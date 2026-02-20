De acordo com a BBC, as acusações estão relacionadas com o tiroteio em que um homem ficou gravemente ferido na perna em 28 de novembro. O inspetor Chris Clark, da equipe de investigação de armas de fogo, disse: “Esses mandados coordenados foram executados como parte de uma investigação em andamento, e os quatro homens comparecerão ao tribunal hoje.

Nosso trabalho continua, então peço que as pessoas que ainda não se apresentaram o façam. Por favor, não presumam que já temos as informações. Nossa equipe fará essa avaliação e tomará as medidas cabíveis. Se você tem um relato em primeira mão, imagens de câmera de bordo, CCTV, campainha ou outras imagens, entre em contato.”