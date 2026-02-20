Getty
Traduzido por
Ex-jogador de futebol acusado de tentativa de homicídio após atirar em homem em Merseyside
Ex-jogador de futebol acusado de tentativa de homicídio
A Polícia de Merseyside informou que Lacey, 32, foi acusado de tentativa de homicídio, juntamente com John Jones, 35, John Hughes, 31, e Bernard Flynn, 61. Eles também são acusados de conspiração para homicídio, posse de espingarda e munição com intenção de colocar vidas em risco, lesão corporal grave nos termos da seção 18 e conspiração para causar lesão corporal grave. Eles devem comparecer ao Tribunal de Prisão Preventiva para Adultos de Liverpool, Knowsley, Sefton e St Helens mais tarde.
- Getty Images Sport
Carreira prejudicada pela proibição do uso de drogas
Lacey jogou pelo Accrington Stanley, Barrow e Altrincham, entre outros clubes, tendo também passado pelas academias do Liverpool e do United. Sua carreira foi prejudicada quando ele falhou em um teste antidoping em 2017, enquanto jogava pelo Accrington Stanley. Ele foi suspenso por 14 meses pela FA e, posteriormente, demitido pelo clube. Ele retomou sua carreira no Southport e jogou pela última vez pelo Flint Town em 2023. Tornou-se pugilista profissional em 2021, vencendo todas as suas 10 lutas.
Polícia em busca de mais informações
De acordo com a BBC, as acusações estão relacionadas com o tiroteio em que um homem ficou gravemente ferido na perna em 28 de novembro. O inspetor Chris Clark, da equipe de investigação de armas de fogo, disse: “Esses mandados coordenados foram executados como parte de uma investigação em andamento, e os quatro homens comparecerão ao tribunal hoje.
Nosso trabalho continua, então peço que as pessoas que ainda não se apresentaram o façam. Por favor, não presumam que já temos as informações. Nossa equipe fará essa avaliação e tomará as medidas cabíveis. Se você tem um relato em primeira mão, imagens de câmera de bordo, CCTV, campainha ou outras imagens, entre em contato.”
- Getty
Os irmãos jogam pelo Manchester United e pelo Macclesfield.
Paddy é o mais velho de três irmãos que se tornaram jogadores profissionais de futebol, embora Shea, de 18 anos, esteja destinado a ser o mais bem-sucedido. Ele fez sua estreia no time principal do United contra o Aston Villa em dezembro, entrando aos 85 minutos do segundo tempo. Ele esteve a centímetros de marcar seu primeiro gol no empate de 2 a 2 do United contra o Burnley em janeiro, quando acertou a trave. Sua última partida pelo time principal foi na terceira rodada da FA Cup contra o Brighton, quando foi expulso por dois cartões amarelos.
O irmão do meio, Luis, joga pelo Macclesfield, time que não participa da liga, que causou a maior surpresa da história da FA Cup ao eliminar o atual campeão Crystal Palace na terceira rodada, em janeiro.
Publicidade