Ethan Nwaneri está pronto para ser uma estrela do Arsenal - mas qual vai ser o papel do garoto após o mercado agitado dos Gunners?

Aos 18 anos, o jovem está prestes a assumir uma nova função no Emirates Stadium após a movimentada janela de transferências do clube

Este é um período agitado para quem trabalha no departamento de comunicação do Arsenal. O novo diretor esportivo, Andrea Berta, está conduzindo contratações em um ritmo quase inédito na era moderna do clube — e a equipe de mídias sociais já deve estar mostrando aos superiores que há apenas tantas maneiras de anunciar a chegada de um jogador online.

Mas as contratações não são o único foco de Berta. Desde que assumiu oficialmente o cargo em 30 de março, substituindo o ex-Invincible Edu Gaspar, ele também tem desempenhado um papel fundamental na renovação de contratos. Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly já firmaram compromissos de longo prazo com os Gunners, e Ethan Nwaneri deve ser o próximo.

Após entrar no último ano de seu contrato, havia receio no norte de Londres de que Nwaneri optasse por cumpri-lo até o fim e buscasse uma nova equipe. No entanto, ele está próximo de assinar uma extensão e permanecer no clube.

O talento de Nwaneri salta aos olhos de quem o assiste, embora ainda haja dúvidas sobre como ele se encaixa no esquema tático de Mikel Arteta. Mesmo com a concorrência intensa por um lugar no time titular, há razões de sobra para acreditar que o jovem de 18 anos pode ganhar espaço e ter impacto já na próxima temporada — e além.