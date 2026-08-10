Everton e Crystal Palace acertam troca envolvendo Dwight McNeil e Brennan Johnson

O colapso da transferência de McNeil para o sul de Londres no último dia da janela, em fevereiro, desencadeou uma profunda decepção no estafe do jogador após a confusão administrativa na época.

Uma publicação emocionada nas redes sociais da companheira de McNeil, Megan Sharpley, em fevereiro, criticou duramente o tratamento que o ponta recebeu: "Vivemos em um mundo em que todos estão cientes de quão grande é o problema da saúde mental. Então, no futebol, por que achamos aceitável, porque esses jovens ganham muito dinheiro, que tudo bem mexer e brincar com a saúde mental deles e que isso é apenas parte do trabalho?

"Ter algo prometido a você, ter sido arrastado por uma montanha-russa emocional e ser manipulado até o último minuto. Ver isso ser tirado de você no último segundo, sem absolutamente nenhuma explicação, machucou mais do que posso dizer."