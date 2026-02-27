“Eu costumava ser muito magro” – O meio-campista do Bayern de Munique credita ao seu “modelo” Cristiano Ronaldo seu “enorme” desenvolvimento físico

A dedicação à sua evolução física rendeu grandes dividendos, permitindo ao jovem jogar com uma autoconfiança excepcional. Sua posição na equipe principal do Bayern cresceu nas últimas três temporadas, chegando a 31 partidas em todas as competições até agora nesta temporada.

“Tenho muita autoconfiança. Quero todas as bolas, esse é o meu estilo de jogo. E me sinto melhor do que nunca”, afirmou, reconhecendo que sempre há espaço para melhorias. Essa mentalidade o tornou um ativo vital para o gigante bávaro.

No clube desde a juventude, Pavlovic vive uma realidade que milhões de crianças locais desejam e acolhe a ideia de se tornar um jogador de um único clube. Com um contrato até 2029, permanecer em Munique durante toda a sua carreira é “definitivamente uma opção” para ele. “Não conheço nada além do FC Bayern. Se tudo correr como queremos aqui, não há motivo para fazer outra coisa”, enfatizou o nativo de Munique.