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San SiroGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Eurocopa de 2032: Milão corre o risco de ficar fora; o novo San Siro preocupa a FIGC

Itália
Milan
Inter de Milão
Eurocopa

Em 1º de outubro, a Figc terá de indicar à Uefa as cinco cidades candidatas, e o projeto do novo estádio de Milão está atrasado.

Milão corre o risco de não figurar entre as sedes da Eurocopa de 2032, o torneio organizado conjuntamente por Itália e Turquia. Um cenário que hoje parece quase utópico e que nenhum torcedor gostaria de levar em consideração, mas que não pode ser ignorado.


Como informa La Gazzetta dello Sport, o dossiê ligado a Milão, de fato, desperta mais de uma preocupação nos bastidores da FIGC e, ao menos por enquanto, não garante à capital lombarda uma das cinco vagas reservadas às cidades italianas que receberão a competição.


  • Corrida contra o tempo

    O velho San Siro já está fora da disputa. Para Milão, portanto, tudo gira em torno do novo San Siro. O projeto não está em discussão, mas são os prazos que representam o verdadeiro nó da questão. A conclusão das obras está prevista para junho de 2031, prazo indicado pela Uefa. Um prazo que terá de ser cumprido sem margem para erro: até o menor adiamento ou mudança de plano pode se revelar decisivo, positiva ou negativamente, para a candidatura de Milão. O caminho, aliás, ainda é longo e está longe de ser livre de obstáculos. Antes da abertura dos canteiros de obras, prevista para 2028, será preciso enfrentar a apresentação do projeto, o Plano Executivo, a fase de observações e o estudo de impacto ambiental, até chegar à aprovação definitiva do Plano Executivo. Milão e o novo San Siro terão, portanto, de acelerar. O calendário não dá muito tempo: no próximo dia 1º de outubro, a Figc terá de comunicar à Uefa as cinco cidades italianas candidatas, com a possibilidade de indicar também algumas sedes de reserva.


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  • Concorrência acirrada

    E o problema, para Milão, é que a concorrência não falta. Roma chegará ao compromisso de outubro com nada menos que duas candidaturas de peso: o Estádio Olímpico, que necessita de intervenções de reestruturação, e a nova arena de Pietralata, cujo trâmite processual já está cerca de um ano à frente do do novo San Siro. Atrás da capital, a lista de candidatas segue longa e qualificada. O Juventus Stadium certamente será incluído no dossiê, enquanto Napoli e Fiorentina estão prontos para levar adiante importantes intervenções de reestruturação em seus respectivos estádios. E não para por aí. Palermo, Bologna, Bari, Genova, Lecce, Salernitana, Torino e Verona também têm seus próprios projetos e ambições concretas, com dossiês que não podem ser subestimados. A corrida rumo à Euro 2032, portanto, já começou. E Milão, paradoxalmente, corre o risco de ter de jogar sua partida mais importante longe de campo: o novo San Siro terá de respeitar prazos e etapas burocráticas, porque o prestígio futebolístico da cidade, por si só, não bastará para lhe garantir um lugar entre as cinco sedes italianas da Eurocopa.


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