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“Eu ia pedir a cabeça do Slott”... Salah adia a explosão na noite desastrosa do Liverpool

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
M. Salah
A. Slot
S. Gerrard
Liverpool x Fulham
Fulham
Premier League
França
England
Egito
Países Baixos

O astro egípcio ficou no banco de reservas contra o Paris

O egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool, não participou da partida de sua equipe na noite de ontem, quarta-feira, contra o Paris Saint-Germain, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

 O Paris Saint-Germain colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões, após sua valiosa vitória sobre o Liverpool, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final.

O Paris abriu o placar aos 11 minutos com um gol de Desiré Doué, e seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia marcou o segundo gol aos 65 minutos.

 A tarefa do Liverpool para chegar à próxima fase ficou difícil, já que precisará vencer em casa na próxima semana por uma diferença de três gols para se classificar para as semifinais.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Slott deixa Salah de fora... e o Liverpool tem um desempenho desastroso

     Arne Slot, técnico do Liverpool, decidiu não escalar Mohamed Salah na partida de ontem, optando por colocar o trio Jeremy Frimpong, Florian Wirtz e Hugo Ekitike no ataque desde o início.

    Slott não mudou de ideia durante toda a partida, que testemunhou um desempenho desastroso do Liverpool, especialmente no ataque, já que a equipe não acertou nenhuma bola na trave durante todo o confronto.

    A rede “Opta” afirmou: “O valor do xG ofensivo (gols esperados) do Liverpool contra o Paris foi de 0,17, o menor valor registrado pela equipe em todas as competições sob o comando de Arne Slot.

     Essa estatística mostra o quão ruim foi o desempenho ofensivo do Liverpool ontem, bem como a insistência de Slot em não escalar Salah, na tentativa de mudar esse quadro desanimador.”

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    A justificativa de Slot para a exclusão de Mohamed Salah

    Após a partida, a pergunta mais recorrente foi: por que Salah não entrou em campo, apesar do desempenho desastroso no ataque e do placar desfavorável?

    Slott respondeu: “Queríamos nos manter vivos... A ideia de manter o placar (2 a 0) até a próxima semana, no Anfield, superou a necessidade de voltar ao jogo em si, já que a equipe de Luis Enrique dominava o jogo”.

    E continuou: “Na parte final da partida, o objetivo era mais sobreviver do que ter uma chance de marcar”.

    Ele observou: “Ninguém sabe, pois na temporada passada (na partida de ida contra o Paris) marcamos um gol cinco minutos antes do fim da partida com Harvey Elliott, quando tirei Salah.”

    E continuou: “Defendemos por 20 a 25 minutos dentro da área, e acho que é melhor poupar as energias de Salah para os próximos jogos nas próximas semanas”.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Grande elogio ao comportamento de Salah após a partida

    Após a partida, Mohamed Salah, que deixará o time ao final da temporada atual, foi elogiado por sua profissionalidade, apesar de ter ficado de fora da escalação titular contra o Paris Saint-Germain, conseguindo impressionar ex-jogadores como Stuart Pearce e Steven Gerrard.

    Pierce, de 68 anos, destacou como Salah parecia o epítome do profissionalismo ao realizar sua rotina habitual na linha lateral, apesar de ter sido ignorado cinco vezes pelo técnico durante as substituições.

    Ele disse em entrevista à talkSPORT: “Estou vendo daqui Mohamed Salah correndo também (durante o aquecimento)... Ele está na frente dos jogadores, e às vezes isso passa despercebido.”

    E continuou: “Se há um momento em que o comportamento de um jogador pode ser extremamente ruim, é quando Mohamed Salah não é escalado para uma partida faltando seis ou sete jogos para o fim de sua carreira no Liverpool, quando o time precisa de um gol.”

    E completou: “Ele tem todas as razões para ter um mau comportamento, mas está lá correndo com a equipe (treinos físicos após a partida) e fazendo o trabalho que eles fazem de uma área a outra após os jogos... Por isso, devemos elogiá-lo por isso. Sei que esse é o trabalho dele. E eu entendo isso.”

    Gerrard também expressou sua admiração pelos esforços de Salah e supôs que ele já estivesse pensando em participar da Premier League na próxima semana.

    O lenda de Anfield disse: “Ele merece elogios, ficou para trás e fez um treino extra (após a partida).”

    E acrescentou: “Portanto, ele já está pensando no jogo contra o Fulham no sábado, e isso demonstra o profissionalismo e a mentalidade com que ele lida com a situação.”

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    Salah adia a explosão na cara de Slott

    Após o jogo, Salah realizou exercícios físicos antes de deixar o campo e, a caminho do vestiário, foi convidado a dar uma entrevista ao vivo, mas recusou.

     Salah sorriu ao cumprimentar Steven Gerrard, Steve McManaman e Laura Woods ao vivo no canal TNT Sports, antes de se despedir deles e seguir para o vestiário, recusando-se a dar qualquer declaração.



    No entanto, alguns torcedores estão convencidos de que ele gostaria de ter feito críticas contundentes a Slott, mas adiou isso para mais tarde.

    O jornal “The Sun” publicou comentários de torcedores do Liverpool, com um deles escrevendo no site “X”: “Salah se conteve ali. Ele realmente queria dar sua opinião no canal TNT, mas sabe que não adianta nada agora”.

    Outro respondeu: “É claro que Salah não quis expressar sua opinião sobre Slott para Gerrard e McManaman ali”.

    Um terceiro comentou: “Que figura triste... Slott conseguiu desanimar todo mundo no Liverpool”, e outro acrescentou: “Meu irmão estava pronto para a briga”.

    Um dos comentaristas disse: “Cara, ele é muito profissional, eu teria pedido a cabeça do Slott.”

    Apesar da compostura de Salah, que viu seu time sofrer muito e foi ignorado pelo técnico cinco vezes durante as substituições, o astro egípcio pode perder a calma e fazer declarações contundentes contra o técnico Arne Slot, que não serão menos fortes do que as que ele fez em dezembro passado, depois de ficar no banco em três partidas.

     (Leia também)... Carragher critica duramente o astro do Liverpool: seu desempenho tem sido desastroso durante toda a temporada

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