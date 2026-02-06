Ex-Barcelona teve que esconder amor por Cristiano Ronaldo enquanto era companheiro de Lionel Messi
Boateng, fã de Cristiano Ronaldo, juntou-se a Messi no Barcelona em 2019
Kevin Prince-Boateng achou isso difícil, pois era torcedor do Real Madrid desde criança. Com as cores pregadas no mastro do Santiago Bernabéu, Cristiano — cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e maior artilheiro de todos os tempos do clube — era considerado uma fonte de inspiração.
Em 2019, porém, a Catalunha era toda de Messi. O argentino era o rei do Camp Nou e ninguém podia questionar sua autoridade. Boateng descobriu isso da maneira mais difícil enquanto se preparava para sua primeira coletiva de imprensa.
Por que Boateng foi proibido de falar sobre Cristiano Ronaldo
Ele contou ao Unscripted, de Josh Mansour, sobre a reunião que o fez esconder que era fã de Cristiano: “Sempre disse que queria jogar pelo Real Madrid. Tive que mentir em uma coletiva de imprensa porque, dois anos antes, quando jogava no Las Palmas, me perguntaram quem era meu jogador favorito e eu respondi Cristiano Ronaldo e disse que meu time favorito era o Real Madrid!
“Ao assinar com o Barcelona, eles me disseram: ‘seu time favorito é o Barcelona e o melhor jogador do mundo é Lionel Messi’. Eles disseram: ‘você tem que dizer isso, senão não poderá jogar aqui, é impossível’. Sentei-me na coletiva de imprensa e a primeira pergunta foi quem era o melhor jogador do mundo, e eu respondi: ‘Lionel Messi’.”
A transferência de Boateng para o Barça só aconteceu depois que Messi deu sinal verde para o acordo. O astro sul-americano analisava todos os acordos de transferência antes que tudo fosse assinado.
Boateng, que se juntou ao Blaugrana por empréstimo do time italiano Sassuolo, disse: “Ele tinha esse poder. Eu ia dormir esperando que Leo gostasse de mim ou me visse no time. Eu pensava: amanhã posso assinar minha camisa com o Barcelona, mas se Leo disser ‘não’, não vou assinar o contrato!”
O lado bom e ruim de Messi no Barcelona
Embora continue sendo um grande fã de Cristiano, Boateng admite que testemunhar a habilidade de Messi de perto o deixou questionando se o futebol ainda era o esporte certo para ele. Ele disse à DAZN em 2020: “Treinar com Messi me deixou sem palavras. Sempre disse que Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, mas Messi é outra coisa. Ele não é normal. Ao treinar com ele, senti-me inadequado pela primeira vez na minha carreira. Ele fazia coisas incríveis. Tive vontade de dizer: 'Chega, vou desistir de jogar!'”
No entanto, nem tudo sobre Messi era positivo, com Boateng a dizer ao Rio Ferdinand Presents: “Então, entramos no vestiário, ele está sentado mexendo no celular [e] recebe uma massagem sentado. Dois minutos antes de sairmos, ele simplesmente se levanta, calça as chuteiras e sai. No aquecimento para o jogo da Liga dos Campeões contra o Liverpool, [fizemos o] desafio da trave e então ele volta para dentro. [O] técnico fez o último ajuste, [Messi] estava no celular fazendo uma videochamada [e] 30 segundos antes de entrarmos em campo, ele simplesmente chega, veste o casaco e BOOM, gol, gol, gol.”
Ele acrescentou que essa abordagem era prejudicial para algumas das estrelas mais jovens do clube: “Era isso que os jogadores jovens faziam em Barcelona: Malcom, [Ousmane] Dembele, eles olhavam para ele e não treinavam, então, quando iam para o jogo, se lesionavam. Ele é o único no mundo que pode fazer isso.”
Os times que Boateng jogou ao longo da carreira
Boateng fez apenas quatro aparições pelo Barcelona antes de retornar à Itália. Ele se aposentou em 2023, tendo também representado times como Tottenham, Portsmouth, Milan, Fiorentina, Monza, Eintracht Frankfurt, Herta Berlin e Schalke ao longo de uma carreira longeva.