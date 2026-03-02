Estrela do Real Madrid perderá confronto da La Liga devido a consulta odontológica em novo revés, enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa busca diminuir a diferença para o Barcelona

O Real Madrid sofreu um revés inesperado antes do importante confronto com o Getafe pela La Liga, já que o meio-campista francês Camavinga foi oficialmente descartado da partida. Em uma semana em que cada ponto é importante para a equipe de Arbeloa na busca pelo líder Barcelona, perder um dos seus jogadores mais versáteis é um golpe duro de engolir. A ausência foi confirmada na manhã de segunda-feira, forçando uma mudança de última hora nos planos táticos preparados em Valdebebas.

A razão por trás da exclusão do ex-jogador do Rennes é certamente pouco convencional no mundo dos esportes de elite. O jornalista Manu Sainz, do jornal espanhol AS, relatou o acontecimento incomum. Na noite de segunda-feira, Arbeloa não poderá contar com o francês devido a um problema dentário repentino. O meio-campista teve que ir ao dentista com urgência no último sábado, tornando-se uma grande dúvida para a equipe de José Bordalas.