Everton sonha com dupla do Manchester United e torce para que fator Jack Grealish ajude nas contratações
Janela de transferências tranquila para o Everton?
O Everton investiu pesado na última janela: cerca de 130 milhões de euros (R$ 853,6 milhões). Entre as principais contratações estão Tyler Dibling e Thierno Barry, que ainda não conseguiram se firmar com a camisa dos Toffees.
Além disso, o técnico David Moyes tem lidado com problemas no elenco. Kiernan Dewsbury-Hall e Jarrad Branthwaite estão lesionados, enquanto Idrissa Gueye e Iliman Ndiaye disputam a Copa Africana de Nações. Mesmo com os desfalques, a expectativa interna é de uma janela de janeiro mais contida.
Antes do empate sem gols com o Burnley, Moyes foi direto: disse que não espera muitas movimentações e reforçou que o clube trabalha com planejamento, sem buscar “soluções rápidas” ou contratações apenas por pressão do momento.
Everton quer Mainoo e Zirkzee
Segundo o jornal The I Paper, o Everton avalia empréstimos na próxima janela e observa dois nomes do Manchester United: o meia Kobbie Mainoo e o atacante Joshua Zirkzee.
O problema é que qualquer negociação é vista como complexa e cara, e o United ainda não está convencido a liberar os jogadores. Nos bastidores, a presença de Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City, é tratada como um trunfo importante para tornar o projeto do Everton mais atrativo.
Uma fonte ouvida pelo jornal afirmou que a estratégia do clube é pensada em várias janelas, sem pressa para gastar. Grealish, inclusive, teria interesse em transformar o empréstimo em contrato definitivo em 2026, após perder espaço com Pep Guardiola.
A posição de Amorim sobre a dupla do United
Do lado do United, o técnico Ruben Amorim fez questão de defender Mainoo. Para ele, o jovem de 20 anos é “o futuro” do clube e só precisa de tempo e oportunidades para se firmar, destacando ainda a versatilidade do jogador em diferentes posições.
Já Zirkzee vem sendo ligado a um possível retorno à Itália, mas Amorim indicou que a saída é improvável neste momento. Segundo o treinador, o elenco está curto e liberar jogadores sem reposição seria um risco grande para a sequência da temporada.
O que vem a seguir para Everton e United?
O Everton volta a campo fora de casa contra o Nottingham Forest, nesta terça-feira (30), enquanto o United recebe o Wolverhampton no mesmo dia. Os dois clubes buscam fechar 2025 com bons resultados, enquanto monitoram, com cautela, os próximos passos no mercado.