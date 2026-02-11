“Eu vinha sofrendo de ansiedade há um ano e meio” – Ronald Araujo, do Barcelona, fala abertamente sobre sua batalha contra a depressão após afastamento do futebol

Falando pela primeira vez desde seu retorno ao time, Araujo ofereceu uma visão sincera e emocionante sobre a escuridão com a qual vivia muito antes de sua licença. Em uma entrevista crua ao Mundo Deportivo, o zagueiro admitiu que vinha mascarando seus sintomas há 18 meses, tentando manter a fachada do zagueiro durão que os fãs adoram.

“Eu vinha lidando com ansiedade há um ano e meio, que se transformou em depressão, e estava jogando assim”, disse ele. “Isso não ajuda, porque em campo você não se sente realmente você mesmo. Você sabe o seu valor e o que pode contribuir em campo, e quando não estava me sentindo bem, sabia que algo estava errado. Naquele dia, percebi que era isso, que precisava conversar com profissionais e com o clube para que eles pudessem me ajudar.”

Ele explicou que sua formação cultural e o machismo frequentemente associado ao futebol tornavam difícil admitir vulnerabilidade, acrescentando: “Você tenta ser forte, talvez por causa de suas raízes, de onde você vem, você começa a seguir em frente, mas eu sentia que não estava bem. Não apenas nos esportes, mas também na minha família e na minha vida pessoal. Eu não estava me sentindo eu mesmo, e foi aí que percebi e disse: algo está errado, preciso falar e pedir ajuda. Sou o tipo de pessoa que guarda tudo para si, mas você também precisa entender que existem profissionais que podem te ajudar, te dar ferramentas para saber como lidar com certas situações... Eu precisava falar e dizer que algo estava errado comigo para poder me recuperar.”