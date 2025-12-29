+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Mills

Everton sonha com dupla do Manchester United e torce para que fator Jack Grealish ajude nas contratações

O Everton estaria planejando uma investida ambiciosa na próxima janela de transferências. Segundo informações da imprensa inglesa, o clube tem interesse em contratar Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, jogadores do Manchester United que vêm tendo pouco espaço recentemente. A negociação é vista como difícil e cara, já que se trata de dois atletas jovens e valorizados no mercado. Mesmo assim, o Everton busca alternativas para tornar o negócio viável e estuda incluir Jack Grealish, atualmente emprestado pelo Manchester City, como parte da proposta. A ideia seria levar a dupla para o Hill Dickinson Stadium já em janeiro, reforçando o elenco para a sequência da temporada. O movimento mostra a intenção do Everton de ser agressivo no mercado, mesmo com os desafios financeiros e a forte concorrência de clubes que disputam torneios de alto nível, como a Champions League.

  • Janela de transferências tranquila para o Everton?

    O Everton investiu pesado na última janela: cerca de 130 milhões de euros (R$ 853,6 milhões). Entre as principais contratações estão Tyler Dibling e Thierno Barry, que ainda não conseguiram se firmar com a camisa dos Toffees.

    Além disso, o técnico David Moyes tem lidado com problemas no elenco. Kiernan Dewsbury-Hall e Jarrad Branthwaite estão lesionados, enquanto Idrissa Gueye e Iliman Ndiaye disputam a Copa Africana de Nações. Mesmo com os desfalques, a expectativa interna é de uma janela de janeiro mais contida.

    Antes do empate sem gols com o Burnley, Moyes foi direto: disse que não espera muitas movimentações e reforçou que o clube trabalha com planejamento, sem buscar “soluções rápidas” ou contratações apenas por pressão do momento.

    Everton quer Mainoo e Zirkzee

    Segundo o jornal The I Paper, o Everton avalia empréstimos na próxima janela e observa dois nomes do Manchester United: o meia Kobbie Mainoo e o atacante Joshua Zirkzee.

    O problema é que qualquer negociação é vista como complexa e cara, e o United ainda não está convencido a liberar os jogadores. Nos bastidores, a presença de Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City, é tratada como um trunfo importante para tornar o projeto do Everton mais atrativo.

    Uma fonte ouvida pelo jornal afirmou que a estratégia do clube é pensada em várias janelas, sem pressa para gastar. Grealish, inclusive, teria interesse em transformar o empréstimo em contrato definitivo em 2026, após perder espaço com Pep Guardiola.

  • A posição de Amorim sobre a dupla do United

    Do lado do United, o técnico Ruben Amorim fez questão de defender Mainoo. Para ele, o jovem de 20 anos é “o futuro” do clube e só precisa de tempo e oportunidades para se firmar, destacando ainda a versatilidade do jogador em diferentes posições.

    Já Zirkzee vem sendo ligado a um possível retorno à Itália, mas Amorim indicou que a saída é improvável neste momento. Segundo o treinador, o elenco está curto e liberar jogadores sem reposição seria um risco grande para a sequência da temporada.

    O que vem a seguir para Everton e United?

    O Everton volta a campo fora de casa contra o Nottingham Forest, nesta terça-feira (30), enquanto o United recebe o Wolverhampton no mesmo dia. Os dois clubes buscam fechar 2025 com bons resultados, enquanto monitoram, com cautela, os próximos passos no mercado.

