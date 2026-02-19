AFP
Ethan Nwaneri pronto para grande impulso no Marselha com novo treinador, após Mikel Arteta abordar preocupações relacionadas com o jogo
Beye assume o comando no Stade Velodrome
Nwaneri recebeu um impulso oportuno no Marselha, quando o gigante francês nomeou um novo treinador para estabilizar o barco. A saída repentina de De Zerbi no início deste mês foi inicialmente vista como um revés significativo para o Arsenal e seu jovem prodígio, dado o papel fundamental do italiano em convencer os Gunners a aprovar a transferência temporária. De Zerbi tinha sido o principal defensor do acordo, deixando Nwaneri em um estado de incerteza quando o cenário gerencial mudou tão abruptamente no sul da França.
Apesar de um período caótico nos bastidores — que viu o diretor esportivo Medhi Benatia sair e retornar ao cargo em um intervalo de 48 horas —, o Marselha agiu com determinação para preencher o vácuo na comissão técnica. O Marselha anunciou na quarta-feira que Beye assumiu o comando. O ex-zagueiro do Newcastle United é um rosto familiar para os torcedores locais, tendo representado o Marselha durante uma carreira de jogador distinta, e agora retorna a um clube que precisa desesperadamente de uma identidade tática.
A nomeação está sendo vista como uma jogada ousada da diretoria do Marselha, especialmente considerando que o técnico de 48 anos foi demitido pelo Rennes na semana passada, após uma sequência decepcionante de quatro derrotas consecutivas. No entanto, seu trabalho como um todo sugere que há mais por trás dessa história do que apenas seus últimos jogos, já que ele levou o Rennes a oito vitórias em nove jogos, de novembro até o início deste ano.
Mudança tática favorece o jogador emprestado pelo Arsenal
Fundamentalmente para aqueles que assistem de Londres, as preferências táticas de Beye podem proporcionar a plataforma perfeita para Nwaneri redescobrir sua melhor forma. Ao longo de sua passagem bem-sucedida pelo Rennes e mesmo durante suas últimas semanas difíceis no comando, Beye sempre preferiu um sistema defensivo com cinco ou três zagueiros. Espera-se que essa escolha estrutural seja um dos pilares de sua nova função no Marselha, criando uma função especializada para meio-campistas criativos que se alinha perfeitamente com as habilidades de Nwaneri. Atuando como um dos dois camisas 10 de apoio, o jovem jogador do Arsenal mostrou exatamente por que é tão bem cotado ao marcar um gol aos 13 minutos de sua estreia contra o Lens.
A necessidade de uma reformulação tática ficou evidente durante a última partida do clube — um empate em 2 a 2 com o Strasbourg —, na qual o jovem jogador da seleção inglesa permaneceu no banco de reservas. Sem mais jogos europeus no calendário para o restante da temporada, Nwaneri provavelmente ficará muito feliz com a chegada de um técnico disposto a implantar um sistema que o coloque na posição mais eficaz possível. Como Arteta observou sobre o desenvolvimento do jogador: “No final, temos que tomar decisões no momento, entendendo o contexto e a melhor decisão para o clube. Para Ethan, com certeza foi melhor para ele ir e experimentar um ambiente diferente.”
Arteta explica a decisão tomada em janeiro
Quando questionado se tinha algum arrependimento por ter permitido que o jogador de 18 anos fosse emprestado, tendo em conta os problemas atuais do plantel no Emirates, Arteta foi sincero sobre a imprevisibilidade da campanha. “É fácil dizer isso. Depois de tomar a decisão, quem poderia ter previsto que Mikel [Merino] ficaria fora por cinco meses e Kai [Havertz]?”, comentou o técnico dos Gunners.
O espanhol insistiu que o desenvolvimento a longo prazo do jogador continuava sendo a prioridade, apesar das dificuldades de seleção a curto prazo que o time enfrenta atualmente na disputa pelo título da Premier League. Ele enfatizou que o empréstimo foi planejado para preencher a lacuna entre o futebol juvenil e o nível sênior, algo que talvez não fosse possível se ele permanecesse em Londres nesta temporada.
Um novo começo sob a orientação de Beye
Todos os olhos estarão agora voltados para o Stade Velodrome para ver se Beye conseguirá concretizar sua visão de integrar o jovem ao time titular. O período de transição será curto, já que os torcedores do Marselha exigem resultados imediatos para voltar ao top 3 da Ligue 1. Para Nwaneri, a mudança de técnico representa um “novo começo” para provar que ele pode ser o centro criativo da equipe sob o comando de um treinador que gosta de seu perfil.
A harmonia tática entre a formação 3-4-2-1 preferida de Beye e a excelente forma de Nwaneri sugere que o jovem jogador poderá retornar à escalação já neste fim de semana. Com a pressão da competição europeia removida, o foco está totalmente voltado para a consistência nacional. O Marselha retorna à Ligue 1 quando viaja para Brest na sexta-feira.
