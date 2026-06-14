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Estrela em Libra: Bouadi... Maestro marroquino rouba a cena dos dançarinos de samba

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Brasil x Marrocos
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A. Bouaddi
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Desempenho excepcional na estreia

O jovem astro marroquino Ayoub Bouadi teve um desempenho excepcional contra o Brasil na primeira partida dos Leões do Atlas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que terminou empatada em 1 a 1 no estádio de Nova York/Nova Jersey nas primeiras horas da manhã deste domingo.

A partida marcou a estreia oficial do jogador de 18 anos do Lille com a camisa da seleção marroquina, após ter disputado três amistosos durante a preparação para a Copa do Mundo, o que reflete a confiança da comissão técnica, liderada por Mohamed Wahbi, em suas habilidades, apesar de sua pouca idade.

  • Os números não mentem

    Bouadi teve um desempenho notável no meio-campo, contribuindo para manter o equilíbrio do Marrocos diante de uma das seleções mais fortes do mundo.

    Bouadi completou 60 passes precisos de um total de 66, com uma taxa de sucesso de 91%, dos quais 29 foram dentro do campo brasileiro com uma precisão de 88% — um número que revela que ele não estava jogando em áreas seguras, mas sim penetrando com confiança no fundo do campo.

    Vale ressaltar que sua avaliação numérica ficou entre 6,50 e 6,88 nas plataformas estatísticas especializadas, o que era de se esperar pela ausência de sua contribuição direta nos gols. Mas os indicadores de construção de jogadas contam uma história totalmente diferente.

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    • Publicidade

  • Um contexto que agrega valor

    Bouadi recorreu a um posicionamento inteligente e a toques precisos e habilidosos para ganhar tempo e manter a estabilidade da posse de bola marroquina diante da pressão brasileira, demonstrando clara capacidade de escapar da pressão e lançar a bola para a frente com facilidade.

    E isso é exatamente o que uma equipe precisa para controlar a partida, e não apenas resistir a ela, diante de um meio-campo que conta com jogadores como Casemiro e Bruno Guimarães.

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  • Antes do Brasil

    Bouadi foi titular do Lille nas duas últimas temporadas, tendo estreado três dias após seu aniversário de 16 anos, em outubro de 2023; por coincidência, isso fez dele o jogador mais jovem de todos os tempos a disputar uma competição de clubes europeia (a Liga Europa de Clubes) naquela época.

    Bouadi é considerado um meio-campista defensivo, bom driblador e portador de bola. Além disso, ele lê bem o jogo e sabe como usar sua estrutura física robusta, o que lhe rende números louváveis nas disputas de bola.

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    A Opta disse sobre ele: “Apenas 10 meio-campistas da Liga Francesa (com mais de 100 desarmes) tiveram uma taxa de sucesso melhor do que a dele nos desarmes (55,6%) nesta temporada, levando em conta que ele era pelo menos dois anos mais novo que todos eles”.

    A Opta confirmou: “Da mesma forma, entre todos os jogadores da Liga Francesa que registraram mais de 50 intervenções ‘reais’ (que recompensa os defensores por tocar na bola mesmo que os adversários mantenham a posse, e penaliza aqueles que cometem erros ao tentar a disputa), sua taxa de sucesso de 64,8% foi bem superior à média de 57,4%”.

    Isso demonstra a superioridade do jovem astro marroquino e sua merecida convocação para uma seleção mundial na Copa do Mundo, além de comprovar a correção da decisão de escolher o Marrocos em vez da França.

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