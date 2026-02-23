Getty Images Sport
Estrela do Manchester City corre o risco de perder a decisão do título contra o Arsenal com possível suspensão de dois jogos
A disputa pelo título da Premier League esquenta
A disputa pelo título da Premier League está esquentando, com Arsenal e Manchester City lutando pela liderança. O time de Pep Guardiola pressionou o Arsenal no sábado ao derrotar o Newcastle, reduzindo a diferença para apenas dois pontos. No entanto, o time de Arteta respondeu derrotando o Spurs por 4 a 1 no clássico do norte de Londres, colocando sua disputa pelo título de volta nos trilhos.
O técnico do City, Pep Guardiola, previu mais reviravoltas na disputa pelo título antes do fim da temporada. Ele disse: “Muitas coisas vão acontecer. Tenho a sensação de que não vamos vencer todos os nossos jogos. O Arsenal, não sei.
Mas tenho essa sensação, porque a FA Cup, os jogos da Liga dos Campeões, então vêm os problemas. Muitos, muitos jogos. Lesões vão acontecer. O melhor a fazer é relaxar agora e se concentrar no Leeds, depois veremos. Vai depender do nosso nível, precisa ser melhor, melhor, melhor.
Temos muitos jogadores novos, é por isso que eles têm que viver isso. Eu disse, esqueçam isso. Temos que melhorar, não é suficiente. Para competir para ganhar a Premier League, você tem que estar lá. Provamos que podemos ganhar os três pontos, mas temos que fazer melhor para ter a chance de conseguir.
“Eu digo aos rapazes: ‘tomem muitas caipirinhas e daiquiris nesses três dias, aproveitem a vida’. E depois disso, façam três treinos adequados e vão para Leeds. Essa é a maneira correta. Eu sei como será difícil. Se não der certo, continuamos, nunca desistimos. Dez ou 11 jogos é muito na Premier League.”
Bernardo corre risco de suspensão
O Manchester City poderá ficar sem Bernardo Silva para o jogo contra o Arsenal, já que ele corre o risco de ser punido com uma suspensão de duas partidas. O jogador da seleção portuguesa já recebeu oito cartões amarelos na Premier League nesta temporada e mais dois cartões amarelos resultarão em uma suspensão.
Silva é um jogador fundamental para Pep Guardiola e participou de todos os 27 jogos da Premier League nesta temporada, sendo titular em 23 deles. Ele também é um dos jogadores mais condecorados do elenco do City, tendo conquistado seis títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga e a Liga dos Campeões durante seu tempo no clube.
Ele também recebeu muitos elogios de seu técnico nesta temporada. Guardiola disse em novembro: “Ele não marca muitos gols nem participa de todas as assistências. Ele nunca fez isso, mas nos dá e a si mesmo algo que não está nas estatísticas e muitas coisas que são incrivelmente valiosas para nós. É sem dúvida um dos melhores jogadores que já treinei em minha carreira.”
Guardiola "dorme melhor" quando Bernardo joga
O astro do Manchester City também enfrenta um futuro incerto, já que seu contrato termina no final da temporada. Guardiola, no entanto, deixou claro que gostaria que o jogador de 31 anos permanecesse no clube. Ele disse aos repórteres: “Eu adoraria, pelo Man City e por mim mesmo, que Bernardo ficasse para sempre. Mas conversamos muito com Bernie e ele tem que decidir o que é melhor para ele e sua família. E aconteça o que acontecer nesta temporada, na próxima temporada, em 10 anos, ele continuará sendo um dos maiores jogadores que este clube já teve em sua longa história.
Durmo melhor quando decido escalar Bernardo no time, vou para a cama e durmo melhor. Tenho que cuidar da minha saúde e, sem dúvida, ele é diferente. É um competidor. Ainda tem fogo nos olhos. Nunca inventa desculpas. Nunca. E é por isso que ele é um jogador especial, muito especial, pela forma como compete em cada jogo.”
O que vem a seguir?
Bernardo recebeu cartões amarelos em cada um dos seus últimos três jogos da Premier League e vai querer evitar prolongar essa sequência no sábado, quando o Manchester City continuar sua luta pelo título fora de casa, contra o Leeds United.
