Estrela do Tottenham sofre lesão no ligamento cruzado anterior que encerra sua temporada, agravando uma semana infeliz para o clube

O ex-astro do Tottenham, Tim Sherwood, pediu ao Spurs que coloque os jovens do clube para jogar pelo resto da temporada. Ele disse ao Casinostugan: “O que eu gostaria de ver é que clubes como o Tottenham, que agora têm pouco a disputar na Premier League, chamassem de volta seus jogadores emprestados e dessem uma oportunidade aos jovens. Eles estão fora da FA Cup. Estão fora da Carabao Cup. É a Liga dos Campeões ou nada. Se eles recuperarem seus melhores jogadores, como Dejan Kulusevski, sim, eles podem ganhar a Liga dos Campeões, mas você não vai sair por aí contratando ninguém agora para fazer a diferença na Liga dos Campeões. Dê uma chance aos jovens.

“O Tottenham, com a crise de lesões que está enfrentando e a situação em que se encontra no momento, não me inspira simpatia, porque você tem jogadores e os mandou embora. Veja o Ashley Phillips, por exemplo. Para que o contrataram? Por que o trouxeram do Blackburn? Sei que ele pode ser uma aposta para o futuro, mas quando você vai descobrir o potencial desses garotos? Hoje em dia, os jogadores estão prontos para jogar no time titular cada vez mais cedo, então vamos dar a eles a oportunidade.

Mikey Moore jogou metade da temporada no Rangers. Ele entrou e saiu. Tragam-no de volta. Ele pode descobrir que se adapta melhor à Premier League, porque é um pouco mais lenta do que na Escócia. As pessoas podem se surpreender com isso, mas é verdade. Coloque-o ao lado de jogadores melhores, e os torcedores também vão gostar dele, em vez de enviar esses jogadores e continuar perdendo. Acho que os torcedores também vão concordar com isso. Dessa forma, estamos realmente ganhando algo com esta temporada, em vez de simplesmente jogá-la fora.”