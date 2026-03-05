“Eu odeio o Tottenham” – John Terry, lenda do Chelsea, explica por que despreza os torcedores do Spurs pelo que fizeram com ele quando era criança

“Eu odeio o Spurs. É muito claro”, disse Terry durante a conversa franca. “Quando você fica em um clube por tanto tempo, isso se torna parte de você.”

O ex-zagueiro explicou que sua animosidade em relação ao time do norte de Londres remonta aos seus primeiros dias em Stamford Bridge. “Eu era apenas uma criança e os torcedores do Spurs gritavam e jogavam coisas. Isso ficou gravado em mim”, lembrou. Para Terry, essas experiências formativas ajudaram a moldar uma rivalidade que definiu grande parte de sua carreira como jogador.

Ele também destacou o domínio do Chelsea nos confrontos durante seu tempo no clube. “Durante nossa época, nunca perdemos um jogo em casa contra o Spurs”, observou com orgulho. “Mesmo agora, eles me odeiam tanto quanto eu os odeio, e tudo bem.”