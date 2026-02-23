Estrela de Ted Lasso demitida do cargo de treinador principal da Liga Nacional após apenas oito meses

O presidente do clube, Rory Fitzgerald, disse em um comunicado confirmando a saída de Cox: “Com tantos jogos ainda por disputar nesta temporada, nosso sentimento comum era de que uma nova energia e um novo impulso eram urgentemente necessários para redirecionar a atenção de todos para os desafios da liga e da copa que temos pela frente.

“Como todas as equipes, tivemos nossos desafios com lesões ao longo do caminho, mas acreditamos que nosso time pode voltar à forma do início da temporada, o que garantiria nossa permanência na Liga Nacional e também nos daria uma grande chance de chegar a Wembley. Em nome da diretoria, gostaria de desejar a Sam tudo de bom para sua futura carreira como técnico de futebol.”

Uma declaração oficial do clube dizia: “A diretoria do Wealdstone FC decidiu por unanimidade, esta tarde, destituir Sam Cox do cargo de técnico.

“A mudança também faz com que o analista Liam Badcock se junte a Sam e deixe o clube com efeito imediato.

O Wealdstone FC agradece sinceramente a Sam e Liam por sua dedicação e contribuição ao Stones. O técnico da equipe principal, Danny Payne, juntamente com o restante da equipe administrativa, assumirá o comando da equipe na partida desta terça-feira em casa contra o Brackley Town.”