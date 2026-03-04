Goal.com
Felipe Proença

Estudo aponta Lionel Messi como jogador mais decisivo do mundo

Levantamento do CIES Football Observatory põe craque argentino como atleta com mais participações em gols entre 67 ligas do planeta

Lionel Messi foi apontado como jogador mais decisivo do mundo, em um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, considerando 67 ligas espalhadas pelo planeta.

O craque argentino somou 37 gols e 22 assistências na última temporada da MLS, totalizando 59 participações em gols pelo Inter Miami e encabeça a lista elaborada pela entidade.

Dois nomes que atuam no futebol brasileiro aparecem na relação. Enquanto o flamenguista Arrascaeta figura na 22ª posição, o cruzeirense Kaio Jorge ocupa o 32º lugar.

Confira abaixo o levantamento completo do CIES Football Observatory.

    Lista completa

    • Lionel Messi (Inter Miami) - 37 gols e 22 assistências
    • Harry Kane (Bayern de Munique) - 35 gols e 7 assistências
    • Anders Dreyer (San Diego) - 22 gols e 19 assistências
    • Kylian Mbappé (Real Madrid) - 37 gols e 4 assistências
    • Xherdan Shaqiri (Basel) - 19 gols e 19 assistências
    • Luis Suárez (Sporting) - 29 gols e 8 assistências
    • Vangelis Pavlidis (Benfica) - 32 gols e 5 assistências
    • Denis Bouanga (Los Angeles FC) - 27 gols e 9 assistências
    • Ivan Toney (Al Ahli) - 30 gols e 6 assistências
    • Michael Olise (Bayern de Munique) - 14 gols e 22 assistências
    • Darko Lemajic (RFS) - 30 gols e 5 assistências
    • Berkan Taz (Verl) - 21 gols e 14 assistências
    • Fábio Abreu (Beijing Guoan) - 27 gols e 5 assistências
    • Akram Afif (Al Sadd) - 18 gols e 14 assistências
    • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 29 gols e 2 assistências
    • Paulinho Fernandes (Toluca) - 27 gols e 4 assistências
    • Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan) - 27 gols e 4 assistências
    • Joel Pohjanpalo (Palermo) - 24 gols e 7 assistências
    • Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - 20 gols e 11 assistências
    • Erling Haaland (Manchester City) - 24 gols e 7 assistências
    • Christian Fassnacht (Young Boys) - 24 gols e 6 assistências
    • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) - 19 gols e 11 assistências
    • Evander (Cincinnati) - 17 gols e 13 assistências
    • Sam Surridge (Nashville) - 27 gols e 3 assistências
    • Eduard Spertsyan (Krasnodar) - 14 gols e 16 assistências
    • Mourad Batna (Al Fateh) - 14 gols e 15 assistências
    • Aleksandar Katai (Estrela Vermelha) - 22 gols e 7 assistências
    • Facundo Callejo (Cusco) - 26 gols e 3 assistências
    • Janis Ikaunieks (RFS) - 18 gols e 11 assistências
    • Julián Quiñónes (Al Qadsiah) - 27 gols e 2 assistências
    • Lucas Haren (Valerenga) - 20 gols e 9 assistências
    • Kaio Jorge (Cruzeiro) - 22 gols e 7 assistências
    • Christos Tzolis (Club Brugge) - 16 gols e 13 assistências
    • Lamine Yamal (Barcelona) - 18 gols e 11 assistências
    • Philip Zinckernagel (Chicago Fire) - 15 gols e 13 assistências
