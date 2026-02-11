Getty Images Sport
“Eu vinha sofrendo de ansiedade há um ano e meio” – Ronald Araujo, do Barcelona, fala abertamente sobre sua batalha contra a depressão após afastamento do futebol
Retiro espiritual a Jerusalém após saída chocante
Em novembro, o Barcelona concedeu a Araujo uma “licença indefinida” do time principal. Na época, o clube citou “motivos pessoais” para a saída repentina do uruguaio, que ocorreu imediatamente após uma péssima atuação na Liga dos Campeões contra o Chelsea, onde ele recebeu um cartão vermelho.
Mais tarde, soube-se que o jogador de 26 anos passou seu tempo longe da Catalunha embarcando em uma jornada espiritual para curar sua mente. Araujo viajou para Israel, passando várias semanas em Jerusalém para se desconectar da pressão implacável do futebol de elite e se reconectar com sua fé. A viagem foi sancionada pelo técnico Hansi Flick e pelo diretor esportivo Deco, que priorizaram o bem-estar do jogador em detrimento das necessidades esportivas durante um período difícil para a defesa da equipe.
O zagueiro acabou retornando à sede do clube em janeiro. Sua reintegração foi gradual; inicialmente treinando sozinho antes de se juntar às sessões em grupo e, finalmente, fazendo uma aparição na partida da liga contra o Elche.
“Isso te consome” – Araujo sobre jogar mesmo com dor
Falando pela primeira vez desde seu retorno ao time, Araujo ofereceu uma visão sincera e emocionante sobre a escuridão com a qual vivia muito antes de sua licença. Em uma entrevista crua ao Mundo Deportivo, o zagueiro admitiu que vinha mascarando seus sintomas há 18 meses, tentando manter a fachada do zagueiro durão que os fãs adoram.
“Eu vinha lidando com ansiedade há um ano e meio, que se transformou em depressão, e estava jogando assim”, disse ele. “Isso não ajuda, porque em campo você não se sente realmente você mesmo. Você sabe o seu valor e o que pode contribuir em campo, e quando não estava me sentindo bem, sabia que algo estava errado. Naquele dia, percebi que era isso, que precisava conversar com profissionais e com o clube para que eles pudessem me ajudar.”
Ele explicou que sua formação cultural e o machismo frequentemente associado ao futebol tornavam difícil admitir vulnerabilidade, acrescentando: “Você tenta ser forte, talvez por causa de suas raízes, de onde você vem, você começa a seguir em frente, mas eu sentia que não estava bem. Não apenas nos esportes, mas também na minha família e na minha vida pessoal. Eu não estava me sentindo eu mesmo, e foi aí que percebi e disse: algo está errado, preciso falar e pedir ajuda. Sou o tipo de pessoa que guarda tudo para si, mas você também precisa entender que existem profissionais que podem te ajudar, te dar ferramentas para saber como lidar com certas situações... Eu precisava falar e dizer que algo estava errado comigo para poder me recuperar.”
Abuso nas redes sociais e o ponto de ruptura
Embora a luta mental já estivesse fervilhando há meses, o ponto de ruptura ocorreu em novembro. Os abusos que ele recebeu após sua expulsão contra o Chelsea — um momento que ecoou seu controverso cartão vermelho contra o PSG nas temporadas anteriores — transbordaram da crítica profissional para ataques pessoais vis.
Araujo destacou a desumanização dos jogadores de futebol modernos, observando que o público muitas vezes esquece o custo humano de seus comentários. “No fim das contas, somos pessoas além de jogadores de futebol. Não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de fama”, argumentou. “Também sofremos por causa das coisas que acontecem em campo. Temos sorte de fazer o que fazemos, sim, mas há uma pessoa por trás de tudo isso, há sentimentos.”
O aspecto mais doloroso para o uruguaio foi ver o impacto que os abusos tiveram sobre sua família. Ele contou um momento específico e comovente que o convenceu de que precisava se afastar. “Lembro-me de um dia estar tomando mate com minha esposa. Vi seu rosto mudar enquanto ela olhava para o celular e lágrimas caíam”, lembrou. “Perguntei o que ela tinha visto... 'Não entendo a maldade das pessoas, elas estão desejando a morte das nossas filhas', ela me disse.”
Uma "pessoa diferente" volta ao rebanho
Depois de procurar ajuda profissional e dedicar o tempo necessário para se recompor em Jerusalém, Araujo acredita ter saído da escuridão com uma nova perspectiva sobre a vida e o futebol. Seu retorno aos gramados já foi marcado por um gol na Copa del Rey, mas, para Araujo, a maior vitória é sua clareza mental.
“Acho que o pior já passou. Cheguei ao fundo do poço. Estou bem preparado, trabalhando com grandes profissionais e ansioso para enfrentar o que vem a seguir”, disse ele.
“Barcelona é minha casa. A cidade é minha casa. O clube é minha casa. Passei quase toda a minha vida profissional aqui. Sinto-me muito confortável, valorizado pelo clube e pelos torcedores. E estou realmente ansioso para ver as coisas de uma perspectiva diferente e mostrar o que posso fazer, que é jogar. Entendo que existem dois mundos, um mundo real e um mundo virtual. E no mundo real, sinto o apoio dos torcedores, dos adeptos do Barça e do clube. Isso é muito importante. Estou realmente ansioso para ter sucesso aqui e conquistar os títulos importantes que todos nós queremos.”
