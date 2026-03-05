Getty Images
Traduzido por
“Eu odeio o Tottenham” – John Terry, lenda do Chelsea, explica por que despreza os torcedores do Spurs pelo que fizeram com ele quando era criança
Um veredicto contundente sobre o Tottenham
Falando no primeiro episódio do Big Pete, uma nova série de entrevistas no YouTube apresentada por Cech, outro ícone do Chelsea, Terry ofereceu uma reflexão sem filtros sobre um dos derbies mais acirrados do futebol inglês. O ex-capitão dos Blues deixou claro que seus sentimentos em relação ao Tottenham continuam tão fortes como sempre, mesmo anos depois de pendurar as chuteiras.
- AFP
As emoções do dia do clássico que nunca desaparecem
“Eu odeio o Spurs. É muito claro”, disse Terry durante a conversa franca. “Quando você fica em um clube por tanto tempo, isso se torna parte de você.”
O ex-zagueiro explicou que sua animosidade em relação ao time do norte de Londres remonta aos seus primeiros dias em Stamford Bridge. “Eu era apenas uma criança e os torcedores do Spurs gritavam e jogavam coisas. Isso ficou gravado em mim”, lembrou. Para Terry, essas experiências formativas ajudaram a moldar uma rivalidade que definiu grande parte de sua carreira como jogador.
Ele também destacou o domínio do Chelsea nos confrontos durante seu tempo no clube. “Durante nossa época, nunca perdemos um jogo em casa contra o Spurs”, observou com orgulho. “Mesmo agora, eles me odeiam tanto quanto eu os odeio, e tudo bem.”
Família dividida: ligações com o West Ham
O episódio também revelou uma dimensão mais pessoal da carreira de Terry, especialmente quando discutiu a lealdade futebolística de sua família. Apesar de se ter tornado sinônimo do sucesso moderno do Chelsea, grande parte de sua família torcia pelo West Ham United.
“Toda a minha família é torcedora do West Ham – meu pai, meus tios”, disse Terry. Ele até se lembrou de ter marcado um gol contra o Hammers e ter visto seus parentes na arquibancada visitante. “Quando marquei contra eles, pude ver meu pai e meus tios... e eles estavam me xingando!”, acrescentou com um sorriso, destacando a tensão única que o futebol pode trazer aos laços familiares.
- AFP
Recordando os recordes de Mourinho
Além das rivalidades, Terry refletiu sobre a histórica conquista do Chelsea na Premier League 2004-05 sob o comando de Mourinho. Naquela temporada, os Blues estabeleceram padrões defensivos que continuam sendo os melhores da história do futebol inglês, incluindo 24 jogos sem sofrer gols.
Terry falou sobre a mentalidade incutida por Mourinho e a cultura dentro do vestiário que impulsionou um dos melhores times que a liga já viu. “O ritmo dos treinos era muito bom, assim como a intensidade”, disse ele. “Houve uma grande mudança de mentalidade. Ninguém causou tanto impacto no campo de treinamento quanto ele. Ele foi, de longe, o melhor técnico com quem trabalhei.”
Publicidade