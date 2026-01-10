A estreia cinco estrelas da era Liam Rosenior no Chelsea

Com o estádio cheio e vibrante, os torcedores do Charlton estavam ansiosos para enfrentar os vizinhos de Londres. Antes da partida começar, uma emergência médica no meio da torcida acalmou um pouco os ânimos do estádio.
Isso provavelmente ajudou os Blues, que rapidamente tomaram conta do jogo, mantendo a posse de bola e prendendo os donos da casa em seu campo. Com uma posse de bola de 77%, o Chelsea criou seis chances de finalizações no primeiro tempo, mas na maior parte do tempo, Will Mannion estava fazendo seu papel no gol do Charlton. O gol veio apenas nos acréscimos da primeira etapa, quando Jorrell Hato, com um lindo voleio, abriu o placar.
O Chelsea machucou ainda mais os adversários após o intervalo, quando após um escanteio, Adarabioyo cabeceou para o segundo gol dos Blues.
Os anfitriões se recusaram a desistir. Em um escanteio, Miles Leaburn se aproveitou de um rebote de Filip Jorgensen para diminuir o placar. Quando os torcedores sonhavam com uma reviravolta, Marc Guiu marcou o terceiro para o Chelsea.
Com isso, os donos da casa perderam força, já que a equipe da Premier League aumentou a pressão. A entrada de Estevão pela ponta direita produziu diversas chances ao gol de Mannion. O goleiro conseguiu parar as chances do brasileiro e de Enzo Fernández, quando Delap perdeu uma grande chance. Quando a névoa apertou, já na reta final da partida, Pedro Neto fez o quarto e Enzo ainda assinalou o quinto, de pênalti.
GOAL avalia os jogadores do Chelsea na partida...