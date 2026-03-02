Getty Images Sport
Traduzido por
Estrela do Real Madrid perderá confronto da La Liga devido a consulta odontológica em novo revés, enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa busca diminuir a diferença para o Barcelona
Ausência inesperada atinge meio-campo do Real Madrid
O Real Madrid sofreu um revés inesperado antes do importante confronto com o Getafe pela La Liga, já que o meio-campista francês Camavinga foi oficialmente descartado da partida. Em uma semana em que cada ponto é importante para a equipe de Arbeloa na busca pelo líder Barcelona, perder um dos seus jogadores mais versáteis é um golpe duro de engolir. A ausência foi confirmada na manhã de segunda-feira, forçando uma mudança de última hora nos planos táticos preparados em Valdebebas.
A razão por trás da exclusão do ex-jogador do Rennes é certamente pouco convencional no mundo dos esportes de elite. O jornalista Manu Sainz, do jornal espanhol AS, relatou o acontecimento incomum. Na noite de segunda-feira, Arbeloa não poderá contar com o francês devido a um problema dentário repentino. O meio-campista teve que ir ao dentista com urgência no último sábado, tornando-se uma grande dúvida para a equipe de José Bordalas.
- Getty Images Sport
Arbeloa forçado a mudanças táticas de última hora
Apesar das esperanças iniciais de que o jogador de 23 anos fosse capaz de lutar contra a dor ou que o procedimento dentário se resolvesse rapidamente, a realidade provou ser diferente. Na manhã de segunda-feira, ele foi finalmente descartado dos planos e não apareceu na lista oficial do time do Real Madrid para o duelo. Esta desistência tardia deixa um vazio significativo no meio-campo, que Arbeloa deve agora preencher com as opções disponíveis que lhe restam.
A notícia é frustrante para o Real Madrid, que recentemente enfrentou o que foi descrito como uma situação “nebulosa” de lesões em sua sala de tratamento. Com as apostas cada vez maiores na competição nacional, perder um jogador que oferece uma cobertura de alta intensidade está longe de ser o ideal. No entanto, o vácuo repentino criado pela ausência do francês representa uma oportunidade significativa para aqueles que estão à margem do time titular deixarem sua marca.
Oportunidades surgem para Brahim e Cestero
Conforme destacado na reportagem original da AS, a infelicidade de um é a sorte de outro, apontando uma oportunidade para Brahim Diaz ou para Cestero. Arbeloa vem tentando dar mais minutos a Brahim há algum tempo, principalmente colocando-o no meio-campo em uma função semelhante à de Jude Bellingham. A habilidade do ex-jogador emprestado pelo AC Milan em conduzir a bola pode ser fundamental para desbloquear a defesa obstinada do Getafe, que é notoriamente difícil de ser vencida.
Além disso, a profundidade do elenco será testada, já que Arbeloa busca a geração mais jovem de talentos formados na academia. A ausência de Camavinga aumenta exponencialmente as opções para Thiago Pitarch, que atuou nas recentes vitórias contra o Benfica. Arbeloa tem dado sinais claros de que quer apostar mais nele, assim como fez na partida de volta contra o Benfica ao lado de Cesar Palacios, marcando um possível ponto de virada para a integração dos jovens.
- Getty Images Sport
Escalação prevista para o confronto na capital
Com a lista do elenco agora divulgada e o meio-campista titular fora de jogo, a comissão técnica teve que se reajustar rapidamente. Embora a emergência odontológica seja um obstáculo bizarro, as altas expectativas no Santiago Bernabéu permanecem inalteradas. O Real Madrid sabe que qualquer resultado abaixo de três pontos seria um golpe significativo para suas aspirações ao título nacional. Enquanto se preparam para receber o Getafe, time conhecido por dificultar a vida dos adversários, os jogadores de Arbeloa terão que provar sua resiliência. Todos os olhos agora se voltam para o gramado do Bernabéu para ver se essa interrupção de última hora atrapalha o ritmo da equipe.
Publicidade