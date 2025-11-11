Estrela do Everton compra cão de guarda após série de roubos em casas de jogadores na Inglaterra

Em entrevista à Ball Magazine, O’Brien explicou o motivo da escolha:

“Acho que, sendo uma pessoa pública, a segurança é muito importante — não só para mim, mas para minha família. Saber que, se eu estiver fora, eles estão protegidos em casa me traz tranquilidade. Como amamos cachorros, ter o Knox foi uma decisão fácil. Ele é leal e está sempre alerta.”

O jogador contou ainda que escolheu a Chaperone K9 após recomendações e por confiar no profissionalismo da empresa:

“Vi nas redes sociais para quem eles já forneceram cães e percebi o cuidado que têm com o treinamento. Isso me convenceu rapidamente.”