AFP
Traduzido por
Ex-estrela do PSG prestes a retornar à seleção italiana quase três anos após sua última convocação para a repescagem da Copa do Mundo
Verratti pronto para surpreendente retorno à Itália após conversas positivas
A notícia vem do especialista em transferências Nicolò Schira, que sugere que a ponte entre o jogador e a seleção nacional foi reconstruída em tempo recorde. Schira relata que houve um contato direto positivo entre as duas partes nas últimas horas, com Verratti confirmando sua disponibilidade e disposição para vestir a camisa da Azzurra mais uma vez, um desdobramento que poucos teriam previsto, dada a longa ausência do jogador da cena internacional. Seu retorno marcaria o fim de um longo exílio que muitos acreditavam ser permanente depois que ele se afastou dos holofotes europeus.
- Getty Images Sport
Gattuso aposta na experiência para lidar com a pressão dos playoffs
A decisão de reintegrar Verratti ao time é uma clara demonstração de intenções de Gattuso, que assumiu o comando com a missão de restaurar o orgulho italiano, após o fracasso da campanha de qualificação para a Copa do Mundo sob o comando de Luciano Spalletti. Apesar de Verratti ter atuado fora da elite europeia, jogando pelo Al-Arabi e pelo Al-Duhail, seu pedigree continua indiscutível. O experiente meio-campista tem jogado no Catar pelo Al-Arabi e Al-Duhail desde que deixou o Paris Saint-Germain, e sua omissão das seleções italianas nos últimos anos levou muitos a assumir que sua carreira internacional havia chegado ao fim. Agora, parece que Gattuso está priorizando a liderança veterana em detrimento da exuberância juvenil, em uma tentativa de evitar outro desastre nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
A abordagem de Gattuso baseia-se na crença de que a capacidade única de Verratti para ditar o ritmo do jogo poderá ser o fator decisivo no ambiente cauteloso de um jogo de barrage contra a Irlanda do Norte a 26 de março, que, caso vençam, será seguido de um jogo contra o País de Gales ou a Bósnia-Herzegovina a 31 de março. No entanto, Gattuso, que tem uma forte relação pessoal com o meio-campista, decidiu claramente que sua qualidade técnica e experiência podem ser inestimáveis durante a pressão de alto risco das eliminatórias. É uma decisão ousada, mas não totalmente surpreendente, dada a personalidade de Gattuso, que busca estabilizar um barco que tem balançado frequentemente no caminho para os grandes torneios nos últimos anos.
Desafiando as adversidades após a mudança para o Oriente Médio
Quando Verratti trocou o Parc des Princes pelo Oriente Médio, a maioria dos críticos viu isso como uma aposentadoria precoce do futebol competitivo de alto nível. O ritmo da liga do Catar é muito diferente do rigor da Liga dos Campeões, o que levantou questões sobre sua aptidão física e agilidade. No entanto, o fascínio de representar seu país pela última vez parece ter rejuvenescido o jogador de 33 anos. O técnico da Itália nunca foi do tipo que evita decisões decisivas ou não convencionais e, com uma vaga na Copa do Mundo em jogo, recorrer a um dos meio-campistas italianos mais talentosos de sua geração é uma escolha lógica.
A flexibilidade tática que Verratti oferece poderia permitir a Gattuso alternar entre diferentes sistemas, proporcionando um nível de retenção de bola que poucos outros meio-campistas italianos conseguem igualar. Para Verratti, isso representaria um retorno internacional notável e emocionante, além de uma oportunidade de escrever um capítulo final em sua carreira na Azzurra que, até muito recentemente, parecia ter chegado ao fim. Se ele conseguir preencher a lacuna entre seu nível atual e a intensidade exigida pelo futebol internacional de mata-mata, isso poderá ser considerado um dos grandes arcos de redenção da história recente do futebol italiano.
- Getty Images Sport
Capítulo final de uma carreira ilustre?
A presença de Verratti no vestiário também pode proporcionar um impulso psicológico a um time que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Sua experiência anterior como campeão europeu em 2021 continua sendo um trunfo vital, e seu relacionamento com os jogadores mais experientes do time garante uma reintegração perfeita. Embora alguns torcedores possam questionar o mérito de convocar um jogador de fora das cinco principais ligas da Europa, Gattuso está claramente apostando no ditado “a classe é permanente”. As próximas partidas da repescagem determinarão se essa aposta valeu a pena ou se os melhores dias do meio-campista realmente ficaram para trás.
Se Verratti jogar e ajudar a Itália a garantir uma vaga na Copa do Mundo, isso consolidaria seu legado como um dos jogadores mais influentes do país na era moderna. A jornada dos subúrbios de Paris ao calor de Doha e, finalmente, de volta ao gramado sagrado do Stadio Olimpico ou San Siro, é uma narrativa digna do maior palco. Todos os olhos agora estarão voltados para o anúncio oficial da seleção para ver se o “Pequeno Mágico” fará seu retorno oficial à camisa azul da Itália após quase três anos longe da seleção.
Publicidade