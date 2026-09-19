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"Eu chutei cada bola!" - Como Keith Andrews e o Brentford desmontaram completamente o Chelsea
Brentford atropela o Chelsea em colapso no segundo tempo no clássico
O Brentford conquistou a supremacia total no dérbi do oeste de Londres ao desmontar o Chelsea por 3 a 0 no Gtech Community Stadium. Depois de um período inicial bastante equilibrado, os Bees marcaram três gols sem resposta no segundo tempo, com Jaidon Anthony, Igor Thiago e o reserva Fabio Carvalho.
A vitória levou a equipe de Keith Andrews aos nove pontos nas cinco primeiras rodadas da Premier League.
A marca supera o melhor início de cinco jogos do clube na elite, que era de oito pontos, estabelecido na campanha 2021-22.
- Craig Mercer
Jogada ensaiada em bola parada desbloqueia o Chelsea, e Anthony marca de cabeça
O gol saiu aos 16 minutos do segundo tempo, em uma jogada de escanteio inteligentemente ensaiada por Mikkel Damsgaard. O meio-campista dinamarquês cobrou fechado para a segunda trave, permitindo que Schuster cabeceasse de volta para o meio da área, e Anthony apareceu para marcar de cabeça seu primeiro gol pelo Brentford.
A reação no segundo tempo refletiu instruções explícitas dadas por Andrews no vestiário durante o intervalo.
"No intervalo, ele só queria que a gente aumentasse a intensidade e continuasse acreditando", afirmou Anthony. "O Fab [Carvalho] me disse há alguns dias que eu ia marcar, então estou muito feliz por esse gol. Foi uma sensação inacreditável."
Thiago e Carvalho dão o toque final em contra-ataques letais
O Brentford ampliou a vantagem aos 80 minutos, quando Kevin Schade passou pela linha defensiva alta. Depois de o goleiro do Chelsea, Martinez, defender a finalização inicial, Thiago foi o mais rápido a reagir para aproveitar o rebote, antes de comemorar com paixão ao lado de Andrews na beira do campo.
Carvalho, que saiu do banco, deu números finais ao placar nos acréscimos, aparecendo na segunda trave para completar o cruzamento rasteiro desviado de Schade.
A vitória ampliou para oito partidas a invencibilidade do Brentford na elite no Gtech Community Stadium, sequência que vem desde fevereiro.
- News Images
Andrews esbanja orgulho enquanto o Brentford mantém o embalo
O técnico Andrews demonstrou enorme satisfação após ver sua equipe superar os rivais locais em todos os setores do campo. Fazendo duas mudanças na escalação, com Michael Kayode e Damsgaard entrando, o treinador elogiou a solidez defensiva do elenco e a mentalidade agressiva.
O Brentford agora busca dar sequência ao seu início de temporada recorde, à medida que a confiança segue crescendo sob o comando de Andrews.
"Sinto como se eu tivesse jogado, sinto como se tivesse chutado cada bola", revelou Andrews. "Tivemos de mostrar atributos diferentes: garra, resiliência, paixão e entusiasmo. Eu simplesmente adorei a nossa atuação esta noite. Adorei tudo sobre isso."
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