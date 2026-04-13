Segundo o jogador com mais partidas pela seleção, o conteúdo controverso do contrato resultou de uma avaliação interna do Borussia Dortmund.
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"Eu sei quem impôs a cláusula": declaração bombástica sobre a renovação de Nico Schlotterbeck no BVB
"Uma decisão dessas não se toma sozinho. Eu sei quem impôs a cláusula, mas não vou revelar agora", disse Matthäus no programa "Sky90 – o debate sobre futebol" e enfatizou: "É alguém do Borussia Dortmund."
Matthäus esclareceu sua afirmação dizendo que “quatro ou cinco pessoas estavam sentadas à mesa” e chegaram a um acordo sobre a cláusula para alcançar um resultado satisfatório para ambas as partes. “Alguém então disse: ‘Ok, antes que ele saia sem essa cláusula de rescisão e não renove o contrato, vamos concedê-la a ele’”, teria sido o tom da conversa.
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Schlotterbeck: cláusula de rescisão causa polêmica
Schlotterbeck renovou na semana passada seu contrato, que inicialmente vigorava até 2027, até 2031; no entanto, segundo relatos coincidentes da mídia, ele garantiu uma cláusula controversa. Isso lhe permite deixar o Dortmund logo após a Copa do Mundo no verão, mediante o pagamento de uma quantia de transferência pré-estabelecida. Fala-se de 50 a 60 milhões de euros, que clubes de ponta selecionados terão de desembolsar caso o contratem. O FC Bayern de Munique não teria explicitamente acesso a essa opção, informou recentemente o jornal Bild.
Segundo Matthäus, para Schlotterbeck “sempre foi uma questão de querer dar o próximo passo. Por outro lado, ele também está ligado ao Borussia Dortmund”. A cláusula representa agora um caminho fácil para dar o próximo passo em sua carreira em um clube como o Real Madrid ou da Premier League.
O BVB, por sua vez, garantiu pelo menos um pouco de segurança no planejamento. “Em 2026, eles ainda receberiam uma indenização, mas em 2027 já não”, resumiu Matthäus. A preocupação dos torcedores de que Schlotterbeck não se concentraria mais totalmente no Borussia a partir de agora é considerada infundada pelo jogador de 65 anos. “Isso não é verdade. Ele estará com o coração em Dortmund.”
Torcedores irritados com Schlotterbeck – BVB demonstra incompreensão
Durante a partida da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, no sábado, ouviram-se vaias inconfundíveis vindas da torcida do BVB contra Schlotterbeck, o que o diretor executivo Carsten Cramer criticou veementemente após o jogo. “Para mim, como responsável, isso não é nada bom, e por isso preciso dizer que não é correto que um jogador do Borussia Dortmund, e isso se aplica ao Nico, seja recebido com vaias”, disse ele, acrescentando: “Ele é um jogador do Borussia Dortmund que se identifica conosco. Isso não é correto.”
Quanto aos detalhes do contrato, a diretoria do BVB não quis se pronunciar. Ole Book, sucessor do diretor esportivo Sebastian Kehl, explicou: “Acredito que seja muito importante que o Nico tenha dado o sinal de que quer ficar aqui e que tenha renovado seu contrato.” Como já foi sugerido, não vamos nos pronunciar sobre nenhum detalhe do contrato. E assim vai continuar, porque temos uma relação de confiança muito forte com o jogador. Tivemos conversas boas e também muito profundas, e tenho certeza absoluta de que o Nico quer ficar conosco por muito tempo.”
Estatísticas de Nico Schlotterbeck no BVB
Jogos disputados Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões 156 10 18 26 3