"Eu chutei cada bola!" - Como Keith Andrews e o Brentford desmontaram completamente o Chelsea

O Brentford conquistou a supremacia total no dérbi do oeste de Londres ao desmontar o Chelsea por 3 a 0 no Gtech Community Stadium. Depois de um período inicial bastante equilibrado, os Bees marcaram três gols sem resposta no segundo tempo, com Jaidon Anthony, Igor Thiago e o reserva Fabio Carvalho.

A vitória levou a equipe de Keith Andrews aos nove pontos nas cinco primeiras rodadas da Premier League.

A marca supera o melhor início de cinco jogos do clube na elite, que era de oito pontos, estabelecido na campanha 2021-22.