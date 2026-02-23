Estrela do Manchester City corre o risco de perder a decisão do título contra o Arsenal com possível suspensão de dois jogos

A disputa pelo título da Premier League está esquentando, com Arsenal e Manchester City lutando pela liderança. O time de Pep Guardiola pressionou o Arsenal no sábado ao derrotar o Newcastle, reduzindo a diferença para apenas dois pontos. No entanto, o time de Arteta respondeu derrotando o Spurs por 4 a 1 no clássico do norte de Londres, colocando sua disputa pelo título de volta nos trilhos.

O técnico do City, Pep Guardiola, previu mais reviravoltas na disputa pelo título antes do fim da temporada. Ele disse: “Muitas coisas vão acontecer. Tenho a sensação de que não vamos vencer todos os nossos jogos. O Arsenal, não sei.

Mas tenho essa sensação, porque a FA Cup, os jogos da Liga dos Campeões, então vêm os problemas. Muitos, muitos jogos. Lesões vão acontecer. O melhor a fazer é relaxar agora e se concentrar no Leeds, depois veremos. Vai depender do nosso nível, precisa ser melhor, melhor, melhor.

Temos muitos jogadores novos, é por isso que eles têm que viver isso. Eu disse, esqueçam isso. Temos que melhorar, não é suficiente. Para competir para ganhar a Premier League, você tem que estar lá. Provamos que podemos ganhar os três pontos, mas temos que fazer melhor para ter a chance de conseguir.

“Eu digo aos rapazes: ‘tomem muitas caipirinhas e daiquiris nesses três dias, aproveitem a vida’. E depois disso, façam três treinos adequados e vão para Leeds. Essa é a maneira correta. Eu sei como será difícil. Se não der certo, continuamos, nunca desistimos. Dez ou 11 jogos é muito na Premier League.”