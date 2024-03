Estrela do Arsenal, Bukayo Saka não está entre os melhores... ainda

O ponta está a caminho de calar a boca de seus críticos no futuro?

A pergunta que está na boca de todos desde que a lenda e comentarista do Manchester United, Rio Ferdinand, cutucou os torcedores do Arsenal com suas fortes declarações sobre o ídolo e prata da casa: Bukayo Saka está entre os melhores?

Ferdinand deixou sua posição muito clara: “Ainda não”. “Escute, acho que Saka tem sido incrível. Na verdade, acho que ele precisa de um pouco de descanso. São muitos jogos para um garoto. Ele não fez isso na Liga dos Campeões, não é? Estou falando da hora que interessa. O potencial máximo de Saka, não me entenda mal. Ele ainda não está entre os melhores.”

Mas onde está a verdade? A discussão sobre quem está ou não entre os melhores pode ser gradativa e exaustiva, especialmente porque não é algo tangível, mas a GOAL tentou encontrar o lugar de Saka no debate avaliando as suas características individuais...

