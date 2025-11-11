Estrela do Everton compra cão de guarda após série de roubos em casas de jogadores na Inglaterra
O'Brien preocupado com a segurança da família
O zagueiro irlandês do Everton, O'Brien, está muito preocupado com a segurança da família — sua namorada Sophie Lawlor e o filho pequeno Greyson. Como passa boa parte do dia fora por causa dos compromissos com o futebol, o jogador de 24 anos decidiu investir em proteção: comprou um pastor-alemão preto para ajudar a manter a casa segura.
A decisão veio após o aumento de roubos no Reino Unido. O cão foi adquirido na empresa especializada em segurança Chaperone K9, recomendada por colegas de equipe do Everton.
“A segurança é muito importante”
Em entrevista à Ball Magazine, O’Brien explicou o motivo da escolha:
“Acho que, sendo uma pessoa pública, a segurança é muito importante — não só para mim, mas para minha família. Saber que, se eu estiver fora, eles estão protegidos em casa me traz tranquilidade. Como amamos cachorros, ter o Knox foi uma decisão fácil. Ele é leal e está sempre alerta.”
O jogador contou ainda que escolheu a Chaperone K9 após recomendações e por confiar no profissionalismo da empresa:
“Vi nas redes sociais para quem eles já forneceram cães e percebi o cuidado que têm com o treinamento. Isso me convenceu rapidamente.”
- Getty Images Sport
Jogadores da Premier League reforçam segurança com lutadores de MMA
O’Brien não é o único preocupado. Vários atletas da Premier League estão contratando ex-lutadores de MMA para proteger suas casas, principalmente na região de Cheshire — conhecida como o “Triângulo Dourado”, onde vivem estrelas de clubes como Manchester United, City, Liverpool e Everton.
A área, antes vista como um refúgio dos ricos e famosos, tem enfrentado uma onda de roubos e incêndios criminosos. Em dezembro de 2023, Jack Grealish teve 1 milhão de libras em joias roubadas enquanto jogava emprestado ao Everton, meses após vencer a Tríplice Coroa com o City. O meia descreveu o episódio como “traumático”, dizendo que “criminosos não têm ideia do impacto que causam na vida das pessoas”.
Raheem Sterling, ex-City, também foi vítima de invasões em sua casa.
- Getty Images Sport
O'Brien em boa fase no Everton
Em campo, O'Brien vem tendo sequência sob o comando de David Moyes. Ele disputou as 11 partidas do Everton na Premier League, atuando principalmente como lateral-direito. No último jogo, entrou como substituto na vitória por 2 a 0 sobre o Fulham.
Após a Data Fifa, o irlandês volta a campo com os Toffees para enfrentar o Manchester United, no dia 24 de novembro.