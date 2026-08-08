Por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, Bennacer deixou uma tocante mensagem de despedida para os torcedores do Milan. Relembrando seu tempo especial em San Siro, Bennacer revelou: "Queridos torcedores do Milan. No ano passado, eu disse adeus sem jamais pensar que aquelas palavras acabariam sendo uma despedida.

"Por mais de cinco anos, vesti esta camisa com orgulho e paixão ao lado de companheiros de equipe incríveis, apoiado pelo amor incondicional de vocês. Conquistar o Scudetto com esta camisa é uma das lembranças mais bonitas da minha carreira, e jogar diante de vocês em San Siro foi uma das maiores honras."