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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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Estrela da Fórmula 1: não se pode queimar a camisola de Messi, e a celebração dos espanhóis é "vergonhosa"

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha
Argentina

Alguns argentinos, entre eles Franco Colapinto, piloto da equipa Alpine na Fórmula 1, ainda têm dificuldade em aceitar a derrota na final do Mundial frente à Espanha.

O jornal "Sport" publicou as declarações de Franco Colapinto à rede ESPN, nas quais criticou a forma como os espanhóis celebraram, após a vitória sobre a Argentina, classificando o episódio como "vergonhoso".

E acrescentou: "A profusão de camisolas espanholas durante o Mundial? De repente começaram a vesti-las quando ganharam, e não antes disso. É algo vergonhoso."

Prosseguiu: "Nem sequer têm cânticos para entoar", numa referência à cultura das claques na Argentina, conhecida por criar cânticos próprios para as grandes ocasiões.

Referiu ainda que ouviu falar de tentativas de queimar a camisola de Messi, antes de o jornalista mudar o rumo da conversa, ao sentir que o debate começava a tomar um caminho mais sensível.

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    Isto parece uma guerra entre a Argentina e a Espanha

    Durante uma sessão com a imprensa que reuniu Colapinto com os espanhóis Fernando Alonso e Carlos Sainz antes do Grande Prémio da Hungria, o piloto da Alpine voltou a falar sobre as celebrações dos espanhóis.

    E disse: "São campeões merecidos, mas espero que melhorem um pouco as suas músicas. Têm de ser mais criativos, porque foram aborrecidas."

    Falou também da tensão que surgiu entre os adeptos espanhóis e argentinos após o jogo, acrescentando: "Somos dois países latinos, e isso é maravilhoso, mas há diferenças que fazem parecer que somos inimigos."

    E prosseguiu: "Messi jogou no Barcelona e deu aos adeptos espanhóis muitos momentos felizes, mas agora parece que é uma guerra entre dois países, e isso não é bonito. E não acho que queimar as camisolas do Messi seja algo correto."

    Colapinto não foi o único argentino a criticar a forma de celebração espanhola, já que alguns na Argentina consideram que lhe falta entusiasmo em comparação com aquilo a que os adeptos ali estão habituados. 

    Em contrapartida, muitos em Espanha apontam que o estilo de celebração reflete uma maior consciência e autodomínio, sem que isso diminua o valor do feito ou a dimensão da alegria pela conquista.

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