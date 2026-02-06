Ex-Barcelona teve que esconder amor por Cristiano Ronaldo enquanto era companheiro de Lionel Messi

Ele contou ao Unscripted, de Josh Mansour, sobre a reunião que o fez esconder que era fã de Cristiano: “Sempre disse que queria jogar pelo Real Madrid. Tive que mentir em uma coletiva de imprensa porque, dois anos antes, quando jogava no Las Palmas, me perguntaram quem era meu jogador favorito e eu respondi Cristiano Ronaldo e disse que meu time favorito era o Real Madrid!

“Ao assinar com o Barcelona, eles me disseram: ‘seu time favorito é o Barcelona e o melhor jogador do mundo é Lionel Messi’. Eles disseram: ‘você tem que dizer isso, senão não poderá jogar aqui, é impossível’. Sentei-me na coletiva de imprensa e a primeira pergunta foi quem era o melhor jogador do mundo, e eu respondi: ‘Lionel Messi’.”

A transferência de Boateng para o Barça só aconteceu depois que Messi deu sinal verde para o acordo. O astro sul-americano analisava todos os acordos de transferência antes que tudo fosse assinado.

Boateng, que se juntou ao Blaugrana por empréstimo do time italiano Sassuolo, disse: “Ele tinha esse poder. Eu ia dormir esperando que Leo gostasse de mim ou me visse no time. Eu pensava: amanhã posso assinar minha camisa com o Barcelona, mas se Leo disser ‘não’, não vou assinar o contrato!”