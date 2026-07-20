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Traduzido por

Ex-jogador da seleção inglesa: O comportamento da Argentina é repugnante... e Messi é uma exceção

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Paredes
J. Hart
W. Rooney
G. Neville
M. Richards
Espanha
Argentina

O ex-goleiro inglês Joe Hart criticou a conduta dos jogadores da Argentina durante a final da Copa do Mundo contra a Espanha, que terminou com a vitória dos espanhóis por 1 a 0.

O meio-campista argentino Enzo Fernández foi expulso pouco antes do fim do tempo regulamentar, após receber o segundo cartão amarelo, enquanto a partida testemunhou incidentes antidesportivos após o apito final, tendo como protagonistas Leandro Paredes e Nahuel Molina.

A ESPN divulgou declarações de Joe Hart, que estava comentando a partida pela BBC.

Hart disse: “Houve apenas um homem em campo que demonstrou espírito esportivo: Lionel Messi, que apertou a mão de todos os jogadores da Espanha, um por um”.

Ele acrescentou: “A partida acabou, e eles não podem ter nenhuma reclamação sobre o que aconteceu. É um comportamento repugnante”.

Hart continuou: “A Espanha merece o título. Fez um torneio simplesmente fantástico e dominou o jogo contra uma seleção argentina forte e resistente. A melhor seleção é aquela que venceu a Copa do Mundo”.

A seleção argentina também havia sido alvo de críticas por causa de seu comportamento agressivo durante a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal.

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    Você precisa aceitar a derrota com dignidade e sair de campo

    Por sua vez, Wayne Rooney comentou sobre o comportamento dos jogadores da Argentina: “Isso me surpreendeu? Não, de jeito nenhum.”

    E acrescentou: “Já vimos esse tipo de comportamento da Argentina antes, e não é o tipo de reação que alguém gostaria de ver. Também vimos algumas reações após a eliminação da Inglaterra na partida anterior”.

    E continuou: “É algo triste. Quando se perde uma partida de futebol, é preciso aceitar a derrota com dignidade e sair de campo. O que eles fizeram foi muito ruim”.

    Durante as comemorações espanholas, Nauel Molina agrediu Rodri ao entrar em campo para comemorar o título, enquanto Leandro Paredes pareceu agarrar Éric García pelo pescoço antes de Javi derrubá-lo no chão

    Ronnie comentou sobre esses acontecimentos dizendo: “Essa foi apenas uma reação depois que eles foram superados tecnicamente, fisicamente e taticamente dentro de campo; por isso, acabaram recorrendo a esses comportamentos no final.”

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paradis: uma vergonha

    Já Gary Neville, comentarista da ITV, dirigiu críticas contundentes a Leandro Paredes, afirmando: “Os argentinos têm um grande espírito competitivo e eu adoro esse lado deles”.

    E continuou: “Mas Paredes foi uma vergonha nas duas últimas partidas, e não entendo como os árbitros permitiram que ele continuasse fazendo o que faz”.

    Mika Richards, ex-jogador do Manchester City, disse: “É uma situação extremamente constrangedora. Durante toda a partida, eles estavam à beira de explodir a cada momento”.

    E acrescentou: “Paredes não precisa agir assim, ele é melhor do que isso, mas a situação não para, só continua e continua. Todos nós sabemos como é perder partidas e a frustração que isso traz, mas esse comportamento é inaceitável e passa uma imagem muito ruim”.

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