A estrela do Arsenal que seria a contratação ideal para o Liverpool
Os problemas defensivos do Liverpool
Apesar de o Liverpool ter vencido seus últimos três compromissos pela Premier League e subido para a quarta posição depois de atravessar sua pior sequência em décadas, a equipe ainda mostra fragilidades defensivas. O capitão Virgil van Dijk, inclusive, demonstrou preocupação com o desempenho nas bolas paradas. Os Reds já sofreram 12 gols nesse tipo de lance na temporada.
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Wolves, no fim de semana, Van Dijk afirmou: “Em muitos jogos defendemos muito bem. Mas o fato é que sofremos gols demais em bolas paradas e não marcamos o suficiente. Isso é algo que precisamos melhorar. Na maioria das vezes, nem é o primeiro contato o problema, e sim a segunda bola, que acaba sendo fatal. É algo mental? Espero que não. Se isso entra na sua cabeça, vira um problema. Para mim, pessoalmente, não é mental. Já defendemos muitas bolas paradas muito bem, mas sofremos gols demais assim, e isso dói. Precisamos melhorar. Treino é a única forma. Não tem sido suficiente, todos nós sabemos disso, já conversamos sobre o tema e precisamos virar essa chave.”
- AFP
Slot também se preocupa com as bolas paradas
Arne Slot sabe que o Liverpool vem sofrendo gols em bolas paradas, mas o problema não se limita à defesa. O time também tem dificuldades para marcar em escanteios, faltas ou laterais ofensivos. Ainda assim, os resultados recentes mostram que a equipe tem encontrado maneiras de vencer.
O treinador holandês comentou: “Infelizmente, talvez sejamos o único time que quase nunca marca em bolas paradas e, pior, sofre gols constantemente. Mas eu já disse algumas semanas atrás que, quando as coisas vão contra nós, seja em bola parada ou em outros aspectos, precisamos encontrar um jeito de ganhar. Nos últimos dois jogos sofremos gols assim, mas conseguimos vencer, algo que não aconteceu muitas vezes nesta temporada. Isso é um progresso, mas é claro que há muito a melhorar, e esse é um ponto evidente. Já são 18 jogos e precisamos evoluir.”
Liverpool deveria ir atrás de Timber
Jurrien Timber tem sido um dos melhores jogadores do Arsenal na temporada. Mesmo com dois anos e meio restantes de contrato, os líderes da Premier League tentam ampliar o vínculo do defensor no Emirates Stadium. Ainda assim, o ex-jogador do Liverpool Stephen Warnock acredita que Timber seria a opção ideal para suprir a lacuna deixada por Trent Alexander-Arnold após sua saída para o Real na janela do meio do ano. Warnock não se mostra convencido pelas alternativas atuais na lateral direita, como Jeremie Frimpong e Conor Bradley.
Em entrevista à Aceodds, ele disse: “Quando olho para a defesa e penso em quem o Liverpool deveria contratar, acho que precisam de um zagueiro e de um lateral direito. Na direita, eles têm Frimpong, Gomez e Bradley. Os três sofrem muito com lesões e não são robustos o suficiente para jogar semana após semana. Isso é algo que o clube precisa mudar. O Liverpool tem que avaliar o quanto seus jogadores são confiáveis para atuar em todas as partidas, e, no momento, esses nomes não estão prontos para isso. Esse é um grande problema hoje. O time funciona melhor com um lateral direito de ofício, porque equilibra a equipe e permite que Szoboszlai atue no meio-campo. Por isso, contratar um lateral direito é tão importante quanto trazer um zagueiro agora. O que vejo hoje é essa ideia de usar meio-campistas improvisados ali, no estilo Guardiola. Acho que você precisa de um especialista, o que é difícil de encontrar em janeiro. No cenário ideal, eu traria Jurrien Timber, mas não acho que o Arsenal liberaria. Para mim, ele é o melhor lateral direito da liga. É brilhante, muito forte no um contra um. Depois da lesão no ligamento cruzado, mostrou que tem resistência para voltar em alto nível.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Arsenal e Liverpool?
Líder da Premier League, o Arsenal terá um desafio duríssimo na terça-feira (30), contra o Aston Villa, terceiro colocado, que venceu o confronto anterior no Villa Park no início do mês e vem de uma sequência de 11 vitórias. Já o Liverpool recebe o Leeds United em Anfield no dia 1º de janeiro.