Ethan Nwaneri pronto para grande impulso no Marselha com novo treinador, após Mikel Arteta abordar preocupações relacionadas com o jogo

Nwaneri recebeu um impulso oportuno no Marselha, quando o gigante francês nomeou um novo treinador para estabilizar o barco. A saída repentina de De Zerbi no início deste mês foi inicialmente vista como um revés significativo para o Arsenal e seu jovem prodígio, dado o papel fundamental do italiano em convencer os Gunners a aprovar a transferência temporária. De Zerbi tinha sido o principal defensor do acordo, deixando Nwaneri em um estado de incerteza quando o cenário gerencial mudou tão abruptamente no sul da França.

Apesar de um período caótico nos bastidores — que viu o diretor esportivo Medhi Benatia sair e retornar ao cargo em um intervalo de 48 horas —, o Marselha agiu com determinação para preencher o vácuo na comissão técnica. O Marselha anunciou na quarta-feira que Beye assumiu o comando. O ex-zagueiro do Newcastle United é um rosto familiar para os torcedores locais, tendo representado o Marselha durante uma carreira de jogador distinta, e agora retorna a um clube que precisa desesperadamente de uma identidade tática.

A nomeação está sendo vista como uma jogada ousada da diretoria do Marselha, especialmente considerando que o técnico de 48 anos foi demitido pelo Rennes na semana passada, após uma sequência decepcionante de quatro derrotas consecutivas. No entanto, seu trabalho como um todo sugere que há mais por trás dessa história do que apenas seus últimos jogos, já que ele levou o Rennes a oito vitórias em nove jogos, de novembro até o início deste ano.