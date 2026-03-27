Em uma entrevista à Sverige Television, à margem da partida da repescagem da Copa do Mundo entre a seleção sueca e a Ucrânia (3 a 1), Bardghji expressou claramente seu descontentamento com sua situação no time catalão, sob o comando do técnico Hansi Flick, e chegou a exigir ativamente mais tempo de jogo.
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"Eu mereço jogar mais!" Recém-contratado do FC Barcelona critica Hansi Flick
"Tenho paciência, mas, sinceramente, acho que mereço jogar mais", disse ele: "Não estou cem por cento satisfeito, mas o futebol é assim mesmo. Respeito aqueles que já estão há muito tempo no elenco, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz e tenho muita autoconfiança."
Bardghji, de 20 anos, chegou ao Barcelona no verão vindo do FC Copenhague por 2,5 milhões de euros, segundo especulações, mas também teria recebido fortes propostas do VfB Stuttgart. Agora, porém, em sua primeira temporada sob o comando de Flick, ele muitas vezes fica no banco ou entra como curinga nos minutos finais.
Na LaLiga, ele foi titular apenas quatro vezes até agora, e em pelo menos uma delas conseguiu impressionar de forma extraordinária. Na vitória emocionante dos catalães por 5 a 3 sobre o Real Betis, em dezembro, ele marcou um gol e deu uma assistência. Além de uma assistência contra o Olympiakos na Liga dos Campeões, esses são seus únicos pontos marcados até o momento.
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Flick teria impedido a saída de Bardghji
Já no inverno havia especulações sobre uma possível cessão do ponta-direita; na época, porém, teria sido justamente Flick a insistir para que ele permanecesse, a fim de manter a coesão da equipe catalã.
No início do ano, Flick havia se mostrado bastante entusiasmado com Bardghji. “Estou muito satisfeito com ele. Ele é excelente sempre que lhe dou confiança”, disse ele na época. No entanto, a satisfação de Flick não se refletiu nos minutos de jogo. Em 22 partidas, Bardghji ficou em campo por apenas 615 minutos. O grande problema do jovem sueco, porém, provavelmente não se chama Flick, mas sim Lamine Yamal.
Afinal, Bardghji joga justamente na posição habitual daquele que talvez seja atualmente o maior talento do futebol mundial. Apesar de alguns problemas com lesões na primeira metade da temporada, Yamal é mais uma vez o pilar do ataque do Barça. Em 40 partidas oficiais, o excepcional jogador de 18 anos soma atualmente 21 gols e 16 assistências.
Especialmente na Liga dos Campeões, ele foi imparável nos últimos jogos (3 gols e 2 assistências nos últimos 3 jogos), enquanto Bardghji nem sequer teve chance na competição e ficou no banco por 90 minutos em três partidas consecutivas.
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Bardghji tem uma péssima atuação nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Suécia, mas ainda pode ter esperanças
Um destino que agora também o atingiu na seleção sueca. Na vitória por 3 a 1 sobre a Ucrânia na semifinal da repescagem, Anthony Elanga foi escalado na lateral direita. Será que isso vai mudar na partida decisiva da próxima terça-feira contra a Polônia e seu companheiro de equipe Robert Lewandowski? É duvidoso.
Bardghji deu seus primeiros passos na seleção principal durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, que foram um verdadeiro desastre para a Suécia. No Grupo B, com Suíça e Kosovo, a Tre Kronor passou por uma vergonha total e conquistou apenas dois pontos. Só porque conseguiu a vitória no grupo e a promoção para a Liga C da Liga das Nações em 2024 é que a Suécia ainda pode ter esperanças de garantir uma vaga na Copa do Mundo através dos playoffs.
Roony Bardghji: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências FC Copenhague 84 15 1 FC Barcelona 22 2 4