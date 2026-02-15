“Eu queria experimentar” – Mikel Arteta dá a entender que Bukayo Saka terá uma nova função no Arsenal após a vitória na FA Cup

Saka começou a vitória de domingo sobre o Wigan no banco, mas entrou no time titular depois que Riccardo Calafiori sofreu uma contusão no aquecimento e teve que ser substituído. Arteta optou por Saka, mas na verdade escalou o jogador da seleção inglesa como camisa 8, em vez de na lateral. Saka então fez parte de uma exibição ofensiva precisa do Arsenal, que abriu uma vantagem de 4 a 0 em menos de 30 minutos, graças aos gols de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e um gol contra de Jack Hunt.

Arteta compartilhou suas impressões após o jogo e ficou entusiasmado ao ver sua equipe passar facilmente pelo Wigan. Ele disse: “Estou muito feliz com os resultados e, especialmente, com o desempenho, a maneira como começamos o jogo. Você realmente quer mostrar o quanto deseja vencer quando joga contra esse tipo de adversário na copa, e nós certamente tivemos essa atitude. Fiquei um pouco surpreso com o nível de coesão e conexão logo no início da partida, porque quando você faz tantas mudanças, isso pode fazer parte do jogo – pode faltar. Mas certamente não foi o caso [para nós] e marcamos alguns gols muito, muito bons. Estou muito satisfeito com isso.”