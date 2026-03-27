"Eu mereço jogar mais!" Recém-contratado do FC Barcelona critica Hansi Flick

"Tenho paciência, mas, sinceramente, acho que mereço jogar mais", disse ele: "Não estou cem por cento satisfeito, mas o futebol é assim mesmo. Respeito aqueles que já estão há muito tempo no elenco, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz e tenho muita autoconfiança."

Bardghji, de 20 anos, chegou ao Barcelona no verão vindo do FC Copenhague por 2,5 milhões de euros, segundo especulações, mas também teria recebido fortes propostas do VfB Stuttgart. Agora, porém, em sua primeira temporada sob o comando de Flick, ele muitas vezes fica no banco ou entra como curinga nos minutos finais.

Na LaLiga, ele foi titular apenas quatro vezes até agora, e em pelo menos uma delas conseguiu impressionar de forma extraordinária. Na vitória emocionante dos catalães por 5 a 3 sobre o Real Betis, em dezembro, ele marcou um gol e deu uma assistência. Além de uma assistência contra o Olympiakos na Liga dos Campeões, esses são seus únicos pontos marcados até o momento.