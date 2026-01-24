Ex-estrela do Chelsea revela que José Mourinho deu uma "voadora" em mesa durante chilique em vestiário

Wright-Phillips surgiu nas categorias de base do Manchester City, mas deixou os Citizens para jogar no Chelsea em 2005, onde conquistou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra antes de retornar ao City em 2008. O ex-ponta revelou um incidente curioso que aconteceu no intervalo de uma partida, quando Mourinho descontou sua raiva em uma mesa no vestiário do Chelsea.

"Entramos no vestiário depois de um primeiro tempo ruim", começou Wright-Phillips no podcast In The Mixer . "Acho que fui substituído naquele jogo. Mas estávamos todos lá porque ninguém tinha permissão para ir se aquecer ainda."

"Todos tinham que estar lá no intervalo. Foi estranho porque o José estava no escritório dele e nós estávamos todos sentados lá sem que nada acontecesse. Estava tudo muito silencioso."

"Então ele passou por nós como se tivesse ido ao banheiro e, de repente, voltou correndo e deu uma voadora na mesa. Todas as bebidas voaram para todo lado!"

"Eu só fiquei olhando porque ainda era novo no clube. Pensei: 'O que acabou de acontecer?' Aí ele simplesmente explodiu... Mas eu gostei disso. Gostei disso vindo de um técnico. Porque ele está mostrando que se importa."

"Prefiro um treinador assim do que um que fica quieto, falando pelas costas, sem dar explicações e sem ajudar a melhorar. Ele simplesmente diria as coisas como elas são. Acho que os jogadores desmoronariam com isso hoje em dia."

Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias de especialistas, previsões orientadas por dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!