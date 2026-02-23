Getty
Estrela do Manchester United é punida com seis meses de proibição de dirigir e multa após atingir velocidades chocantes em área residencial
Yoro foi punido com proibição de dirigir
Yoro foi proibido de dirigir por seis meses e multado em £ 666 após ser flagrado por excesso de velocidade. O jogador de 22 anos também terá que pagar £ 120 em custas e uma sobretaxa de £ 266 à vítima. Yoro não compareceu ao tribunal, mas sua advogada, Lisa Nevitt, explicou que o astro do Manchester United estava “com pressa para levar um amigo à estação ferroviária” e também emitiu um pedido de desculpas em nome do zagueiro.
Nevitt acrescentou: “Ele não está sujeito a uma suspensão por acumulação de pontos, mas entende que, devido à velocidade envolvida, é altamente provável que o tribunal imponha uma suspensão em vez de pontos de penalidade. Nosso cliente gostaria de aproveitar esta oportunidade para se desculpar pelo incidente, que ocorreu porque ele estava com pressa para levar um amigo à estação ferroviária.
Nosso cliente afirma ainda que acredita que o excesso de velocidade ocorreu em um ponto onde a estrada era larga e havia poucas chances de haver contato com usuários vulneráveis, como pedestres.”
O Manchester United venceu o Real Madrid em Yoro
Yoro assinou pelo Manchester United em 2024 por 52 milhões de libras (68 milhões de dólares) depois que os Red Devils venceram a disputa pela sua contratação. O Real Madrid estava entre os clubes interessados no zagueiro, mas ele optou por Old Trafford.
Os Red Devils passaram por um período difícil desde a chegada de Yoro, com Ruben Amorim demitido em janeiro após 14 meses no cargo, mas ele insistiu que não se arrepende de sua decisão de se juntar ao clube da Premier League.
“Mesmo com a última temporada, nunca tive esse sentimento de arrependimento”, disse ele. “Conheço o Manchester United, sei que às vezes você pode ter uma temporada ruim. Mas este clube é um clube de ponta, não há dúvidas sobre isso. Eu conhecia o projeto antes de vir. É claro que não esperava terminar em 15º lugar no primeiro ano — isso é algo que precisamos enfrentar.
Mas hoje minha escolha é o Manchester [United] e estou muito feliz com isso. Sei que algumas pessoas falaram sobre isso no ano passado por causa dos resultados. Eu posso entendê-las, mas, honestamente, é minha escolha e minha carreira. Sei o que estou fazendo e vou ser melhor no futuro.”
Yoro apontado como promessa de sucesso no Manchester United
Yoro tem sido apontado como um jogador fundamental para o United. O ex-jogador do Red Devil, Phil Jones, disse ao site oficial do clube: “Acho que ele tem sido muito, muito bom. Gosto das características dele como jogador, como zagueiro central, especialmente na lateral direita de uma defesa com três zagueiros.
Acho que ele tem velocidade e capacidade atlética, o que considero fundamental para um zagueiro central na Premier League atualmente. Tecnicamente, ele é muito bom com a bola. Na construção do jogo, ele é muito bom e muito confiável. Ele lê muito bem o jogo. É forte nas duas áreas. Então, sim, ele será um jogador importante para o Manchester United por muitos anos.”
Yoro convocado após lesão de Martinez
Yoro voltou ao time titular do Manchester United na segunda-feira contra o Everton, com Lisandro Martinez fora do jogo devido a uma lesão. O argentino tem uma pequena lesão na panturrilha e também deve perder a próxima partida do United contra o Crystal Palace na Premier League, o que significa que Yoro poderá continuar na defesa na visita ao Eagles.
