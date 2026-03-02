A decisão de reintegrar Verratti ao time é uma clara demonstração de intenções de Gattuso, que assumiu o comando com a missão de restaurar o orgulho italiano, após o fracasso da campanha de qualificação para a Copa do Mundo sob o comando de Luciano Spalletti. Apesar de Verratti ter atuado fora da elite europeia, jogando pelo Al-Arabi e pelo Al-Duhail, seu pedigree continua indiscutível. O experiente meio-campista tem jogado no Catar pelo Al-Arabi e Al-Duhail desde que deixou o Paris Saint-Germain, e sua omissão das seleções italianas nos últimos anos levou muitos a assumir que sua carreira internacional havia chegado ao fim. Agora, parece que Gattuso está priorizando a liderança veterana em detrimento da exuberância juvenil, em uma tentativa de evitar outro desastre nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

A abordagem de Gattuso baseia-se na crença de que a capacidade única de Verratti para ditar o ritmo do jogo poderá ser o fator decisivo no ambiente cauteloso de um jogo de barrage contra a Irlanda do Norte a 26 de março, que, caso vençam, será seguido de um jogo contra o País de Gales ou a Bósnia-Herzegovina a 31 de março. No entanto, Gattuso, que tem uma forte relação pessoal com o meio-campista, decidiu claramente que sua qualidade técnica e experiência podem ser inestimáveis durante a pressão de alto risco das eliminatórias. É uma decisão ousada, mas não totalmente surpreendente, dada a personalidade de Gattuso, que busca estabilizar um barco que tem balançado frequentemente no caminho para os grandes torneios nos últimos anos.