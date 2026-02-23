Yoro foi proibido de dirigir por seis meses e multado em £ 666 após ser flagrado por excesso de velocidade. O jogador de 22 anos também terá que pagar £ 120 em custas e uma sobretaxa de £ 266 à vítima. Yoro não compareceu ao tribunal, mas sua advogada, Lisa Nevitt, explicou que o astro do Manchester United estava “com pressa para levar um amigo à estação ferroviária” e também emitiu um pedido de desculpas em nome do zagueiro.

Nevitt acrescentou: “Ele não está sujeito a uma suspensão por acumulação de pontos, mas entende que, devido à velocidade envolvida, é altamente provável que o tribunal imponha uma suspensão em vez de pontos de penalidade. Nosso cliente gostaria de aproveitar esta oportunidade para se desculpar pelo incidente, que ocorreu porque ele estava com pressa para levar um amigo à estação ferroviária.

Nosso cliente afirma ainda que acredita que o excesso de velocidade ocorreu em um ponto onde a estrada era larga e havia poucas chances de haver contato com usuários vulneráveis, como pedestres.”