Schlotterbeck renovou na semana passada seu contrato, que inicialmente vigorava até 2027, até 2031; no entanto, segundo relatos coincidentes da mídia, ele garantiu uma cláusula controversa. Isso lhe permite deixar o Dortmund logo após a Copa do Mundo no verão, mediante o pagamento de uma quantia de transferência pré-estabelecida. Fala-se de 50 a 60 milhões de euros, que clubes de ponta selecionados terão de desembolsar caso o contratem. O FC Bayern de Munique não teria explicitamente acesso a essa opção, informou recentemente o jornal Bild.

Segundo Matthäus, para Schlotterbeck “sempre foi uma questão de querer dar o próximo passo. Por outro lado, ele também está ligado ao Borussia Dortmund”. A cláusula representa agora um caminho fácil para dar o próximo passo em sua carreira em um clube como o Real Madrid ou da Premier League.

O BVB, por sua vez, garantiu pelo menos um pouco de segurança no planejamento. “Em 2026, eles ainda receberiam uma indenização, mas em 2027 já não”, resumiu Matthäus. A preocupação dos torcedores de que Schlotterbeck não se concentraria mais totalmente no Borussia a partir de agora é considerada infundada pelo jogador de 65 anos. “Isso não é verdade. Ele estará com o coração em Dortmund.”