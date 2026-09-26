Reportagens no programa revelaram que o ex-atacante do Boca Juniors vinha enfrentando uma profunda crise pessoal, incluindo dificuldades financeiras agudas e a falta de plano de saúde particular antes de sua internação de emergência.

Ao abordar sua situação fora de campo e a internação no hospital, Ochoa acrescentou: "Ele mora em Banfield e vem passando por anos muito difíceis, especialmente do ponto de vista financeiro. Pelo que sei, ele não tem plano de saúde particular. A irmã dele é a única pessoa com ele. Ele foi internado no hospital porque é amigo de um amigo de [Martin] Insaurralde, que ajudou a conseguir a internação. O estado dele é grave e seu prognóstico segue não divulgado."