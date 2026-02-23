Getty Images
Estrela de Ted Lasso demitida do cargo de treinador principal da Liga Nacional após apenas oito meses
Ex-jogador formado na academia do Spurs é demitido por time da Liga Nacional
Com jogos importantes se aproximando na liga e na copa, foi tomada a decisão de dispensar Cox de suas funções e buscar inspiração em uma nova voz no banco de reservas. Uma sequência lamentável de apenas uma vitória nas últimas 13 partidas do clube na Liga Nacional levou a uma mudança radical no oeste de Londres.
Cox, que é um produto da academia do Tottenham e passou grande parte de sua carreira em times fora da liga, representou o Wealdstone como jogador entre 2016 e 2018. O retorno a um ambiente familiar não saiu como planejado.
Por que o Wealdstone decidiu se separar do treinador Cox
O presidente do clube, Rory Fitzgerald, disse em um comunicado confirmando a saída de Cox: “Com tantos jogos ainda por disputar nesta temporada, nosso sentimento comum era de que uma nova energia e um novo impulso eram urgentemente necessários para redirecionar a atenção de todos para os desafios da liga e da copa que temos pela frente.
“Como todas as equipes, tivemos nossos desafios com lesões ao longo do caminho, mas acreditamos que nosso time pode voltar à forma do início da temporada, o que garantiria nossa permanência na Liga Nacional e também nos daria uma grande chance de chegar a Wembley. Em nome da diretoria, gostaria de desejar a Sam tudo de bom para sua futura carreira como técnico de futebol.”
Uma declaração oficial do clube dizia: “A diretoria do Wealdstone FC decidiu por unanimidade, esta tarde, destituir Sam Cox do cargo de técnico.
“A mudança também faz com que o analista Liam Badcock se junte a Sam e deixe o clube com efeito imediato.
O Wealdstone FC agradece sinceramente a Sam e Liam por sua dedicação e contribuição ao Stones. O técnico da equipe principal, Danny Payne, juntamente com o restante da equipe administrativa, assumirá o comando da equipe na partida desta terça-feira em casa contra o Brackley Town.”
Cox vê agenda livre antes do retorno de Ted Lasso
O Wealdstone, que está na sexta rodada do FA Trophy, ocupa a 17ª posição na tabela da National League, seis pontos acima da zona de rebaixamento. O time tem jogos a menos que seus rivais mais próximos e enfrenta Brackley Town, Braintree e Morecambe nas próximas três partidas, times que estão logo acima ou logo abaixo dele na classificação.
Cox viu sua agenda ficar livre enquanto fãs ao redor do mundo aguardam ansiosamente o retorno de Ted Lasso aos serviços globais de streaming. A quarta temporada da série está em produção, com o enredo tomando um rumo diferente.
Ted Lasso 4ª temporada: novos personagens e enredos prometidos
Nick Mohammed, que interpreta Nathan Shelley, o kit man que se tornou treinador, revelou ao Collider o que esperar da próxima temporada das aventuras do AFC Richmond: “Acho que jurar sigilo é a atitude certa. Olha, eu sei que se trata de um conjunto totalmente diferente de personagens. Não posso nem falar sobre isso sem revelar nada! Vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que ver quem aparece onde e quando. Mas sei que eles estão filmando agora, e tenho convivido com todos eles. Estão todos muito bem, então vamos ver o que acontece.”
Ele já havia falado sobre o retorno de Ted Lasso, com a terceira temporada chegando ao fim em maio de 2023: “O enredo da terceira temporada sugere que havia um senso real de finalidade. Ted volta para casa, certo? Mas havia elementos suficientes que sugeriam que havia um caminho para o retorno. Não sabíamos com certeza absoluta, e sempre coube a Jason decidir se ele queria fazer mais.”
O ator de Hollywood Jason Sudeikis, que interpreta o personagem-título e é um dos roteiristas da série, decidiu que há mais histórias para contar. Ainda não há nenhuma informação oficial sobre quando a quarta temporada de Ted Lasso será lançada.
