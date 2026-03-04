Estudo aponta Lionel Messi como jogador mais decisivo do mundo

Lionel Messi foi apontado como jogador mais decisivo do mundo, em um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, considerando 67 ligas espalhadas pelo planeta.

O craque argentino somou 37 gols e 22 assistências na última temporada da MLS, totalizando 59 participações em gols pelo Inter Miami e encabeça a lista elaborada pela entidade.

Dois nomes que atuam no futebol brasileiro aparecem na relação. Enquanto o flamenguista Arrascaeta figura na 22ª posição, o cruzeirense Kaio Jorge ocupa o 32º lugar.

Confira abaixo o levantamento completo do CIES Football Observatory.