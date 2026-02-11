Goal.com
Gill Clark

Estrela do Tottenham sofre lesão no ligamento cruzado anterior que encerra sua temporada, agravando uma semana infeliz para o clube

O Tottenham está passando por uma semana difícil após demitir o técnico Thomas Frank, após uma decepcionante derrota em casa para o Newcastle na Premier League na noite de terça-feira. O resultado deixou o clube perigosamente perto da zona de rebaixamento e em busca de um novo técnico. O Spurs também viu sua crise de lesões se agravar, com mais um craque do time titular enfrentando um longo período fora de ação.

  • Odobert sofre lesão no ligamento cruzado anterior

    O Tottenham teme que o meio-campista Wilson Odobert agora perca o resto da temporada devido a uma grave lesão no joelho. O jogador de 21 anos sofreu a lesão contra o Newcastle e agora passou por exames que revelaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, de acordo com o L'Equipe. Odobert agora parece destinado a uma longa ausência dos gramados e pode até precisar de cirurgia para tratar a lesão. Se ele for operado, não há nenhuma chance de voltar a jogar pelo Tottenham nesta temporada. A notícia será um grande revés para o jovem, que marcou dois gols e deu cinco assistências em 33 partidas pelo Spurs nesta temporada. As esperanças de Odobert de conquistar uma vaga na seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026 também parecem ter acabado.

    A crise de lesões do Tottenham aumenta

    Odobert agora se junta à longa lista de lesionados do Tottenham. O Spurs tem sofrido com lesões durante toda a temporada e atualmente está sem 11 jogadores do time titular, incluindo Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies e Lucas Bergvall. A situação significa que Frank teve que lidar com um elenco reduzido durante grande parte da temporada, o que levou a críticas do capitão Cristian Romero. Ele criticou a hierarquia do clube nas redes sociais, dizendo: “Grande esforço de todos os meus companheiros ontem, eles foram incríveis. Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo não me sentindo bem, especialmente porque tínhamos apenas 11 jogadores disponíveis – inacreditável, mas verdadeiro e vergonhoso.”

    O Tottenham foi ativo na janela de transferências de janeiro, contratando Conor Gallagher, do Atlético de Madrid, e Souza, lateral-esquerdo de 19 anos do Santos. O clube do norte de Londres também se despediu de Brennan Johnson, que se juntou ao Crystal Palace.

  • Tottenham orientado a “colocar os jovens para jogar”

    O ex-astro do Tottenham, Tim Sherwood, pediu ao Spurs que coloque os jovens do clube para jogar pelo resto da temporada. Ele disse ao Casinostugan: “O que eu gostaria de ver é que clubes como o Tottenham, que agora têm pouco a disputar na Premier League, chamassem de volta seus jogadores emprestados e dessem uma oportunidade aos jovens. Eles estão fora da FA Cup. Estão fora da Carabao Cup. É a Liga dos Campeões ou nada. Se eles recuperarem seus melhores jogadores, como Dejan Kulusevski, sim, eles podem ganhar a Liga dos Campeões, mas você não vai sair por aí contratando ninguém agora para fazer a diferença na Liga dos Campeões. Dê uma chance aos jovens.

    “O Tottenham, com a crise de lesões que está enfrentando e a situação em que se encontra no momento, não me inspira simpatia, porque você tem jogadores e os mandou embora. Veja o Ashley Phillips, por exemplo. Para que o contrataram? Por que o trouxeram do Blackburn? Sei que ele pode ser uma aposta para o futuro, mas quando você vai descobrir o potencial desses garotos? Hoje em dia, os jogadores estão prontos para jogar no time titular cada vez mais cedo, então vamos dar a eles a oportunidade.

    Mikey Moore jogou metade da temporada no Rangers. Ele entrou e saiu. Tragam-no de volta. Ele pode descobrir que se adapta melhor à Premier League, porque é um pouco mais lenta do que na Escócia. As pessoas podem se surpreender com isso, mas é verdade. Coloque-o ao lado de jogadores melhores, e os torcedores também vão gostar dele, em vez de enviar esses jogadores e continuar perdendo. Acho que os torcedores também vão concordar com isso. Dessa forma, estamos realmente ganhando algo com esta temporada, em vez de simplesmente jogá-la fora.”

    O Tottenham procura novo treinador antes do teste contra o Arsenal

    O Tottenham agora começará a busca por um novo técnico para substituir Frank antes de voltar à ação contra o Arsenal na Premier League no domingo, 22 de fevereiro.

