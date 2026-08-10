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Everton e Crystal Palace acertam troca envolvendo Dwight McNeil e Brennan Johnson
Rivais da Premier League trocam pontas
De acordo com a BBC Sport, Everton e Crystal Palace chegaram a um acordo de troca envolvendo McNeil e o atacante galês Johnson. Os dois jogadores estão programados para realizar exames médicos na segunda-feira antes de assinarem contratos de quatro anos com seus respectivos novos clubes. A mudança de McNeil para Selhurst Park retoma um negócio depois que uma transferência por empréstimo com obrigação de compra de £ 20 milhões fracassou no último minuto no último dia da janela, em fevereiro, devido a problemas com a documentação.
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Parceiro critica novela da transferência
O colapso da transferência de McNeil para o sul de Londres no último dia da janela, em fevereiro, desencadeou uma profunda decepção no estafe do jogador após a confusão administrativa na época.
Uma publicação emocionada nas redes sociais da companheira de McNeil, Megan Sharpley, em fevereiro, criticou duramente o tratamento que o ponta recebeu: "Vivemos em um mundo em que todos estão cientes de quão grande é o problema da saúde mental. Então, no futebol, por que achamos aceitável, porque esses jovens ganham muito dinheiro, que tudo bem mexer e brincar com a saúde mental deles e que isso é apenas parte do trabalho?
"Ter algo prometido a você, ter sido arrastado por uma montanha-russa emocional e ser manipulado até o último minuto. Ver isso ser tirado de você no último segundo, sem absolutamente nenhuma explicação, machucou mais do que posso dizer."
Atacantes buscam novos começos
Johnson chegou ao Palace em janeiro em um acordo de £ 35 milhões vindo do Tottenham Hotspur depois de marcar o gol da vitória na final da Liga Europa de 2025, mas não conseguiu balançar as redes em 26 partidas pelo Crystal Palace. Por outro lado, McNeil somou 15 gols em 128 jogos pelo Everton desde que assinou por £ 20 milhões, vindo do Burnley, em 2022. O Palace venceu a Conference League na temporada passada para garantir uma vaga na Liga Europa, enquanto o Everton terminou em 13º na tabela.
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Confronto de estreia testa os novatos
Os dois clubes agora correm contra o tempo para finalizar a documentação de registro, para que ambos os jogadores possam atuar na rodada de abertura. Curiosamente, a tabela da Premier League coloca Everton e Palace frente a frente no Hill Dickinson Stadium no sábado, 22 de agosto. Esse teste na rodada de abertura oferecerá uma prova imediata para McNeil e Johnson contra seus ex-clubes.
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