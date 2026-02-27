Getty
“Eu costumava ser muito magro” – O meio-campista do Bayern de Munique credita ao seu “modelo” Cristiano Ronaldo seu “enorme” desenvolvimento físico
O modelo Cristiano Ronaldo
Em entrevista ao Absolut Fußball, Pavlovic, de 21 anos, refletiu sobre as notáveis mudanças físicas que ajudaram a consolidar sua posição no meio-campo do Bayern. Ele admitiu que nem sempre teve a presença imponente que os torcedores veem hoje. “Eu costumava ser muito magro. Antes, eu era pequeno, esguio, um pouco franzino. Além disso, eu era reservado”, revelou o nove vezes jogador da seleção alemã, acrescentando que seu corpo “se desenvolveu enormemente”.
Para atingir o nível de elite exigido na Allianz Arena, Pavlovic buscou inspiração na lenda portuguesa Ronaldo. Ele se concentrou ativamente em ganhar massa muscular e resistência para competir no meio de campo. “Ele é, de modo geral, um modelo para mim. É um profissional exemplar em todas as áreas”, explicou Pavlovic, observando que seu corpo se desenvolveu enormemente desde então, dando-lhe confiança para brincar com seus companheiros de equipe.
Lealdade vitalícia ao Bayern
A dedicação à sua evolução física rendeu grandes dividendos, permitindo ao jovem jogar com uma autoconfiança excepcional. Sua posição na equipe principal do Bayern cresceu nas últimas três temporadas, chegando a 31 partidas em todas as competições até agora nesta temporada.
“Tenho muita autoconfiança. Quero todas as bolas, esse é o meu estilo de jogo. E me sinto melhor do que nunca”, afirmou, reconhecendo que sempre há espaço para melhorias. Essa mentalidade o tornou um ativo vital para o gigante bávaro.
No clube desde a juventude, Pavlovic vive uma realidade que milhões de crianças locais desejam e acolhe a ideia de se tornar um jogador de um único clube. Com um contrato até 2029, permanecer em Munique durante toda a sua carreira é “definitivamente uma opção” para ele. “Não conheço nada além do FC Bayern. Se tudo correr como queremos aqui, não há motivo para fazer outra coisa”, enfatizou o nativo de Munique.
Pronto para o clássico
Essa resistência mental e conexão profunda com o clube serão cruciais enquanto o Bayern se prepara para o grande confronto da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. Embora a atmosfera no Signal Iduna Park seja notoriamente intimidante, Pavlovic insiste que está completamente pronto para a batalha entre os dois primeiros colocados. “Adoro o Klassiker tanto como jogador quanto como torcedor. Correr na frente da torcida 'Sud' é impressionante, mas não me deixa nervoso”, declarou.
Em vez de ficar ansioso, o jovem meio-campista usa o ambiente hostil como combustível para elevar seu desempenho. “Pelo contrário. Isso me motiva. Mesmo quando criança, eu não tinha medo de nada que acontecesse em campo”, explicou. Ele observou que seu jogo sempre se manteve consistente, ressaltando que nem mesmo ficou nervoso durante sua estreia profissional, o que considera uma vantagem significativa.
Foco no título da Bundesliga
Com o Bayern atualmente liderando a Bundesliga, o foco coletivo está estritamente em ampliar a vantagem na liderança da tabela. Uma vitória contra seus rivais acirrados no Der Klassiker serviria como uma grande declaração na disputa pelo título, colocando-os 11 pontos à frente. Pavlovic destacou a ambição do time, observando que a motivação de toda a equipe está incrivelmente alta no momento.
Apesar do otimismo, o jogador de 21 anos foi rápido em alertar contra a complacência, referindo-se a falhas recentes. “Onze pontos seriam ótimos. No entanto, sabemos que temos que estar concentrados do início ao fim em Dortmund”, enfatizou. Concluindo seus pensamentos, ele lembrou firmemente a seus companheiros de equipe que eles simplesmente não podem se dar ao luxo de relaxar e perder o foco, como fizeram na partida recente contra o Eintracht Frankfurt.
