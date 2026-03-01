Ex-estrela do Chelsea chama Pedro Neto de “idiota” por cartão vermelho caro contra o Arsenal

Em entrevista à BBC Radio Five Live após o apito final, o ex-atacante do Chelsea Sutton expressou sua descrença com a falta de compostura demonstrada por Neto. O comentarista destacou como o erro individual minou o esforço coletivo da equipe em uma partida em que os pontos estavam ao alcance das mãos.

Sutton disse: “Do ponto de vista do Chelsea, Pedro Neto decepcionou muito a equipe. Que idiota ser expulso daquela maneira.” Seus comentários refletem uma frustração crescente entre os torcedores do Stamford Bridge, já que o clube teve nove jogadores expulsos em todas as competições nesta temporada. Esse histórico disciplinar ruim continua a prejudicar as tentativas de Rosenior de garantir uma classificação entre os quatro primeiros e avançar ainda mais na competição europeia.