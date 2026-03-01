Getty Images Sport
Traduzido por
Ex-estrela do Chelsea chama Pedro Neto de “idiota” por cartão vermelho caro contra o Arsenal
A fúria de Neto: Chelsea desmorona no Emirates
A partida ficou equilibrada até Jurrien Timber restaurar a vantagem do Arsenal a 24 minutos do fim. A partir daí, a tarde de Neto desmoronou rapidamente: primeiro, ele recebeu um cartão amarelo por contestar agressivamente o gol e, apenas três minutos depois, recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta cínica em Gabriel Martinelli para impedir um contra-ataque. A desvantagem numérica foi grande demais para os jogadores de Liam Rosenior superarem, e eles sofreram mais uma derrota para seus rivais da cidade.
- AFP
Sutton não mede palavras sobre a demissão de Neto
Em entrevista à BBC Radio Five Live após o apito final, o ex-atacante do Chelsea Sutton expressou sua descrença com a falta de compostura demonstrada por Neto. O comentarista destacou como o erro individual minou o esforço coletivo da equipe em uma partida em que os pontos estavam ao alcance das mãos.
Sutton disse: “Do ponto de vista do Chelsea, Pedro Neto decepcionou muito a equipe. Que idiota ser expulso daquela maneira.” Seus comentários refletem uma frustração crescente entre os torcedores do Stamford Bridge, já que o clube teve nove jogadores expulsos em todas as competições nesta temporada. Esse histórico disciplinar ruim continua a prejudicar as tentativas de Rosenior de garantir uma classificação entre os quatro primeiros e avançar ainda mais na competição europeia.
Reece James pede revisão interna
O capitão do clube, Reece James, também abordou as consequências da derrota, reconhecendo que a incapacidade da equipe de manter 11 jogadores em campo é um obstáculo significativo. Embora o Blues tenha mostrado lampejos de qualidade, principalmente através das perigosas jogadas de James, a desvantagem numérica tornou as etapas finais uma batalha difícil. O capitão admitiu que a frequência desses incidentes é uma grande preocupação que precisa ser resolvida imediatamente a portas fechadas.
James explicou a situação honestamente à Sky Sports: “Nós conversamos sobre isso, já aconteceu várias vezes, sempre com jogadores diferentes, nunca o mesmo jogador. Internamente, precisamos rever e continuar melhorando. É um problema, estamos jogando na liga mais difícil do mundo, você joga contra os melhores ou os piores, 11 contra 11 é difícil, 11 contra 10 é ainda mais difícil, não importa contra quem você esteja jogando. Não tenho dúvidas sobre a equipe e a comissão técnica, hoje não foi o nosso dia, mas precisamos nos reorganizar e tentar novamente.”
- AFP
As jogadas ensaiadas decidem o clássico
A partida em si foi marcada por situações de bola parada, com os três gols originados de escanteios. Apesar da frustração com o resultado e do cartão vermelho, James afirmou que a equipe teve oportunidades de tirar mais proveito da partida. Ele observou que, embora o Chelsea tenha obtido sucesso em um escanteio, sua incapacidade de defender as jogadas do Arsenal acabou fazendo a diferença entre um ponto e uma derrota em uma partida muito disputada.
Refletindo sobre a dinâmica da partida, James acrescentou: “É decepcionante sair de mãos vazias. Quando o placar estava 1 a 1, tivemos uma chance de fazer 2 a 1, mas o goleiro deles fez uma boa defesa, eles conseguiram uma jogada ensaiada e marcaram. Este é o futebol em 2026, 90% dos gols provavelmente são em jogadas ensaiadas. Eles [o Arsenal] são um dos líderes mundiais [em jogadas ensaiadas]. É difícil pará-los, eles marcaram dois hoje. Estou decepcionado. Mas marcamos um, tivemos outra chance de marcar outro, mas não era para ser hoje.”
Publicidade