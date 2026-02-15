Getty
“Eu queria experimentar” – Mikel Arteta dá a entender que Bukayo Saka terá uma nova função no Arsenal após a vitória na FA Cup
O Arsenal avança para a quinta rodada da FA Cup
Saka começou a vitória de domingo sobre o Wigan no banco, mas entrou no time titular depois que Riccardo Calafiori sofreu uma contusão no aquecimento e teve que ser substituído. Arteta optou por Saka, mas na verdade escalou o jogador da seleção inglesa como camisa 8, em vez de na lateral. Saka então fez parte de uma exibição ofensiva precisa do Arsenal, que abriu uma vantagem de 4 a 0 em menos de 30 minutos, graças aos gols de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e um gol contra de Jack Hunt.
Arteta compartilhou suas impressões após o jogo e ficou entusiasmado ao ver sua equipe passar facilmente pelo Wigan. Ele disse: “Estou muito feliz com os resultados e, especialmente, com o desempenho, a maneira como começamos o jogo. Você realmente quer mostrar o quanto deseja vencer quando joga contra esse tipo de adversário na copa, e nós certamente tivemos essa atitude. Fiquei um pouco surpreso com o nível de coesão e conexão logo no início da partida, porque quando você faz tantas mudanças, isso pode fazer parte do jogo – pode faltar. Mas certamente não foi o caso [para nós] e marcamos alguns gols muito, muito bons. Estou muito satisfeito com isso.”
Arteta fala sobre colocar Saka em uma posição mais central
Arteta discutiu a nova posição de Saka após a partida. Ele disse aos repórteres: “Isso é algo que é uma possibilidade e eu queria tentar, e podemos usar isso no futuro. Ainda há muitos jogos, competições e diferentes cenários para jogar nesta temporada, e essa é uma possibilidade que temos.
“Bem, ele está mais centralizado, mais perto do gol. É um pouco mais difícil para o adversário marcá-lo constantemente. Ele também pode trocar de posição com um jogador de ponta e é muito bom em aproveitar esses espaços. Quando está lá, ele pode realmente causar estragos com a bola.”
Eze impressiona na vitória do Arsenal
Arteta também elogiou a contratação do verão, Eberechi Eze, que deu duas assistências e brilhou pelos Gunners após um período difícil recentemente. Ele acrescentou: “Sim, algumas jogadas excelentes e suas intenções, acho que o risco que ele assumiu no terço final, a quantidade de chutes que ele tentou dar também, acho que isso é realmente positivo. É isso que queremos dele. É disso que esses jogadores precisam, desses momentos, especialmente quando falamos de jogadores criativos, eles precisam sentir que estão produzindo esses momentos e estou muito feliz com isso, muito feliz com Gabi também, a corrida que ele fez, o timing e a finalização em ação, realmente muito positivo. Então, é bom para o clima, para a confiança, é uma coisa muito boa.”
O que vem a seguir?
O Arsenal descobrirá quem enfrentará na quinta rodada na segunda-feira, quando for realizado o sorteio. Depois disso, os Gunners voltarão a se concentrar na disputa pelo título da Premier League e na viagem a Molineux para enfrentar o Wolves, último colocado da tabela.
