“Eu ia pedir a cabeça do Slott”... Salah adia a explosão na noite desastrosa do Liverpool

Após a partida, Mohamed Salah, que deixará o time ao final da temporada atual, foi elogiado por sua profissionalidade, apesar de ter ficado de fora da escalação titular contra o Paris Saint-Germain, conseguindo impressionar ex-jogadores como Stuart Pearce e Steven Gerrard.

Pierce, de 68 anos, destacou como Salah parecia o epítome do profissionalismo ao realizar sua rotina habitual na linha lateral, apesar de ter sido ignorado cinco vezes pelo técnico durante as substituições.

Ele disse em entrevista à talkSPORT: “Estou vendo daqui Mohamed Salah correndo também (durante o aquecimento)... Ele está na frente dos jogadores, e às vezes isso passa despercebido.”

E continuou: “Se há um momento em que o comportamento de um jogador pode ser extremamente ruim, é quando Mohamed Salah não é escalado para uma partida faltando seis ou sete jogos para o fim de sua carreira no Liverpool, quando o time precisa de um gol.”

E completou: “Ele tem todas as razões para ter um mau comportamento, mas está lá correndo com a equipe (treinos físicos após a partida) e fazendo o trabalho que eles fazem de uma área a outra após os jogos... Por isso, devemos elogiá-lo por isso. Sei que esse é o trabalho dele. E eu entendo isso.”

Gerrard também expressou sua admiração pelos esforços de Salah e supôs que ele já estivesse pensando em participar da Premier League na próxima semana.

O lenda de Anfield disse: “Ele merece elogios, ficou para trás e fez um treino extra (após a partida).”

E acrescentou: “Portanto, ele já está pensando no jogo contra o Fulham no sábado, e isso demonstra o profissionalismo e a mentalidade com que ele lida com a situação.”