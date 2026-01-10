+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
A estreia cinco estrelas da era Liam Rosenior no Chelsea

O trabalho de Liam Rosenior como técnico do Chelsea começou de forma brilhante, com os Blues vencendo o Charlton por 5 a 1. Os gols foram marcados por Jorrell Hato, Toisin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto e Enzo Fernández

Com o estádio cheio e vibrante, os torcedores do Charlton estavam ansiosos para enfrentar os vizinhos de Londres. Antes da partida começar, uma emergência médica no meio da torcida acalmou um pouco os ânimos do estádio.

Isso provavelmente ajudou os Blues, que rapidamente tomaram conta do jogo, mantendo a posse de bola e prendendo os donos da casa em seu campo. Com uma posse de bola de 77%, o Chelsea criou seis chances de finalizações no primeiro tempo, mas na maior parte do tempo, Will Mannion estava fazendo seu papel no gol do Charlton. O gol veio apenas nos acréscimos da primeira etapa, quando Jorrell Hato, com um lindo voleio, abriu o placar.

O Chelsea machucou ainda mais os adversários após o intervalo, quando após um escanteio, Adarabioyo cabeceou para o segundo gol dos Blues.

Os anfitriões se recusaram a desistir. Em um escanteio, Miles Leaburn se aproveitou de um rebote de Filip Jorgensen para diminuir o placar. Quando os torcedores sonhavam com uma reviravolta, Marc Guiu marcou o terceiro para o Chelsea.

Com isso, os donos da casa perderam força, já que a equipe da Premier League aumentou a pressão. A entrada de Estevão pela ponta direita produziu diversas chances ao gol de Mannion. O goleiro conseguiu parar as chances do brasileiro e de Enzo Fernández, quando Delap perdeu uma grande chance. Quando a névoa apertou, já na reta final da partida, Pedro Neto fez o quarto e Enzo ainda assinalou o quinto, de pênalti.

GOAL avalia os jogadores do Chelsea na partida...

  • Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Filip Jorgensen (5/10):

    Fez uma boa defesa na cabeçada de Jones, mas não pôde fazer nada na finalização de Leaburn. Quase foi pego de surpresa ao sair da sua área nos minutos finais.

    Jorrell Hato (8/10):

    Mostrou uma técnica excepcional em seu gol de voleio. Sólido na defesa e na marcação.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Foi amarelado muito cedo na partida. Perdeu diversas disputas aéreas contra o jovem atacante do Charlton, Leaburn. 

    Toisin Adarabioyo (7/10):

    Uma cabeçada simples foi suficiente para marcar o segundo gol após o cruzamento de Buonanotte. Lidou melhor que seu parceiro com o jogo de Leaburn. 

    Josh Acheampong (7/10):

    O jovem versátil pareceu à vontade atuando em uma defesa com três, avançando como ala pelas laterais ou ajudando no meio do campo. Uma performance muito sólida. 

  • Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Meio-campo

    Andrey Santos (6/10):

    Conduziu bem o meio-campo em meio a pressão do Charlton. Surge como uma opção confiável no meio do campo. 

    Moises Caicedo (7/10):

    Perdeu a bola em duas ocasiões no primeiro tempo, mas isso pareceu acordá-lo para o jogo. Fez um jogo tranquilo a partir de então. 

    Facundo Buonanotte (7/10):

    Fez um ótimo cruzamento para a cabeçada de Adarabioyo no segundo gol.

  • Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Recebeu vaias na torcida em alguma parte do jogo. Desperdiçou oportunidades no primeiro tempo, mas melhorou na segunda etapa.

    Marc Guiu (7/10):

    Trabalhou bem com poucas oportunidades. Mereceu seu gol.

    Jamie Gittens (7/10):

    Sempre procurou ir pra cima dos adversários quando estava com a bola.

  • FBL-ENG-FACUP-CHARLTON-CHELSEAAFP

    Substitutos & Técnico

    Estevão (8/10):

    Fez o mesmo que Gittens, substituindo o inglês no minuto 66. Muitos dribles, mas executou com velocidade e propósito. Forçou várias defesas de Mannion e ganhou o pênalti nos últimos minutos.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Conectou-se lindamente com Estevão em algumas ocasiões. Converteu seu pênalti com classe.

    Liam Delap (5/10):

    Poderia ter feito melhor quando Enzo o colocou em boa posição, mas finalizou mal. Precisa acordar para começar de vez sua passagem pelo Chelsea. 

    Pedro Neto (7/10):

    Entortou o defensor no lance de seu gol. Foi muito bem contra um time já cansado do Charlton.

    Wesley Fofana (S/N):

    Entrou apenas para segurar o resultado no final. 

    Liam Rosenior (6/10):

    Ficou satisfeito com a resposta de sua equipe ao gol do Charlton. Uma performance profissional o suficiente em um jogo que poderia ter sido uma verdadeira armadilha para o técnico que está chegando. 

