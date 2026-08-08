Nicolo Campo
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"Eu disse adeus..." - astro do Milan rescinde contrato antes de transferência para o Oriente Médio
Bennacer deixa San Siro
O Milan confirmou a rescisão amigável do contrato de Bennacer antes de o meio-campista argelino concluir sua transferência para o Al-Gharafa, da Qatar Stars League. O jogador de 28 anos não atua em uma partida oficial pelo Milan desde fevereiro de 2025 devido a uma grave lesão no joelho, tendo passado os últimos 18 meses por empréstimo no Marseille e no Dinamo Zagreb. Desde que chegou ao Milan vindo do Empoli, em 2019, Bennacer fez 178 partidas e foi um pilar fundamental na conquista do 19º título da Serie A do clube durante a campanha de 2021-22, sob o comando de Stefano Pioli.
- Getty Images Sport
Meio-campista se despede com mensagem de adeus
Por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, Bennacer deixou uma tocante mensagem de despedida para os torcedores do Milan. Relembrando seu tempo especial em San Siro, Bennacer revelou: "Queridos torcedores do Milan. No ano passado, eu disse adeus sem jamais pensar que aquelas palavras acabariam sendo uma despedida.
"Por mais de cinco anos, vesti esta camisa com orgulho e paixão ao lado de companheiros de equipe incríveis, apoiado pelo amor incondicional de vocês. Conquistar o Scudetto com esta camisa é uma das lembranças mais bonitas da minha carreira, e jogar diante de vocês em San Siro foi uma das maiores honras."
Time catariano garante contratação
A ida de Bennacer para o Al-Gharafa marca um novo capítulo em sua carreira sob o comando de Pedro Martins, após o quarto lugar do time catari na última temporada. Desde sua chegada, em 2019, apenas seis jogadores, liderados por Rafael Leao com 291 partidas, disputaram mais jogos pelo Milan do que o meio-campista argelino. A rescisão deste contrato encerra de forma definitiva sua passagem pelo gigante de San Siro, após vários empréstimos ao exterior.
- AAP
Preparativos de pré-temporada seguem em ritmo acelerado
O Milan, agora comandado por Ruben Amorim, está focado em concluir sua turnê de pré-temporada pela Ásia, que inclui um amistoso contra o Chelsea no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta. O Milan tem na sequência um confronto marcado contra o Manchester United na Tarczynski Arena, na Polônia, antes de iniciar sua campanha na Serie A 2026-27 fora de casa contra o Torino em 23 de agosto.
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