de dois anos com o clube de Eindhoven. Ele vestirá a camisa 18. O sérvio aguarda a permissão de trabalho.


"Quando o PSV entrou em contato comigo, entendi imediatamente que queria vir para Eindhoven", declarou Kostić. "Depois, levou um pouco de tempo para finalizar o acordo, porque eu queria ter certeza de que minha família também se sentiria em casa aqui e que tudo estivesse perfeito. E é exatamente assim. Estou felicíssimo com essa transferência".


  • CARREIRA

    Em sua carreira, Kostić jogou por Radnički 1923, FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Juventus e Fenerbahçe. Com o Frankfurt, ele conquistou a UEFA Europa League, entre outros títulos.


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