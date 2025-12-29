Everton sonha com dupla do Manchester United e torce para que fator Jack Grealish ajude nas contratações

O Everton investiu pesado na última janela: cerca de 130 milhões de euros (R$ 853,6 milhões). Entre as principais contratações estão Tyler Dibling e Thierno Barry, que ainda não conseguiram se firmar com a camisa dos Toffees.

Além disso, o técnico David Moyes tem lidado com problemas no elenco. Kiernan Dewsbury-Hall e Jarrad Branthwaite estão lesionados, enquanto Idrissa Gueye e Iliman Ndiaye disputam a Copa Africana de Nações. Mesmo com os desfalques, a expectativa interna é de uma janela de janeiro mais contida.

Antes do empate sem gols com o Burnley, Moyes foi direto: disse que não espera muitas movimentações e reforçou que o clube trabalha com planejamento, sem buscar “soluções rápidas” ou contratações apenas por pressão do momento.