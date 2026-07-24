Alguns argentinos, entre eles Franco Colapinto, piloto da equipa Alpine na Fórmula 1, ainda têm dificuldade em aceitar a derrota na final do Mundial frente à Espanha.
O jornal "Sport" publicou as declarações de Franco Colapinto à rede ESPN, nas quais criticou a forma como os espanhóis celebraram, após a vitória sobre a Argentina, classificando o episódio como "vergonhoso".
E acrescentou: "A profusão de camisolas espanholas durante o Mundial? De repente começaram a vesti-las quando ganharam, e não antes disso. É algo vergonhoso."
Prosseguiu: "Nem sequer têm cânticos para entoar", numa referência à cultura das claques na Argentina, conhecida por criar cânticos próprios para as grandes ocasiões.
Referiu ainda que ouviu falar de tentativas de queimar a camisola de Messi, antes de o jornalista mudar o rumo da conversa, ao sentir que o debate começava a tomar um caminho mais sensível.