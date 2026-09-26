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Ex-atacante de Juventus e Southampton, Dani Osvaldo é levado às pressas à UTI com grave problema pulmonar
Ex-atacante luta contra doença grave
O ex-atacante da Itália foi levado às pressas para o Hospital Municipal de Llavallol, em Lomas de Zamora, na noite de quinta-feira, após sofrer com fortes dores no peito por vários dias, informa o La Nacion. Seu quadro se agravou drasticamente após complicações envolvendo líquido e pus no pulmão, o que levou a uma intervenção médica urgente. A equipe do hospital o transferiu imediatamente para a Unidade de Terapia Intensiva, onde ele segue em estado grave sob observação constante.
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"Ele tinha pus e líquido no pulmão"
Detalhes sobre a emergência médica do ex-jogador foram divulgados pelo jornalista Pepe Ochoa no programa de televisão argentino LAM, apresentado por Angel de Brito. Ao explicar a gravidade da situação enfrentada pelo homem de 40 anos, Ochoa revelou: "Ele estava muito mal. Havia dias que vinha se sentindo muito, muito mal; ele tinha pus e líquido no pulmão. Retiraram dois centímetros de cada pulmão. O diagnóstico é derrame pleural à direita."
Dificuldades financeiras agravam crise pessoal
Reportagens no programa revelaram que o ex-atacante do Boca Juniors vinha enfrentando uma profunda crise pessoal, incluindo dificuldades financeiras agudas e a falta de plano de saúde particular antes de sua internação de emergência.
Ao abordar sua situação fora de campo e a internação no hospital, Ochoa acrescentou: "Ele mora em Banfield e vem passando por anos muito difíceis, especialmente do ponto de vista financeiro. Pelo que sei, ele não tem plano de saúde particular. A irmã dele é a única pessoa com ele. Ele foi internado no hospital porque é amigo de um amigo de [Martin] Insaurralde, que ajudou a conseguir a internação. O estado dele é grave e seu prognóstico segue não divulgado."
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Astro com problemas enfrenta longa recuperação
O susto com a saúde marca mais um capítulo angustiante na vida de Osvaldo, depois de ele já ter falado abertamente sobre a luta contra a depressão e sobre ter passado por tratamento psiquiátrico após sua aposentadoria em 2020. O ex-atacante de Southampton e Juventus agora está focado em superar essa fase crítica com o apoio da irmã e de especialistas médicos. A comunidade do futebol acompanhará com apreensão quaisquer atualizações médicas formais sobre seu estado nos próximos dias.
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