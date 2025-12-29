A estrela do Arsenal que seria a contratação ideal para o Liverpool

Jurrien Timber tem sido um dos melhores jogadores do Arsenal na temporada. Mesmo com dois anos e meio restantes de contrato, os líderes da Premier League tentam ampliar o vínculo do defensor no Emirates Stadium. Ainda assim, o ex-jogador do Liverpool Stephen Warnock acredita que Timber seria a opção ideal para suprir a lacuna deixada por Trent Alexander-Arnold após sua saída para o Real na janela do meio do ano. Warnock não se mostra convencido pelas alternativas atuais na lateral direita, como Jeremie Frimpong e Conor Bradley.

Em entrevista à Aceodds, ele disse: “Quando olho para a defesa e penso em quem o Liverpool deveria contratar, acho que precisam de um zagueiro e de um lateral direito. Na direita, eles têm Frimpong, Gomez e Bradley. Os três sofrem muito com lesões e não são robustos o suficiente para jogar semana após semana. Isso é algo que o clube precisa mudar. O Liverpool tem que avaliar o quanto seus jogadores são confiáveis para atuar em todas as partidas, e, no momento, esses nomes não estão prontos para isso. Esse é um grande problema hoje. O time funciona melhor com um lateral direito de ofício, porque equilibra a equipe e permite que Szoboszlai atue no meio-campo. Por isso, contratar um lateral direito é tão importante quanto trazer um zagueiro agora. O que vejo hoje é essa ideia de usar meio-campistas improvisados ali, no estilo Guardiola. Acho que você precisa de um especialista, o que é difícil de encontrar em janeiro. No cenário ideal, eu traria Jurrien Timber, mas não acho que o Arsenal liberaria. Para mim, ele é o melhor lateral direito da liga. É brilhante, muito forte no um contra um. Depois da lesão no ligamento cruzado, mostrou que tem resistência para voltar em alto nível.”