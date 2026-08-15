Em entrevista ao Metrovia BestBettingSites.co.uk, o ex-artilheiro do Arsenal argumentou que a onda de mudanças no comando técnico em outros lugares não será suficiente para interromper o domínio dos dois primeiros.

Avaliando a principal ameaça aos Gunners, Smith disse: "Acho que o Manchester City é o principal desafiante [do Arsenal]. Obviamente, eles têm um novo técnico, então isso coloca uma pequena interrogação sobre como Maresca pode se adaptar com seus jogadores, mas ainda os vejo como o único desafiante."

Ele elaborou sobre o pelotão de perseguição: "Há vários outros logo abaixo disso, mas eu diria que, no momento, está [entre Arsenal e] City."