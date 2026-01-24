Getty Images Sport
Ex-estrela do Chelsea revela que José Mourinho deu uma "voadora" em mesa durante chilique em vestiário
Mourinho nunca esteve longe das polêmicas
O Chelsea conquistou o Campeonato Inglês em sua temporada de estreia no oeste de Londres e os Blues defenderam com sucesso o título, consolidando a equipe da capital como uma das melhores da Inglaterra e da Europa. O técnico português retornou para uma segunda passagem em 2013, e o Chelsea conquistou o terceiro título do Campeonato Inglês sob seu comando na temporada 2014/15.
Mourinho, porém, nunca esteve longe das polêmicas e teve sua cota de momentos explosivos tanto no Chelsea quanto em outros clubes. O treinador de 62 anos ficou famoso por dar uma dedada no olho de Tito Vilanova no auge de sua rivalidade com Pep Guardiola durante suas respectivas passagens por Real Madrid e Barcelona.
Além disso, ele parece ter agarrado o nariz do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, no ano passado, quando este comandava o Fenerbahçe. E Wright-Phillips revelou um incidente envolvendo Mourinho durante o período em que trabalharam juntos no Stamford Bridge.
Mourinho 'deu uma voadora' na mesa
Wright-Phillips surgiu nas categorias de base do Manchester City, mas deixou os Citizens para jogar no Chelsea em 2005, onde conquistou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra antes de retornar ao City em 2008. O ex-ponta revelou um incidente curioso que aconteceu no intervalo de uma partida, quando Mourinho descontou sua raiva em uma mesa no vestiário do Chelsea.
"Entramos no vestiário depois de um primeiro tempo ruim", começou Wright-Phillips no podcast In The Mixer . "Acho que fui substituído naquele jogo. Mas estávamos todos lá porque ninguém tinha permissão para ir se aquecer ainda."
"Todos tinham que estar lá no intervalo. Foi estranho porque o José estava no escritório dele e nós estávamos todos sentados lá sem que nada acontecesse. Estava tudo muito silencioso."
"Então ele passou por nós como se tivesse ido ao banheiro e, de repente, voltou correndo e deu uma voadora na mesa. Todas as bebidas voaram para todo lado!"
"Eu só fiquei olhando porque ainda era novo no clube. Pensei: 'O que acabou de acontecer?' Aí ele simplesmente explodiu... Mas eu gostei disso. Gostei disso vindo de um técnico. Porque ele está mostrando que se importa."
"Prefiro um treinador assim do que um que fica quieto, falando pelas costas, sem dar explicações e sem ajudar a melhorar. Ele simplesmente diria as coisas como elas são. Acho que os jogadores desmoronariam com isso hoje em dia."
Mourinho 'nos tirou após 25 minutos'
Wright-Phillips também se lembrou de uma ocasião em que ele e seu então companheiro de equipe no Chelsea, Joe Cole, foram substituídos na primeira meia hora de um jogo contra o Fulham . "Se você não estivesse fazendo a sua parte, ele andava por aí e dizia: 'Você foi uma merda'. E coisas do tipo", continuou Wright-Phillips.
"Houve uma situação em Fulham em que eu não diria necessariamente que eu e o Joe Cole jogamos mal. Mas simplesmente não conseguimos ficar com a bola. Ele nos tirou de campo depois de 25 minutos do primeiro tempo. Eu estava rindo, tipo, 'Não acredito que isso acabou de acontecer'. O Joe estava furioso."
"Coley estava furioso. Mas eu dei uma risadinha, um risinho, porque pensei: 'Está me incomodando, mas preciso aguentar firme'. Ele disse que era tático, mas funcionou porque não perdemos o jogo. Então, como discutir com isso?"
Benfica em declínio sob o comando de Mourinho
Wright-Phillips, filho do lendário atacante do Arsenal, Ian Wright, deixou o City pela segunda vez em 2011 e retornou ao oeste de Londres, desta vez para jogar no QPR. O ex-ponta da seleção inglesa então viajou para os Estados Unidos em 2015 para jogar pelo New York Red Bulls, antes de se aposentar em 2017 após uma passagem pelo Phoenix Rising.
Enquanto isso, Mourinho está passando por uma temporada difícil de volta ao comando do Benfica, após ter sucedido Bruno Lage no clube do Estádio da Luz em setembro. Os Encarnados perderam três dos seus últimos quatro jogos oficiais, para Braga, Porto e Juventus, e estão a 10 pontos do líder Porto, antes dos jogos deste fim de semana.
