Ex-jogador da seleção inglesa: O comportamento da Argentina é repugnante... e Messi é uma exceção

O ex-goleiro inglês Joe Hart criticou a conduta dos jogadores da Argentina durante a final da Copa do Mundo contra a Espanha, que terminou com a vitória dos espanhóis por 1 a 0.

O meio-campista argentino Enzo Fernández foi expulso pouco antes do fim do tempo regulamentar, após receber o segundo cartão amarelo, enquanto a partida testemunhou incidentes antidesportivos após o apito final, tendo como protagonistas Leandro Paredes e Nahuel Molina.

A ESPN divulgou declarações de Joe Hart, que estava comentando a partida pela BBC.

Hart disse: “Houve apenas um homem em campo que demonstrou espírito esportivo: Lionel Messi, que apertou a mão de todos os jogadores da Espanha, um por um”.

Ele acrescentou: “A partida acabou, e eles não podem ter nenhuma reclamação sobre o que aconteceu. É um comportamento repugnante”.

Hart continuou: “A Espanha merece o título. Fez um torneio simplesmente fantástico e dominou o jogo contra uma seleção argentina forte e resistente. A melhor seleção é aquela que venceu a Copa do Mundo”.

A seleção argentina também havia sido alvo de críticas por causa de seu comportamento agressivo durante a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal.