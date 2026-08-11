E o problema, para Milão, é que a concorrência não falta. Roma chegará ao compromisso de outubro com nada menos que duas candidaturas de peso: o Estádio Olímpico, que necessita de intervenções de reestruturação, e a nova arena de Pietralata, cujo trâmite processual já está cerca de um ano à frente do do novo San Siro. Atrás da capital, a lista de candidatas segue longa e qualificada. O Juventus Stadium certamente será incluído no dossiê, enquanto Napoli e Fiorentina estão prontos para levar adiante importantes intervenções de reestruturação em seus respectivos estádios. E não para por aí. Palermo, Bologna, Bari, Genova, Lecce, Salernitana, Torino e Verona também têm seus próprios projetos e ambições concretas, com dossiês que não podem ser subestimados. A corrida rumo à Euro 2032, portanto, já começou. E Milão, paradoxalmente, corre o risco de ter de jogar sua partida mais importante longe de campo: o novo San Siro terá de respeitar prazos e etapas burocráticas, porque o prestígio futebolístico da cidade, por si só, não bastará para lhe garantir um lugar entre as cinco sedes italianas da Eurocopa.