Bouadi foi titular do Lille nas duas últimas temporadas, tendo estreado três dias após seu aniversário de 16 anos, em outubro de 2023; por coincidência, isso fez dele o jogador mais jovem de todos os tempos a disputar uma competição de clubes europeia (a Liga Europa de Clubes) naquela época.

Bouadi é considerado um meio-campista defensivo, bom driblador e portador de bola. Além disso, ele lê bem o jogo e sabe como usar sua estrutura física robusta, o que lhe rende números louváveis nas disputas de bola.

Leia também: Apesar do empréstimo de 400 milhões de euros... Por que a La Liga permite as negociações do Barcelona?



A Opta disse sobre ele: “Apenas 10 meio-campistas da Liga Francesa (com mais de 100 desarmes) tiveram uma taxa de sucesso melhor do que a dele nos desarmes (55,6%) nesta temporada, levando em conta que ele era pelo menos dois anos mais novo que todos eles”.

A Opta confirmou: “Da mesma forma, entre todos os jogadores da Liga Francesa que registraram mais de 50 intervenções ‘reais’ (que recompensa os defensores por tocar na bola mesmo que os adversários mantenham a posse, e penaliza aqueles que cometem erros ao tentar a disputa), sua taxa de sucesso de 64,8% foi bem superior à média de 57,4%”.

Isso demonstra a superioridade do jovem astro marroquino e sua merecida convocação para uma seleção mundial na Copa do Mundo, além de comprovar a correção da decisão de escolher o Marrocos em vez da França.