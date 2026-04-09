“Eu ia pedir a cabeça do Slott”... Salah adia a explosão na noite desastrosa do Liverpool

Após o jogo, Salah realizou exercícios físicos antes de deixar o campo e, a caminho do vestiário, foi convidado a dar uma entrevista ao vivo, mas recusou.
Salah sorriu ao cumprimentar Steven Gerrard, Steve McManaman e Laura Woods ao vivo no canal TNT Sports, antes de se despedir deles e seguir para o vestiário, recusando-se a dar qualquer declaração.
No entanto, alguns torcedores estão convencidos de que ele gostaria de ter feito críticas contundentes a Slott, mas adiou isso para mais tarde.
O jornal “The Sun” publicou comentários de torcedores do Liverpool, com um deles escrevendo no site “X”: “Salah se conteve ali. Ele realmente queria dar sua opinião no canal TNT, mas sabe que não adianta nada agora”.
Outro respondeu: “É claro que Salah não quis expressar sua opinião sobre Slott para Gerrard e McManaman ali”.
Um terceiro comentou: “Que figura triste... Slott conseguiu desanimar todo mundo no Liverpool”, e outro acrescentou: “Meu irmão estava pronto para a briga”.
Um dos comentaristas disse: “Cara, ele é muito profissional, eu teria pedido a cabeça do Slott.”
Apesar da compostura de Salah, que viu seu time sofrer muito e foi ignorado pelo técnico cinco vezes durante as substituições, o astro egípcio pode perder a calma e fazer declarações contundentes contra o técnico Arne Slot, que não serão menos fortes do que as que ele fez em dezembro passado, depois de ficar no banco em três partidas.
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