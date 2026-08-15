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Ex-atacante do Arsenal, Alan Smith prevê disputa de dois times pelo título da Premier League
Dois candidatos lideram a disputa
Após o triunfo do Arsenal ao encerrar na última temporada um jejum de 22 anos sem o título da Premier League, o ex-atacante do Arsenal Smith acredita que a disputa que se aproxima se resumirá a apenas dois verdadeiros candidatos. O time do norte de Londres parece formidável após se reforçar com Christos Tzolis, Illan Meslier e Bruno Guimaraes, enquanto rivais importantes como Manchester City, Liverpool e Chelsea atravessam transições de comando. Isso faz Smith acreditar que a briga pelo título segue como um duelo exclusivo entre o time de Arteta e seus rivais de Manchester.
- Action Plus
Sky Blues representam ameaça
Em entrevista ao Metrovia BestBettingSites.co.uk, o ex-artilheiro do Arsenal argumentou que a onda de mudanças no comando técnico em outros lugares não será suficiente para interromper o domínio dos dois primeiros.
Avaliando a principal ameaça aos Gunners, Smith disse: "Acho que o Manchester City é o principal desafiante [do Arsenal]. Obviamente, eles têm um novo técnico, então isso coloca uma pequena interrogação sobre como Maresca pode se adaptar com seus jogadores, mas ainda os vejo como o único desafiante."
Ele elaborou sobre o pelotão de perseguição: "Há vários outros logo abaixo disso, mas eu diria que, no momento, está [entre Arsenal e] City."
Classificação prevista aponta disputa
As saídas de nomes consolidados como John Stones, Bernardo Silva e Nathan Ake, somadas à possível ida de Rodri para o Barcelona, podem dar aos atuais campeões uma vantagem decisiva.
Ao apresentar suas previsões para a elite, Smith explicou: "Tenho que apostar no Arsenal vencendo de novo; tomara. Depois, City. Manchester United, eles terminaram em terceiro no ano passado, e acho que vão estar em uma situação melhor nesta temporada.
"[Michael] Carrick está se ambientando, então talvez o Man United em terceiro, Liverpool em quarto, e o Chelsea talvez fazendo uma temporada muito melhor do que a última sob [Xabi] Alonso. Eles fizeram algumas boas contratações, então vejo esse como o top 5, e depois para essa sexta vaga eu diria que o Aston Villa é o favorito."
- (C)Getty images
A estreia do Cardiff se aproxima
Arsenal e City vão se enfrentar neste fim de semana na decisão da Community Shield no Principality Stadium, em Cardiff. O duelo de abertura oferece uma avaliação imediata da afiação tática e da preparação para a partida antes do início dos compromissos na liga nacional. O time de Arteta recebe o recém-promovido Coventry City na próxima sexta-feira, enquanto a equipe de Enzo Maresca se prepara para um duro teste de estreia contra o Bournemouth dois dias depois.
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